İndirime giren Xbox One oyunları ile yeniden karşınızdayız

Microsoft, Xbox One oyuncularının karşısına yeni indirimler ile çıkmaya devam ediyor. Microsoft şimdi de 9 Nisan 2019 ile 15 Nisan 2019 arasında sürecek olan indirim kampanyasını duyurdu.

Bu hafta indirime giren oyunlar arasında AAA yapımlar maalesef ki bulunmuyor. İndirimde dikkat çeken tek oyun Zombie Army Trilogy oluyor. Eğer Xbox Live Gold üyeliğiniz varsa aşağıdaki oyunları çok daha ucuza satın alabilirsiniz. Bakalım bu hafta indirime giren Xbox One oyunları nelermiş?

20XX

Aces of the Luftwaffe – Squadron

Adam’s Venture: Origins

Alekhine’s Gun

Aven Colony

Dungeons 3 – An Unexpected DLC

Dungeons 3 – Clash of Gods

Dungeons 3 – Evil of the Caribbean

Dungeons 3 – Lord of the Kings

Dungeons 3 – Once Upon A Time

Dungeons 3

Giana Sisters: Twisted Dreams – Directors Cut

Infinite Air With Mark McMorris

Lichdom: Battlemage

MechaNika

Moonfall Ultimate

Overcooked

Overcooked: The Lost Morsel

Owlboy

Real Farm

Redout – Back to Earth Pack

Redout – Mars Pack

Redout – Space Exploration Pack

Redout: Lightspeed Edition

Reus

Revenant Dogma

Steredenn: Binary Stars

The Council – Episode 1: The Mad Ones

The Council – Episode 2: Hide And Seek

The Council – Episode 3: Ripples

The Council – Episode 4: Burning Bridges

The Council – Episode 5: Checkmate

The Grand Tour Game

The Infectious Madness of Doctor Dekker

The King’s Bird

Time Carnage

Tour de France 2017

Worms Battlegrounds Alien Invasions

Worms Battlegrounds

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles

Zombie Army Trilogy

