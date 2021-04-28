Instagram'a kullanıcılara fayda sağlayacak iki yeni özellik!

Instagram, sosyal medya dünyasının en çok kullanılan uygulamalarından biri. Platformun halihazırda dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Facebook'un bünyesindeki Instagram, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yaptığının her zaman farkında. Bu yüzden tıpkı diğer sosyal medya platformları gibi, kullanıcılarının ilgisini çekecek yeni özellikler için çalışıyor. Sızdırılan bilgilere göre, Instagram bu yönde yeni bir adım atarak, iki yeni özelliği daha kullanıcılarıyla buluşturmak için hazırlanıyor.

INSTAGRAM CANLI YAYINLARI EKRANI KAPLAMAYACAK

Instagram'a geleceği söylenen ilk özellik, canlı yayınları hedef alıyor. Buna göre Instagram, canlı yayınları resim içinde resim (PIP) modunda izlenmesi için yeni bir özellik sunacak. Bu özellik ile birlikte canlı yayın izlenirken, aynı zamanda Instagram ana sayfasında dolaşmak mümkün olacak. En azından sızıntı kaynaklarının iddiası bu yönde. Şimdi, keşfedilen ikinci özelliğe geçelim.

YENİ GİZLİLİK FİLTRESİ GELİYOR

Instagram Hikayeleri paylaşmayı seviyorsanız, sıradaki özellik sizi yakından ilgilendiriyor demektir. Zira Instagram'a geleceği söylenen ikinci özellik, 'Özel Hikayeler' adını taşıyor. Bu özellik ile ilgili net bir bilgi olmasa da, özel hikayeler sayesinde sadece takipçilerinizle veya karşılıklı takipleştiğiniz kişilerle hikayeler paylaşabileceğiniz söyleniyor. Bu, 'Yakın Arkadaşlar' adını taşıyan hikaye filtresinden oldukça farklı görünüyor.