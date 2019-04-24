İndirime giren Xbox One oyunları ile yeniden karşınızdayız

Microsoft, Xbox One sahiplerinin karşısına indirimler ile çıkmaya devam ediyor. 23 Nisan – 29 Nisan tarihleri arasında Kingdom Hearts III ve The Crew 2 gibi AAA yapımlarda oldukça güzel indirimler sizleri bekliyor.
Bu hafta indirime giren oyunlarda maalesef ki uzun zamandır fiyatını düşmesini beklediğimiz oyunlar yer almıyor. Live Gold sahipleri için fiyatı düşen oyunlara gelin bir göz atalım.
ACA NEOGEO King of the Monsters
ACA NEOGEO Metal Slug
ACA NEOGEO Ninja Combat
Albedo: Eyes From Outer Space
Attack of the Earthlings
Battle Princess Madelyn
Beyond Eyes
Bleed Complete Bundle
Blood Bowl 2: Official Expansion + Team Pack
Cannon Brawl
Defunct
DUCATI – 90th Anniversary
Elea – Episode 1
Flockers
Gnomes Garden
Gravel
Gravel Special Edition
Hammerwatch
INDIE BUNDLE: Shiness and Seasons after Fall
Insane Robots
Insane Robots – Deluxe Edition
Jagged Alliance: Rage!
Kingdom Hearts III
LA Cops
Little Nightmares Complete Edition
Madden NFL 19
Madden NFL 19 Ultimate Team 12000 Points Pack
Madden NFL 19 Ultimate Team 2200 Points Pack
Madden NFL 19 Ultimate Team 5850 Points Pack
Madden NFL 19: Hall of Fame Edition
MXGP2
Sheltered
Super Party Sports: Football
The Count Lucanor
The Crew 2 – Deluxe Edition
The Crew 2 – Gold Edition
The Crew 2 – Standard Edition
The Path of Motus
Train Sim World: Long Island Rail Road
Train Sim World: Northern Trans-Pennine
Train Sim World: Ruhr-Sieg Nord
Unbox: Newbie’s Adventure
Valley
Warhammer Bundle: Mordheim And Blood Bowl 2
We are the Dwarves
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