O seçimler iki parti için felaket!

Johnson, AB ile müzakerelerde anlaşmasız Brexit seçeneğinin masadan kaldırılamayacağını vurguladı ve önümüzdeki hafta daha kapsamlı bir yol haritası açıklayacağını söyledi.

Gazeteye bir makale yazan Johnson, "Halkın desteğini geri kazanmak için sözlerimizi tutabileceğimizi göstermemiz gerekiyor" dedi.

Telegraph, lider adaylarından Boris Johnson'ın "Brexit gerçekleşmezse İşçi Partisi oy kaybetmeye devam edecek" uyarısına da yer verdi.

"Muhafazakar Parti her zamankinden daha fazla bölünmüş gözüküyor. 31 Ekim'de AB'den ayrılma konusunda ciddi olan her lider adayıyla görüşmeye hazırım. Brexit müzakerelerine dahil olmak istiyoruz."

Seçimi birinci sırada bitiren Brexit Partisi'nin lideri Nigel Farage, gazeteye verdiği demeçte Avrupa Parlamentosu'na giderek 31 Ekim'de AB'den ayrılmak için gerekli çalışmaları yapmaya başlayacaklarını söyledi ve ekledi:

The Daily Telegraph gazetesi, seçimin Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi için felaket bir sonuca yol açtığını yazdı.

Gazete başyazısında ise Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin Nigel Farage'a karşı çıkabilmesi gerektiğini, aksi takdirde partinin oy kaybetmeye devam edeceğini yazdı.

Telegraph, kıtadaki seçim tablosuna dair ise popülist partilerin rekor bir yükseliş gerçekleştirdiğini yazdı, buna örnek olarak da İtalya ve Fransa'da seçimi birinci sırada tamamlayan aşırı sağcı partileri gösterdi.

The Times gazetesinin Politika Editörü Francis Elliott ise gazetenin manşetinde yayımlanan yazısında İngiltere'de seçmenlerin "siyasi haritayı baştan çizdiğini" söyledi.

Elliott'a göre Boris Johnson, AP seçim sonuçlarını kullanarak Nigel Farage'a karşı en güçlü adayın kendisi olduğu mesajını vermeye çalışacak.

Gazeteye yazan Sağlık Bakanı Matt Hancock, seçimden çıkarılması gereken bir numaralı dersin Brexit'i gerçekleştirmeden yapılacak bir erken seçimin "çılgınlık" olacağını, bunun hem Muhafazakar Parti hem de ülke için felakete yol açacağını belirtti.

Hancock, "Beğensek de beğenmesek de Brexit'i bu parlamento ile gerçekleştirmemiz gerekecek" dedi ve Muhafazakar Parti'nin liderliğine aday olan tüm siyasetçileri erken seçim vaadinde bulunmamaya davet etti.