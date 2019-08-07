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İndiği dolmuşun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 20:11 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, indiği dolmuşun önünden geçmek isterken altında kalan Gülser Güney (69), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Rüzgarlımeşe Mahallesi-Zonguldak merkez arası yolcu taşıyan A.A. yönetimindeki 67 M 0231 plakalı dolmuş, Halk Otobüsleri Durağı önünde yolcularını indirdi.

DOLMUŞUN ALTINDA KALDI

İddiaya göre bu sırada dolmuştan inen Gülser Güney yolun karşısına geçmek istedi. Dolmuşun önünden geçmeye çalışan Gülser Güney’i fark etmeyen dolmuşun sürücüsü hareket etti. Gülser Güney dolmuşun altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Talihsiz kadının yardımına koşan çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredekiler tarafından aracın altında çıkarılan ve kalbi duran Güney'e bir vatandaş, kalp masajı yaptı.

Gülser Güney, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbi duran Güney, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞOFÖR GÖZALTI

Dolmuş sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Zonguldak trafik kazası

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