İndirime giren Xbox One oyunları ile yeniden karşınızdayız

Microsoft, Xbox One sahiplerinin karşısına indirimler ile çıkmaya devam ediyor. 23 Nisan – 29 Nisan tarihleri arasında Kingdom Hearts III ve The Crew 2 gibi AAA yapımlarda oldukça güzel indirimler sizleri bekliyor.

Bu hafta indirime giren oyunlarda maalesef ki uzun zamandır fiyatını düşmesini beklediğimiz oyunlar yer almıyor. Live Gold sahipleri için fiyatı düşen oyunlara gelin bir göz atalım.

İndirimdeki oyunlar

ACA NEOGEO King of the Monsters

ACA NEOGEO Metal Slug

ACA NEOGEO Ninja Combat

Albedo: Eyes From Outer Space

Attack of the Earthlings

Battle Princess Madelyn

Beyond Eyes

Bleed Complete Bundle

Blood Bowl 2: Official Expansion + Team Pack

Cannon Brawl

Defunct

DUCATI – 90th Anniversary

Elea – Episode 1

Flockers

Gnomes Garden

Gravel

Gravel Special Edition

Hammerwatch

INDIE BUNDLE: Shiness and Seasons after Fall

Insane Robots

Insane Robots – Deluxe Edition

Jagged Alliance: Rage!

Kingdom Hearts III

LA Cops

Little Nightmares Complete Edition

Madden NFL 19

Madden NFL 19 Ultimate Team 12000 Points Pack

Madden NFL 19 Ultimate Team 2200 Points Pack

Madden NFL 19 Ultimate Team 5850 Points Pack

Madden NFL 19: Hall of Fame Edition

MXGP2

Sheltered

Super Party Sports: Football

The Count Lucanor

The Crew 2 – Deluxe Edition

The Crew 2 – Gold Edition

The Crew 2 – Standard Edition

The Path of Motus

Train Sim World: Long Island Rail Road

Train Sim World: Northern Trans-Pennine

Train Sim World: Ruhr-Sieg Nord

Unbox: Newbie’s Adventure

Valley

Warhammer Bundle: Mordheim And Blood Bowl 2

We are the Dwarves

