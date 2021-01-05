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  4. İngiltere'de çarpıcı araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

İngiltere'de çarpıcı araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

05.01.2021 21:09 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de çarpıcı araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

İngiltere'de yapılan bir araştırma, kalp atış hızındaki artışın yeni tip koronavirüsün belirtilerinden biri olabileceğini ortaya koydu.

Sputnik'in Express gazetesinin COVID Symptom Study'nin verilerine dayandırdığı haberine göre, dünyanın farklı bölgelerinden 4 milyondan fazla kişinin verileri mobil uygulama yardımıyla analiz edildi.

Araştırmanın sonuçları, Kovid-19'un düzensiz veya yüksek hızlı kalp atışına neden olabileceğini gösterdi. Doktorlar, nabzı ölçerken hatalardan kaçınmak için ölçümün kişinin sakin olduğu anda yapılması, tercihen ölçümden önce kişinin 5 dakika dinlenmesi ve gevşemesi, yani stres faktörlerini veya fiziksel yükleri vücuttan atması gerektiğini vurguladı.

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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yeni koronavirüs enfeksiyonu belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunur. Daha ağır vakalarda enfeksiyon zatürreye, akut solunum yetmezliğine, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilir.

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