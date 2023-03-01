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  4. İngiliz arama-kurtarma ekibindeydi! Deprem bölgesi “Hâlâ rüyalarıma giriyor” dedi... “Cansız bedenlere ulaşmak bile onlar için önemliydi”

İngiliz arama-kurtarma ekibindeydi! Deprem bölgesi “Hâlâ rüyalarıma giriyor” dedi... “Cansız bedenlere ulaşmak bile onlar için önemliydi”

01.03.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezlerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki deprem 11 ili yerle bir etti. Türkiye için dördüncü derece alarm verilirken dünyanın pek çok noktasından arama-kurtarma ekipleri afet bölgelerine ulaştı. Depremin ardından 77 İngiliz arama-kurtarma görevlisi çalışmalarını yürütmek için Türkiye’ye geldi. The Guardian'a konuşan İngiliz gönüllü, deprem sonrası kurtarma çalışmaları sırasında yaşadıklarını ve gördükleri yıkımı anlattı.

İngiliz arama-kurtarma ekibindeydi! Deprem bölgesi “Hâlâ rüyalarıma giriyor” dedi... “Cansız bedenlere ulaşmak bile onlar için önemliydi”

Türkiye 6 Şubat sabahında kabus dolu bir güne uyandı. Sabah 04.17 saatinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce bina yerle bir olurken aynı bölge bu kez ilk depremden 9 saat sonra 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Bölgede on binlerce vatandaş enkaz altında kalırken depremin ilk günlerde uluslararası arama-kurtarma ekipleriyle birlikte zamana karşı can kurtarma yarışı başladı. Türkiye'ye gönderilen 77 İngiliz uzmandan biri olan Wayne Ward, deprem bölgesinde yaşadıklarının hala rüyalarına girdiğini ve o deneyimi hayatı boyunca unutamayacağını dile getirdi.

“ENDİŞELENMEYE ZAMAN YOKTU”

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6 Şubat sabahında Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşik Krallık Uluslararası Arama ve Kurtarma ekibinden (UK-Isar) bilgilendirme mesajı aldıktan sonra ailesiyle vedalaştığını ifade eden Ward, Türkiye’ye yola çıktığını söyledi. Hatay’a vardıklarında tam ölçekli bir yıkımla karşılaştıklarını ifade eden Ward, “Ambulans ve polis sirenlerinin sesi hiç kesilmedi. Hava beton tozuyla doluydu. Kendimizi kötü hissetmeye hatta endişelenmeye zaman yoktu. Sadece 'Şimdi yapmamız gereken bir iş var, olabildiğince çok insanı kurtarmaya ve olabildiğince çok insana yardım etmeye başlamalıyız' diyorduk" dedi.

“KAFAMIN İÇİNDE DÖNÜP DURUYOR”

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Afganistan’da iki kez görev yaptığını dile getiren Ward, Hatay’a ulaştığında olayın büyüklüğünü hemen anladığını sözlerine ekledi. Bir doktor, bir arama kurtarma köpeğinden oluşan 12 kişilik ekibe liderlik eden Ward, enkaz çalışmalarına hız kesmeden başladıklarını söyledi.

Enkaz çalışmaları sırasında göçük altında kalan canlılara ulaşmak için mücadele verdiklerini söyleyen Ward, depremzedeler için vefat eden yakınlarının cansız bedenlerine ulaşmalarının da önemli olduğunun altını çizerek, “Vefat etseler bile aile üyelerini çıkartabildiğimiz için bize teşekkür ettiler. Cansız bedenlere ulaşmak onlar için her şeye rağmen onlar için çok şey ifade ediyordu. Hala rüyalarıma giriyor. Olanlar o kadar gözünüzün önündeydi ki, sesler, kokular ve olup biten her şey... Hala kafamın içinde dönüp duruyor” diye konuştu.

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