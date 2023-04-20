Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak ünlendi! Mürekkeplerini göstermek için çırılçıplak kaldı... Göğüslerini elleriyle kapattı

İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak ünlendi! Mürekkeplerini göstermek için çırılçıplak kaldı... Göğüslerini elleriyle kapattı

20.04.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak kısa sürede sosyal medyada ünlenmeyi başaran Becky Holt, vücudundaki mürekkepleri göstermek için yine cesur bir paylaşıma imza attı. Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan Holt son Instagram gönderisinde çırılçıplak kaldı ve göğüslerini elleriyl kapatmayı tercih etti.

İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak ünlendi! Mürekkeplerini göstermek için çırılçıplak kaldı... Göğüslerini elleriyle kapattı

İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak sosyal medyada kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Becky Holt yine limitleri zorlayan bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Bir çocuk annesi olan Holt 35 bin sterlin (yaklaşık 845 bin 424 TL) harcadığı mürekkep koleksiyonunu göstermek için yine cesur bir adım attı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

1

Instagram’dan yaptığı son paylaşımında Holt üzerini tamamen çıkartarak göğüslerini elleriyle kapatmayı seçti. Bir çift siyah eldiven kullandığı pozunda Holt, hayranlarının hayal gücüne az şey bıraktı. Dövme fenomeni ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İlginizi Çekebilir

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

 Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

 Hayranları “yeter artık” dedi! O durmadı

Hayranları “yeter artık” dedi! O durmadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafet seçimiyle sosyal medyayı yaktı! Gören bir daha baktıKıyafet seçimiyle sosyal medyayı yaktı! Gören bir daha baktı
Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...
Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattıBanka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere dövme

En Çok Okunan Trend Haberler

Kıyafet seçimiyle sosyal medyayı yaktı! Gören bir daha baktı

Kıyafet seçimiyle sosyal medyayı yaktı! Gören bir daha baktı

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.