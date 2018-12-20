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Köpek göğsüne saplanan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı

BBC BBC
20.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

İngiltere'de Labradoodle cinsi bir köpek, göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle beş ay boyunca hayatta kalmayı başardı.

Köpek göğsüne saplanan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı

Times'ın haberine göre Bessie isimli 9 yaşındaki köpek, yazdan beri iştahsızdı ve kilo kaybediyordu.

Essex kentindeki veterinerler bir dizi test yaptı ama sebebi bir türlü anlaşılamadı.

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Veterinerler bu defa köpeğe röntgen çektirdi: 20 cm uzunluğundaki bir kebap şişi karşılarında duruyordu.

'MUCİZE'

Bessie'nin ameliyatını yapan veteriner Henry L'Eplattenier, "Şişin göğse kadar gidip hayati organlardan geçmemiş olması bir mucize. O çok şanslı bir köpek" diye konuştu.

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Bessie'nin sahipleri, şişin köpeklerinin göğsüne nasıl gittiğini bilmediklerini ama büyük ihtimalle yazın mangal yapılırken cismi yanlışlıkla yuttuğunu söylediler.

Şişin yemek borusundan zamanla göğse taşındığı ve orada takıldığı düşünülüyor.


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ingiltere kebap şişi köpek ameliyat

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