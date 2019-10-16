İndirime giren Xbox One oyunları ile karşınızdayız

Microsoft, Xbox One oyunlarında her hafta düzenlediği indirim furyasına hız kesmeden devam ediyor. Xbox Live Gold sahiplerine sunulan bu indirim furyasında bu haftada da birbirinden güzel oyunlar yer alıyor.
15 Ekim 2019 – 22 Ekim 2019 tarihleri arasında indirime giren Xbox One oyunlarını sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar arasında hoşunuza gidecek olan bir yapım var mı?
İndirime giren Xbox One oyunları – 15 Ekim haftası
A Way Out
ACA NEOGEO BASEBALL STARS 2
ACA NEOGEO SAMURAI SHODOWN IV
ACA NEOGEO SENGOKU
Assassin’s Creed Rogue Remastered
Assassin’s Creed IV: Black Flag
Assassin’s Creed Unity
Assassin’s Creed Chronicles: China
Assassin’s Creed Chronicles: India
Assassin’s Creed Chronicles: Russia
Assassin’s Creed® III Remastered
Assassin’s Creed® Odyssey
Assassin’s Creed® Origins
Assassin’s Creed® Syndicate
Assassin’s Creed The Ezio Collection
Batman™: Arkham Knight
Battlefield™ V Standard Edition
Big Buck Hunter Arcade
Carnival Games
Cars 3: Driven to Win
Earthlock
ELEX
Far Cry Primal
Far Cry® 3 Classic Edition
Far Cry® 4
Far Cry 5
Far Cry® New Dawn
Farming Simulator 17
Forsaken Remastered
Friday the 13th: The Game
Hammerwatch
Jagged Alliance: Rage!
Kingdom: Two Crowns
Kingdom: New Lands
Late Shift
LEGO® Batman™ 3: Beyond Gotham
LEGO CITY Undercover
EGO DC Super-Villains
LEGO Harry Potter Collection
LEGO Jurassic World
LEGO Marvel Super Heroes 2
LEGO Marvel’s Avengers
LEGO Star Wars: The Force Awakens
LEGO The Incredibles
LEGO Worlds
Mad Max
Madden NFL 20
Middle-earth: Shadow of Mordor – Game of the Year Edition
Mitsurugi Kamui Hikae
Mortal Kombat 11
MXGP 2019 – The Official Motocross Videogame
NHL® 20
NHL® 20 Deluxe Edition
NHL® 20 Ultimate Edition
Oceanhorn – Monster of Uncharted Seas
Pillars of Eternity
Red Dead Redemption 2
RiftStar Raiders
Scribblenauts Mega Pack
Scribblenauts: Showdown
Sine Mora EX
State of Anarchy: Master of Mayhem
Surviving Mars
Tango Fiesta
The Golf Club 2019
The LEGO Movie 2 Videogame
The LEGO Movie Videogame
The LEGO NINJAGO Movie Video Game
The Path of Motus
Transcripted
Valentino Rossi: The Game
Warhammer: Chaosbane
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