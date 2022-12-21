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İngiltere’yi kasıp kavuran yeni virüs alarmı! Koronavirüse benzer semptomları var ama tamamen farklı...

21.12.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de koronavirüs benzeri semptomlara sahip olan yeni bir virüs türünün ortaya çıktığı iddia edildi. Koronavirüsle benzere semptomlara sahip yeni hastalık, ülkenin dört bir yanından insanların virüsten şikayet ederek hastanelerin yolunu tutmasına neden oldu. Koronavirüs testi yaptıran çoğu kişinin test sonucu ise negatif çıktı.

İngiltere’yi kasıp kavuran yeni virüs alarmı! Koronavirüse benzer semptomları var ama tamamen farklı...

İngiltere’de soğukların artmasıyla birlikte koronavirüsle benzer semptomlar gösteren yeni bir hastalık görülmeye başlandı. Söz konusu hastalığın yaygın semptomları arasında şiddetli öksürük, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları hesaplarından yaşadıkları hastalık deneyimini paylaşarak benzer durumu yaşayan kişileri sordu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Soğuk algınlığının önceki yıllarla kıyaslandığında daha şiddetli ve zor geçtiğini vrgulayan haber spikeri Dan Walker sosyal medya paylaşımında, “Tamamen bilim dışı bir soru! Şu anda şimdiye kadarki en kötü ve en uzun süreki soğuk algınlığını yaşayan başka biri var mı?” dedi.

Walker’in paylaşımının ardından gönderisinin yorum bölümü dolup taştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bittiğini düşünüyorum ama saatler sonra yeniden geliyor ve beni mahvediyor.” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Aynı şey bende de var. Günün büyük bir bölümünde iyi oluyorum ama eve geldiğimde öksürüyorum, boğazım ağrıyor ve genel olarak kendimi çöp gibi hissediyorum” diye konuştu.

AŞILARA DİKKAT ÇEKTİ

Liverpool Yerel Tıp Komitesi sekreteri GP Dr Rob Barnett, Liverpool Echo'ya yaptığı açıklamada, “Yılın bu zamanında soğuk algınlığı ve diğer kış hastalıklarında her zaman bir artış görüyoruz, ancak çoğu insan tedavi olmaksızın kendiliğinden iyileşir. Covid-19 aşılarınızı düzenli olarak olmanız önemlidir ve bu kış sağlıklı kalmanıza yardımcı olması için grip aşınızı da mümkün olan en kısa süre içerisinde olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere koronavirüs

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