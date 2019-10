İndirime giren Xbox One oyunları ile karşınızdayız

Microsoft, Xbox One oyunlarında her hafta düzenlediği indirim furyasına hız kesmeden devam ediyor. Xbox Live Gold sahiplerine sunulan bu indirim furyasında bu haftada da birbirinden güzel oyunlar yer alıyor.

8 Ekim 2019 – 14 Ekim 2019 tarihleri arasında indirime giren Xbox One oyunlarını sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar arasında hoşunuza gidecek olan bir yapım var mı?

İndirime giren Xbox One oyunları – 8 Ekim haftası



Monster Hunter: World

Animus – Stand Alone

Windscape

Battle Chasers: Nightwar

The Story Goes On

Rock Band 4 Rivals Bundle

Power Rangers: Battle for the Grid

Splasher

Cannon Brawl

Must Dash Amigos

n Verlore Verstand

Please, Don’t Touch Anything

Power Rangers: Battle for the Grid – Digital Collector’s Edition

Rock Band 4 – 30 Song Megapack

Rock Band 4 – Rivals Expansion

The Mooseman

Titan Quest

Turok 2: Seeds Of Evil

Rapala Fishing: Pro Series

Rapala Fishing: Pro Series – Lake Okeechobee Pack DLC

Neon Chrome

Neon Chrome – Arena

Regalia: Of Men and Monarchs – Royal Edition

Lichtspeer: Double Speer Edition

Sublevel Zero Redux

Cast Of The Seven Godsends – Redux

Arcade Islands: Volume One

ARK: Survival Evolved

Don’t Starve Mega Pack

The Long Dark

Sheltered

2URVIVE

7 Days to Die

ARK: Survival Evolved Explorer’s Edition

Bad North: Jotunn Edition

Blacksea Odyssey

Conan Exiles – Complete Edition

Conan Exiles – Deluxe Edition

Conan Exiles

Crimsonland

Dead Age

Death Road to Canada

FAR: Lone Sails

Frost

Hyper Sentinel