İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak ünlendi! Mürekkeplerini göstermek için çırılçıplak kaldı... Göğüslerini elleriyle kapattı

İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak sosyal medyada kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Becky Holt yine limitleri zorlayan bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Bir çocuk annesi olan Holt 35 bin sterlin (yaklaşık 845 bin 424 TL) harcadığı mürekkep koleksiyonunu göstermek için yine cesur bir adım attı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Instagram’dan yaptığı son paylaşımında Holt üzerini tamamen çıkartarak göğüslerini elleriyle kapatmayı seçti. Bir çift siyah eldiven kullandığı pozunda Holt, hayranlarının hayal gücüne az şey bıraktı. Dövme fenomeni ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.