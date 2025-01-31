Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İnsanların çöplerini karıştırırken bulduklarına inanamadı... Metal bir kasa ve iki kahve makinesi: Değeri tam 1600 sterlin (71 bin TL)

İnsanların çöplerini karıştırırken bulduklarına inanamadı... Metal bir kasa ve iki kahve makinesi: Değeri tam 1600 sterlin (71 bin TL)

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
31.01.2025 10:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ariana isimli bir kadın başka insanların çöplerini karıştırarak ilginç ve birbirinden değerli ürünler bulduğunu söyledi. Mahallesindeki diğer insanların çöpe attıkları şeyleri aramanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Ariana, "Değeri 1600 sterlin (71 bin TL) olan bir kasa ve iki kahve makinesi buldum. Gerçekten inanılmazdı" dedi.

İnsanların çöplerini karıştırırken bulduklarına inanamadı... Metal bir kasa ve iki kahve makinesi: Değeri tam 1600 sterlin (71 bin TL)

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "arianatrina" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Ariana isimli bir kadın, oldukça zengin bir ailede yaşadığı için komşularının çöplerini karıştırmaya karar verdiğini söyledi.

"BU TAM BİR HAZİNE GİBİ"

4

Komşularının çöplerinden elde ettiği ganimetleri TikTok'tan paylaşan Ariana, "46 sterlin değerinde küçük bir raf ve perakende fiyatı 120 sterlin olan bir karın egzersiz makinesi gördüm. Bir çanta dolusu resim çerçevesi buldum. Aslında bunların hepsi gerçekten çok güzel. Bu tam bir hazine gibi. Birisinin neden bütün bunları çöpe attığını anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEK TEK GÖSTERDİ

5

Çöpleri karıştırmaya devam ettiğinde dikiş seti, mikrofon ve bir sürü altın biblo gördüğünü belirten Ariana, "Birisinin bu muhteşem altın eşyayı neden çöpe attığını anlamıyorum. Ona bir yerde yeni bir yuva bulabilirim" ifadelerini kullandı.

6

Ganimetten en iyi parçalardan biri, bir tür parşömen kutusu gibi görünen ve 385 sterlin değerindeki metal bir kutuydu. Daha sonra iki kahve makinesi, birkaç mum, bir Cuisinart makinesi, bir kutu yağ yakıcı takviye, Royal Doulton çinileri ve Le Creuset seramik tabak çıkarttı.

7

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜCÜ"

8

Bir araba dolu çöpten bulduğu eşya ile evine geri döndüğünü ifade eden Ariana, "Tüm bunlar çöp yığınlarının arasından geldi. Başka neleri kaçırdığınızı hayal edebiliyor musunuz? Bunları neden çöpe attıklarını anlamıyorum. Gerçekten çok üzücü" dedi.

İlginizi Çekebilir

Makyajsız halini övmelere doyamadılar

Makyajsız halini övmelere doyamadılar

 Düğün kıyafeti 'uygunsuz' bulundu! Yorum yağdı

Düğün kıyafeti 'uygunsuz' bulundu! Yorum yağdı

 Annesinin kıyafeti şoke etti! "Beklediğim bu değildi"

Annesinin kıyafeti şoke etti! "Beklediğim bu değildi"

 'Kıyamet günü barınağı' demişti! Tasarım hatası dikkat çekti

'Kıyamet günü barınağı' demişti! Tasarım hatası dikkat çekti

 92 yaşındaki kadın 94 yaşındaki kocasından boşanmak istedi! "Yüzyılın boşanması"

92 yaşındaki kadın 94 yaşındaki kocasından boşanmak istedi! "Yüzyılın boşanması"
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
G.Saraylı yöneticiler maç biter bitmez görüştü! Sızdırılan kare ortalığı karıştırdı

G.Saraylı yöneticiler maç biter bitmez görüştü! Sızdırılan kare ortalığı karıştırdı

Başvurular 3 Şubat'ta başlıyor

Başvurular 3 Şubat'ta başlıyor

Kara kutusu bulundu! Kazanın arkasındaki korkunç teorisini paylaştı

Kara kutusu bulundu! Kazanın arkasındaki korkunç teorisini paylaştı

Doktorları bile şaşırtan röntgen! Sonuçlarına inanamadı

Doktorları bile şaşırtan röntgen! Sonuçlarına inanamadı

Parkta sevgilisiyle eşine yakalandı! Çareyi koşarak kaçmakta buldu

Parkta sevgilisiyle eşine yakalandı! Çareyi koşarak kaçmakta buldu

Engelli hastalarla twerk yapan hemşireden skandal paylaşımlar

Engelli hastalarla twerk yapan hemşireden skandal paylaşımlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.