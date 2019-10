İndirime giren Xbox One oyunları ile karşınızdayız

Microsoft, Xbox One oyunlarında her hafta düzenlediği indirim furyasına hız kesmeden devam ediyor. Xbox Live Gold sahiplerine sunulan bu indirim furyasında bu haftada da birbirinden güzel oyunlar yer alıyor.

15 Ekim 2019 – 22 Ekim 2019 tarihleri arasında indirime giren Xbox One oyunlarını sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar arasında hoşunuza gidecek olan bir yapım var mı?

İndirime giren Xbox One oyunları – 15 Ekim haftası



A Way Out

ACA NEOGEO BASEBALL STARS 2

ACA NEOGEO SAMURAI SHODOWN IV

ACA NEOGEO SENGOKU

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Chronicles: China

Assassin’s Creed Chronicles: India

Assassin’s Creed Chronicles: Russia

Assassin’s Creed® III Remastered

Assassin’s Creed® Odyssey

Assassin’s Creed® Origins

Assassin’s Creed® Syndicate

Assassin’s Creed The Ezio Collection

Batman™: Arkham Knight

Battlefield™ V Standard Edition

Big Buck Hunter Arcade

Carnival Games

Cars 3: Driven to Win

Earthlock

ELEX

Far Cry Primal

Far Cry® 3 Classic Edition

Far Cry® 4

Far Cry 5

Far Cry® New Dawn

Farming Simulator 17

Forsaken Remastered

Friday the 13th: The Game

Hammerwatch

Jagged Alliance: Rage!

Kingdom: Two Crowns

Kingdom: New Lands

Late Shift

LEGO® Batman™ 3: Beyond Gotham

LEGO CITY Undercover

EGO DC Super-Villains

LEGO Harry Potter Collection

LEGO Jurassic World

LEGO Marvel Super Heroes 2

LEGO Marvel’s Avengers

LEGO Star Wars: The Force Awakens

LEGO The Incredibles

LEGO Worlds

Mad Max

Madden NFL 20

Middle-earth: Shadow of Mordor – Game of the Year Edition

Mitsurugi Kamui Hikae

Mortal Kombat 11

MXGP 2019 – The Official Motocross Videogame

NHL® 20

NHL® 20 Deluxe Edition

NHL® 20 Ultimate Edition

Oceanhorn – Monster of Uncharted Seas

Pillars of Eternity

Red Dead Redemption 2

RiftStar Raiders

Scribblenauts Mega Pack

Scribblenauts: Showdown

Sine Mora EX

State of Anarchy: Master of Mayhem

Surviving Mars

Tango Fiesta

The Golf Club 2019

The LEGO Movie 2 Videogame

The LEGO Movie Videogame

The LEGO NINJAGO Movie Video Game

The Path of Motus

Transcripted

Valentino Rossi: The Game

Warhammer: Chaosbane

