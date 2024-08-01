İngiliz model Rhian Sugden doğum sonrası kıvrımlarıyla barışık! "Güçlü ve mutlu"

Bir dönem Ronaldo'yu ifşa etmesiyle adından söz ettiren İngiliz model Rhian Sugden kısa süre önce doğum yaptı. Oliver Mellor ile evli olan Sugden nisan ayında 'mucize' oğulları George'u karşıladılar.

Rhian Sugden doğum sonrasında bedeniyle barışık olduğunun mesajını verdi.

Model ve fenomen dantelli iç çamaşırlarını giyerek 'bebek sonrası güzel göbek rulolarını' sergilediği Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

Kıvrımlarını gösteren model paylaşımına "İyi bir ışık ve doğru açıların neler yapabileceği çılgınca! Şu anda hayatımda hiç olmadığım kadar güçlü ve mutlu hissediyorum" dedi.

Geçen hafta Rhian bir kez daha siyah bir bodysuit ve ona uygun çoraplarla bir fotoğraf paylaştı ve kendisini 'ateşli bir anne' olarak nitelendirdi.

Seksi pozunda kendine güvenini ortaya koyan Rhian, siyah topuklu ayakkabıları ve göz alıcı yüz makyajıyla ayna karşısında poz verdi.



Fenomen takipçilerine 'şimdi her zamankinden daha mutlu' hissettiğini söyledi ve doğum sonrası 'güzel' vücuduyla barışık olduğunu vurguladı.