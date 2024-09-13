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    4. İngiltere'nin en dövmeli kadını olarak ünlenmişti! Yapımı tam 4 saat sürdü... 'En acı veren dövmesini' sergiledi

    İngiltere'nin en dövmeli kadını olarak ünlenmişti! Yapımı tam 4 saat sürdü... 'En acı veren dövmesini' sergiledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.09.2024 11:30
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    İngiltere'nin en dövmeli kadını olarak ünlenen Becky Holt isimli bir kadının vücudunun büyük bir bölümü mürekkep sanatıyla kaplı. Dövmelerinin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu söyleyen Holt, yapımının 7 saat sürdüğünü belirttiği vücudunda en çok acı çekmesine neden olan dövmesini gösterdi. Holt'un en acıyan dövmesi avcunun içindeki şekiller oldu.

    İngiltere'nin en dövmeli kadını olarak ünlenmişti! Yapımı tam 4 saat sürdü... 'En acı veren dövmesini' sergiledi

    İngiltere'nin en dövmeli kadını muhtemelen birçok kişiden daha yüksek bir acı toleransına sahip. Ancak onun da zorlandığı noktalar mutlaka oluyor. Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan Holt, iğnenin altında çok fazla deneyim olmasına rağmen bazı dövmelerinin gerçekten kendisine büyük acı verdiğini itiraf etti.

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    İngiltere'nin Cheshire bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki Holt, Instagram'dan yaptığı son paylaşımında vücudunun en çok acıyan dövmesini göstererek, "Zorlu bir seans. Bu vuruşta dört saat. Şimdiye kadar toplamda yedi. Bir geçiş daha, sonra iş bitiyor. Tüm dövmelerim arasında en acı verici olanı ama buna değdi." ifadelerini kullandı.

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