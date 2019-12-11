İngiltere'de Müslümanlar seçimin kaderini etkileyebilir

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI / GÖKHAN KURTARAN - İngiltere son yılların en kritik genel seçimine gitmeye hazırlanırken, ülkedeki Müslüman seçmenler sonucu değiştirebilecek önemli etkenler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Londra merkezli Cordoba Vakfının Araştırma Grubu Başkanı Abdullah Faliq, yarınki erken genel seçimi “tarihi önemde” görüyor.

İngiltere'deki 2 milyonu aşkın Müslüman'ın pek çok seçim bölgesinde mücadelenin kaderini etkileyecek büyüklükte olduğunu anlatan Faliq, Müslüman seçmenin oyunu etkileyecek faktörlerin de İslamofobi ile iş yerinde ve eğitimde ayrımcılık gibi konular olacağını kaydetti.

Faliq, “Brexit tartışmasının da içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, ülkede işler hiç de kolay değil. Tescilli ırkçılar ve tescilli İslamofoblar ile aşırı sağ gruplar siyasi arenaya çıkıyor ve göç, güvenlik ve terör konularını kampanyalarının merkezine koyuyorlar. Özünde hepsi de Müslüman toplumu hedef tahtasına koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Müslüman seçmenlere “İhtiyaçlarınızı dinleyen ve onları giderebilecek olanlara oy verin” çağrısı yapan Faliq, seçmenlerin bu ihtiyaçlarının önce yerel, sonra da ulusal düzeyde düşünülmesi gerektiğini kaydetti.