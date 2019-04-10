İndirime giren Xbox One oyunları ile yeniden karşınızdayız

Microsoft, Xbox One oyuncularının karşısına yeni indirimler ile çıkmaya devam ediyor. Microsoft şimdi de 9 Nisan 2019 ile 15 Nisan 2019 arasında sürecek olan indirim kampanyasını duyurdu.
Bu hafta indirime giren oyunlar arasında AAA yapımlar maalesef ki bulunmuyor. İndirimde dikkat çeken tek oyun Zombie Army Trilogy oluyor. Eğer Xbox Live Gold üyeliğiniz varsa aşağıdaki oyunları çok daha ucuza satın alabilirsiniz. Bakalım bu hafta indirime giren Xbox One oyunları nelermiş?
20XX
Aces of the Luftwaffe – Squadron
Adam’s Venture: Origins
Alekhine’s Gun
Aven Colony
Dungeons 3 – An Unexpected DLC
Dungeons 3 – Clash of Gods
Dungeons 3 – Evil of the Caribbean
Dungeons 3 – Lord of the Kings
Dungeons 3 – Once Upon A Time
Dungeons 3
Giana Sisters: Twisted Dreams – Directors Cut
Infinite Air With Mark McMorris
Lichdom: Battlemage
MechaNika
Moonfall Ultimate
Overcooked
Overcooked: The Lost Morsel
Owlboy
Real Farm
Redout – Back to Earth Pack
Redout – Mars Pack
Redout – Space Exploration Pack
Redout: Lightspeed Edition
Reus
Revenant Dogma
Steredenn: Binary Stars
The Council – Episode 1: The Mad Ones
The Council – Episode 2: Hide And Seek
The Council – Episode 3: Ripples
The Council – Episode 4: Burning Bridges
The Council – Episode 5: Checkmate
The Grand Tour Game
The Infectious Madness of Doctor Dekker
The King’s Bird
Time Carnage
Tour de France 2017
Worms Battlegrounds Alien Invasions
Worms Battlegrounds
Yonder: The Cloud Catcher Chronicles
Zombie Army Trilogy
Uber Türkiye’den çekiliyor mu?
Dünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulundu
Türkiye'de ilk kez görüldü ama 25 yaşındaki Büşra vazgeçmedi
O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Ömür boyu felç kalabilirsiniz!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
Ve detaylar belli oldu! Başlıyor...
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum