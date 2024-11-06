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  4. İngiltere'de trafikte çıkan kavgada ilginç görüntüler yaşandı! Öfkesine hakim olamayan kadın sürücü zıplayarak yumruk atıp tartıştığı aracın aynasını kırdı

İngiltere'de trafikte çıkan kavgada ilginç görüntüler yaşandı! Öfkesine hakim olamayan kadın sürücü zıplayarak yumruk atıp tartıştığı aracın aynasını kırdı

06.11.2024 16:22
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.11.2024 16:22
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İngiltere'nin Londra şehrinde akan trafikte iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Kadın sürücü aracından inerek tartıştığı aracın yanına gitti. Öfkesine hakim olamayan kadın sürücü zıplayarak arabanın aynasını kırmak için defalarca yumruk attı. O anlar saniye saniye aracının aynası kırılan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü görenleri şaşkına çevirmeye yetti. Görüntülerde trafikte iki sürücü arasında yaşanan tartışma bir anda alevlendi. Öfkesine engel olamayan kadın sürücü aracından inerek tartıştığı kişinin arabasının yanına kadar geldi. Tartıştığı sürücü aracından inmeyince iyice öfkelenen kadın sürücü bu kez yumruk atarak aracın yan aynasını kırmaya çalıştı.

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O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede gündem yarattı ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı o görüntülere, "Ablama helal olsun. Herkül gibi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir şeyi beklemiyordum" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere Londra
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