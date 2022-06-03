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Instagram hikaye gizlemeyi kaldırma: Instagram hikaye kısıtlama nasıl kaldırılır?

01.06.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hikaye gizleme ve hikaye gizlemeyi kaldırma işlemi her kullanıcı tarafından yapılabilir. Hikaye gizleme ve kaldırma ayarları sayesinde kullanıcılar, hikayelerini kimin görebileceğine karar verir. Kişi isterse hikayelerini herkese gizleyebilir. Instagram'da kullanıcılar kimin onlara hikaye gizlediğini anlayabilirler. Hikaye gizliliği anlaşıldığında gizlenen hikayeler görülmek istenebilir. Instagram’da gizlenen hikaye nasıl görülür?

Instagram hikaye gizlemeyi kaldırma: Instagram hikaye kısıtlama nasıl kaldırılır?

İçindekiler

  • Instagram Hikaye Kısıtlama Nasıl Kaldırılır?
  • Instagram’da Gizlenen Hikaye Nasıl Görülür?
  • Instagram Kendi Kendine Hikaye Gizler mi?
  • Instagram Toplu Hikaye Gizleme Nasıl Yapılır?
  • Instagram Hesap Gizliyken Hikayeyi Herkese Açma Yöntemi

Instagram hikaye gizleme özelliği, kullanıcının bazı kişileri hikayesini gizleme yöntemidir. Instagram hikaye gizleme ayarı sayesinde istenmeyen kişiler hikayeleri göremezler. Bu kişilerin hikayeleri görebilmesi için gizlilik ayarlarını değiştirmeleri gerekir. Instagram'da bütün hikayeleri toplu olarak gizlemek mümkündür. Gizlenmek isteyen hikayeler ve kişiler, kullanıcı tarafından seçilir. Peki, gizli hikayeler açılmak istendiğinde Instagram hikaye kısıtlama nasıl kaldırılır?

Instagram Hikaye Kısıtlama Nasıl Kaldırılır?

Instagram, kullanıcılara post paylaşımının yanında bir de hikaye paylaşımı imkanı sunar. Instagram’da paylaşılan hikayeler, 24 saat boyunca görülebilir ve ardından yok olur. Instagram hikayeleri bazı kişilerden gizlenebilir, böylece paylaşılan hikayeyi istenilen kişiler görür.

Instagram hikayesi gizlendiğinde bunu değiştirmek için kısıtlama kaldırılır. Instagram hikaye gizlemeyi kaldırma yöntemi için şu aşamalar izlenir:

  • Instagram uygulaması açılır ve gizlenen hikayeye girilir.
  • Hikayede yer alan üç noktaya tıklanarak seçeneklere girilir.
  • Seçenekler menüsünde en son sırada bulunan hikaye ayarlarına tıklanır.
  • Hikayeyi gizle bölümüne girilir.
  • Hikaye engelinin kaldırılması için tik işaretli olan kişilere tıklanır ve işaretleri kaldırılır.
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Instagram’da Gizlenen Hikaye Nasıl Görülür?

Instagram’da takipleşilen kişiler birbirlerinden hikaye gizlediklerinde bunu anlamak mümkündür. Hikayesini gizleyen kişinin hikayesi başka biri tarafından paylaşıldığında görülüyorsa fakat kendi profilinde görülmüyorsa bu kişi hikayesini gizlemiştir. Gizlenen hikayeleri görmek için şu adımlar izlenmelidir:

  • Telefonunuza uygulamala marketlerde yer alan, güvenilir olduğunu düşündüğünüz üçüncü parti uygulamalardan birini yükleyin.
  • Instagram adresinize uygulamada giriş yapın.
  • Arkadaşlarınızın hikayesi görülecektir, başka birinin hikayesini görmek için arama kısmına kullanıcı adını yazın.

Instagram Kendi Kendine Hikaye Gizler mi?

Instagram kendi kendine hikaye gizlememektedir. Instagram’da hikayelerin gizlenmesi için kullanıcının kendisinin ayarlardan seçim yapması gereklidir. Toplu olarak hikaye gizlendiğinde ise Instagram tüm hikayeleri otomatik olarak gizlemektedir.

Instagram Toplu Hikaye Gizleme Nasıl Yapılır?

Instagram’da belirli kişilerden tüm hikayeleri gizlemenin kolay bir yolu bulunmaktadır. Instagram toplu hikaye gizleme için şu adımlar izlenir:

  • Instagram uygulamasını açın ve profile girin.
  • Üç paralel çizgi biçiminde simgelenen menüyü açın.
  • En üstte yer alan ayarlar seçeneğine tıklayın.
  • Gizlilik menüsünü açın.
  • Hikaye gizlilik ayarları için hikaye seçeneğine tıklayın.
  • Hikayeyi gizle seçeneğine tıklayın.
  • Hikayeyi gizlemek istediğiniz kişileri seçin.

Hikayeyi profil ayarlarından gizlediğinizde bu kişiler hiçbir hikayenizi göremezler.

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Instagram Hesap Gizliyken Hikayeyi Herkese Açma Yöntemi

Instagramın kendi gizlilik ayarları sebebiyle hesap gizlendiğinde hikayeler herkese açılmamaktadır. Gizli hesaplarda takipçi onayı verilmeyen kişiler bu hesabın hikayelerini göremezler. Bunun için ancak bireysel olarak uygulama indirip gizlenen hikayeyi görebilirler.

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