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İngiltere’nin en zengin boşanmasını yaptı! Yeni aşka yelken açtı... Sevgilisini böyle tanıttı

15.07.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski İngiltere güzellik kraliçesi 52 yaşındaki Kirsty Bertarelli, 2021 yılında milyarder iş insanı kocası Ernesto Bertarelli’den 350 milyon sterlinlik (11 milyar 990 milyon 371 bin TL) tazminatla gündem yaratan bir boşanmaya imza atmıştı. Rekor boşanma tazminatından iki yıl sonra Kirsty yeni bir aşka yelken açtı ve yeni sevgilisini böyle tanıttı.

Eski İngiltere güzellik kraliçesi 52 yaşındaki Kirsty Bertarelli, 2021 yılında 21 yıllık iş insanı Ernesto Bertarelli ile olan evliliğini bitirirken anlaşmanın bir parçası olarak 350 milyon sterlin tazminat ve İsviçre’de 52 milyon değerinden bir ev almıştı. İngiltere’nin en yüksek boşanma tazminatını alarak tarihe geçen Kirsty iki yıl sonra yeni aşkını duyurdu. Staffordshire doğumlu Kirsty , yeni erkek arkadaşı Marc'ı Sardunya'daki bir doğum günü partisinde çekilen fotoğraflarını paylaşarak tanıttı.

DOĞUM GÜNÜNDE SERENAT YAPTI

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İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kirsty Bertarelli, doğum günü partisinde gizemli aşkı Marc için bir de şarkı söyledi. O anlar sosyal medyada gündem yaratırken Kirsty’in hayranları “Bu gerçek aşk” yorumunda birleşti.

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Kirsty Bertarelli

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