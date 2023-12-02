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    4. İngiltere'deki TikTok yıldızının viral videosu UFO spekülasyonlarına yol açtı! Sosyal medyadan yorum yağdı... "Sonra birden kayboluyor"

    İngiltere'deki TikTok yıldızının viral videosu UFO spekülasyonlarına yol açtı! Sosyal medyadan yorum yağdı... "Sonra birden kayboluyor"

    02.12.2023 13:50 | Son Güncelleme:
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    İnternette GK Barry olarak bilinen Britanyalı TikTok kullanıcısı Grace Eleanor Keeling'in yaptığı son paylaşım kullanıcılar arasında UFO spekülasyonlarına neden oldu. Keeling'in videosunda gökyüzünü aydınlatan yuvarlak bir nesnenin birkaç saniye göründükten sonra aniden ortadan kaybolduğunu iddia eden hayranlarını endişelendirdi. Hayranları fenomen ismin güvenliğinden şüphelendiklerini söyleyerek adeta yorum bölümüne akın etti.

    Birleşik Krallık'ta popüler olan GK Barry, sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi kitlesine sahip. Instagram'da 600.000'den fazla takipçisi varken, TikTok'ta yaklaşık 3,5 milyon kişi onu takip ediyor. Son dönemde Grace Eleanor Keeling TikTok'ta yaptığı bir paylaşım sayesinde kullanıcılar arasında fazlaca ilgi gördü. Dışarıda çektiği videosunda evcil hayvanının sürekli olarak kaşındığından ve kendisini tırmaladığından söz eden fenomen ismin hayranları onun anlattıklarından çok gökyüzüne odaklandı.

    HAYRANLARINDAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin kedisiyle yaşadığı muhtemel pire sorunundan çok gökyüzünde beliren ve bir anda ortadan kaybolan ışıklara odaklandığını söyledi. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin gönderisini yorum yağmuruna tutarak güvenliği konusunda endişelendiklerini dile getirdi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "GK Barry'nin uzaylıların varlığını ortaya çıkarması 2023 tahminlerimde yer almıyordu." notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aman Tanrım, şu UFO'yu görebiliyor musun? Bunu yalnızca GK videoya çekebilir" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Senin için endişeleniyorum. Işık birden ortadan kayboluyor. Oradan uzaklaşmalısın" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya uzaylı ufo
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