Instagram hikaye gizlemeyi kaldırma: Instagram hikaye kısıtlama nasıl kaldırılır?

Instagram hikaye gizleme özelliği, kullanıcının bazı kişileri hikayesini gizleme yöntemidir. Instagram hikaye gizleme ayarı sayesinde istenmeyen kişiler hikayeleri göremezler. Bu kişilerin hikayeleri görebilmesi için gizlilik ayarlarını değiştirmeleri gerekir. Instagram'da bütün hikayeleri toplu olarak gizlemek mümkündür. Gizlenmek isteyen hikayeler ve kişiler, kullanıcı tarafından seçilir. Peki, gizli hikayeler açılmak istendiğinde Instagram hikaye kısıtlama nasıl kaldırılır?
Instagram, kullanıcılara post paylaşımının yanında bir de hikaye paylaşımı imkanı sunar. Instagram’da paylaşılan hikayeler, 24 saat boyunca görülebilir ve ardından yok olur. Instagram hikayeleri bazı kişilerden gizlenebilir, böylece paylaşılan hikayeyi istenilen kişiler görür.
Instagram hikayesi gizlendiğinde bunu değiştirmek için kısıtlama kaldırılır. Instagram hikaye gizlemeyi kaldırma yöntemi için şu aşamalar izlenir:
Instagram’da takipleşilen kişiler birbirlerinden hikaye gizlediklerinde bunu anlamak mümkündür. Hikayesini gizleyen kişinin hikayesi başka biri tarafından paylaşıldığında görülüyorsa fakat kendi profilinde görülmüyorsa bu kişi hikayesini gizlemiştir. Gizlenen hikayeleri görmek için şu adımlar izlenmelidir:
Instagram kendi kendine hikaye gizlememektedir. Instagram’da hikayelerin gizlenmesi için kullanıcının kendisinin ayarlardan seçim yapması gereklidir. Toplu olarak hikaye gizlendiğinde ise Instagram tüm hikayeleri otomatik olarak gizlemektedir.
Instagram’da belirli kişilerden tüm hikayeleri gizlemenin kolay bir yolu bulunmaktadır. Instagram toplu hikaye gizleme için şu adımlar izlenir:
Hikayeyi profil ayarlarından gizlediğinizde bu kişiler hiçbir hikayenizi göremezler.
Instagramın kendi gizlilik ayarları sebebiyle hesap gizlendiğinde hikayeler herkese açılmamaktadır. Gizli hesaplarda takipçi onayı verilmeyen kişiler bu hesabın hikayelerini göremezler. Bunun için ancak bireysel olarak uygulama indirip gizlenen hikayeyi görebilirler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum