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İndirime giren Xbox One oyunları ile karşınızdayız

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TEKNOLOJİ  | 10.10.2019 09:26 | Son Güncelleme

8 Ekim’den 14 Ekim’e kadar birbirinden güzel oyunlar indirime girdi. İşte indirimdeki oyunlar!

İndirime giren Xbox One oyunları ile karşınızdayız

Microsoft, Xbox One oyunlarında her hafta düzenlediği indirim furyasına hız kesmeden devam ediyor. Xbox Live Gold sahiplerine sunulan bu indirim furyasında bu haftada da birbirinden güzel oyunlar yer alıyor.

8 Ekim 2019 – 14 Ekim 2019 tarihleri arasında indirime giren Xbox One oyunlarını sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar arasında hoşunuza gidecek olan bir yapım var mı?

İndirime giren Xbox One oyunları – 8 Ekim haftası

Monster Hunter: World
Animus – Stand Alone
Windscape
Battle Chasers: Nightwar
The Story Goes On
Rock Band 4 Rivals Bundle
Power Rangers: Battle for the Grid
Splasher
Cannon Brawl
Must Dash Amigos
n Verlore Verstand
Please, Don’t Touch Anything
Power Rangers: Battle for the Grid – Digital Collector’s Edition
Rock Band 4 – 30 Song Megapack
Rock Band 4 – Rivals Expansion
The Mooseman
Titan Quest
Turok 2: Seeds Of Evil
Rapala Fishing: Pro Series
Rapala Fishing: Pro Series – Lake Okeechobee Pack DLC
Neon Chrome
Neon Chrome – Arena
Regalia: Of Men and Monarchs – Royal Edition
Lichtspeer: Double Speer Edition
Sublevel Zero Redux
Cast Of The Seven Godsends – Redux
Arcade Islands: Volume One
ARK: Survival Evolved
Don’t Starve Mega Pack
The Long Dark
Sheltered
2URVIVE
7 Days to Die
ARK: Survival Evolved Explorer’s Edition
Bad North: Jotunn Edition
Blacksea Odyssey
Conan Exiles – Complete Edition
Conan Exiles – Deluxe Edition
Conan Exiles
Crimsonland
Dead Age
Death Road to Canada
FAR: Lone Sails
Frost
Hyper Sentinel

KILLALLZOMBIES

No Man’s Sky
Outbreak: Lost Hope
Outbreak: The Nightmare Collection
Penarium
Remothered: Tormented Fathers
Skyhill
Super Blood Hockey
The Bunker
The Solus Project
Thea: The Awakening
Toro
Vaccine
Worse Than Death
Yet Another Zombie Defense HD

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