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Instagram'dan hikayeler için 60 saniye düzenlemesi! Artık parçalara bölünmeyecek

26.09.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram Hikayeleri beklenen özelliğe sonunda kavuşuyor. Platform, kullanıcıların daha uzun ve kesintisiz hikayeler paylaşmasına imkan tanıyacak. Artık 60 saniyeden kısa bir hikaye paylaştığınızda, parçalara ayrılmayacak.

Instagram'dan hikayeler için 60 saniye düzenlemesi! Artık parçalara bölünmeyecek

Instagram müjdeyi verdi! Uygulamasının daha iyi olabilmesi için yeni özellikler tanıtan şirket, geçtiğimiz günlerde müstehcenlik filtresini duyurmuştu. Şimdi ise Instagram'ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. Yeni özellik, Instagram Hikayeleri'ne geliyor. Böylece Instagram Hikayeleri beklenen özelliğe sonunda kavuşuyor. İşte Instagram'ın yeni özelliğine dair tüm detaylar!

INSTAGRAM'DA DAHA UZUN HİKAYELER PAYLAŞABİLECEKSİNİZ! 60 SANİYE MÜJDESİ

Instagram, daha uzun hikayeler paylaşma özelliğini kullanıma sunuyor. Artık 60 saniyenin altındaki Instagram hikayeleri parçalara bölünmeyecek. Diğer bir deyişle artık 60 saniyeden kısa bir Hikaye paylaştığınızda, bölümlere ayrılmayacak, tek parça halinde yayınlanacak.

Şirket, geçen yılın sonlarında belirli kullanıcılarla bu özelliği test etmeye başlamıştı. Şimdi ise bunu dünya çapındaki tüm kullanıcılara sunuyor.

Instagram

Instagram'ın yeni özelliği çok konuşulur! İstenmeyen çıplak fotoğraflar...Instagram'ın yeni özelliği çok konuşulur! İstenmeyen çıplak fotoğraflar...

Bir Meta sözcüsü TechCrunch'a “Her zaman Hikayeler deneyimini iyileştirmenin yolları üzerinde çalışıyoruz. Artık, 60 saniyeye kadar hikayeleri 15 saniyelik kliplere bölmek yerine kesintisiz olarak oynatabilecek ve oluşturabileceksiniz.” dedi.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar artık bölünmeyen kesintisiz Hikayeler yayınlayabilecekler. Kullanıcıların hikayelerini izleyenler ise görmek istemeyebilecekleri uzun bir videoyu izlemek için artık sürekli olarak ekrana dokunmak zorunda kalmayacaklar.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram hikayeler
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