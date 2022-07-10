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Instagram'da story'de uzun hikaye paylaşma: 15 saniyeden uzun videolar Instagram hikayeye nasıl yüklenir?

10.07.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram platformu, her geçen gün yapılan geliştirmeler sayesinde popülerliğini artırıyor. Instagram'da uzun hikaye paylaşılması da platforma ilgiyi artıran yenilikler arasında yer aldı. Instagram'da uzun hikaye paylaşma yöntemi nedir?

Instagram'da story'de uzun hikaye paylaşma: 15 saniyeden uzun videolar Instagram hikayeye nasıl yüklenir?

İçindekiler

  • Instagram hikâye süresi nasıl uzatılır?
  • Uzun reels videosu hikâyede nasıl paylaşılır?
  • Instagram hikayeleri en fazla kaç saniye?

Instagram, hikaye özelliğiyle daha çok kitle çekmeye başladı. Instagram, kullanıcıların hikayelere ilgisinden dolayı hikaye kısmında daha çok özellik sunmaya devam ediyor. Instagram’da uzun hikâye paylaşma özelliği; hikayelerdeki videoların süresini artırdı. Bu özellikle birlikte Instagram hikayelerde 15 saniyeyi geçen videolar bölümlere ayrılarak paylaşılıyor. Instagram hikâyelerindeki uzun videolar, otomatik olarak bölümlere ayrılarak kullanıcılara sunuluyor.

Instagram hikâye süresi nasıl uzatılır?

Instagram’da 15 saniyeden uzun hikâye paylaşma özelliği, uygulamayı kullanışlı hale getirdi. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, Instagram’da süre kısıtlamasına maruz kalmadan diledikleri hikayeleri paylaşabiliyor.

Instagram'da uzun video oluşturma ve paylaşma işlemi için IGTV uygulaması geliştirildi. IGTV isimli uygulama; Instagram hikâyelerinde video süresini uzatmak isteyen kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

IGTV üzerinden oluşturulan Instagram hikayeleri dikey formatta yayına sunulur. Instagram hikayeleri üzerinden yayınlanan videoların süreleri normalde 15 saniyedir.

  • Instagram hikâye bölümüne uzun video atmak için önce profile giriş yapılır.
  • Instagram profil sayfasına giriş sağlandıktan sonra ekranın üzerindeki artı işaretine tıklanır.
  • Artı işareti üzerinden IGTV'nin olduğu alana tıklanıp video yayına alınır.
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Uzun reels videosu hikâyede nasıl paylaşılır?

Instagram uzun reels videoları hikâye kısmında paylaşılmaz. Instagram reels sadece 15 saniyeden oluşan video paylaşımına izin verir. Instagram reels'ta süre kısıtlaması olmasına rağmen müzik ve efekt gibi özelliklere sahip olduğu için kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Instagram kullanıcı adının bulunduğu alandan hikayeler için reels videoları oluşturulur. Reels videosu hikayelerine;

  • Metin,
  • Çıkarma,

  • Çizim eklenebilir.

    Instagram hikayelerinde reels videoları;

  • Hız,
  • Efekt,
  • Ses,
  • Geri sayım,
  • Hizalama araçlarıyla tasarlanır.

Hız, efekt, ses gibi araçlar hikayelerin dikkat çekiciliğini artırır.

Instagram hikayeleri en fazla kaç saniye?

Instagram hikaye uzunluğu, güncelleme öncesi 15 saniye ile sınırlıydı. Fakat Instagram’a gelen güncellemelerle hikaye süresi de arttı. Instagram hikayelerde uzun video paylaşımları, bölümlere ayrılarak yapılır. Tek bir story'de videonun yine 15 saniyelik bölümü oynatılır. Bölümlerin ayrımı, Instagram algoritması tarafından yürütülür.

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