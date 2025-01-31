İnsanların çöplerini karıştırırken bulduklarına inanamadı... Metal bir kasa ve iki kahve makinesi: Değeri tam 1600 sterlin (71 bin TL)

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "arianatrina" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Ariana isimli bir kadın, oldukça zengin bir ailede yaşadığı için komşularının çöplerini karıştırmaya karar verdiğini söyledi.

"BU TAM BİR HAZİNE GİBİ"

Komşularının çöplerinden elde ettiği ganimetleri TikTok'tan paylaşan Ariana, "46 sterlin değerinde küçük bir raf ve perakende fiyatı 120 sterlin olan bir karın egzersiz makinesi gördüm. Bir çanta dolusu resim çerçevesi buldum. Aslında bunların hepsi gerçekten çok güzel. Bu tam bir hazine gibi. Birisinin neden bütün bunları çöpe attığını anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEK TEK GÖSTERDİ

Çöpleri karıştırmaya devam ettiğinde dikiş seti, mikrofon ve bir sürü altın biblo gördüğünü belirten Ariana, "Birisinin bu muhteşem altın eşyayı neden çöpe attığını anlamıyorum. Ona bir yerde yeni bir yuva bulabilirim" ifadelerini kullandı.

Ganimetten en iyi parçalardan biri, bir tür parşömen kutusu gibi görünen ve 385 sterlin değerindeki metal bir kutuydu. Daha sonra iki kahve makinesi, birkaç mum, bir Cuisinart makinesi, bir kutu yağ yakıcı takviye, Royal Doulton çinileri ve Le Creuset seramik tabak çıkarttı.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜCÜ"

Bir araba dolu çöpten bulduğu eşya ile evine geri döndüğünü ifade eden Ariana, "Tüm bunlar çöp yığınlarının arasından geldi. Başka neleri kaçırdığınızı hayal edebiliyor musunuz? Bunları neden çöpe attıklarını anlamıyorum. Gerçekten çok üzücü" dedi.