Instagram'dan hikayeler için 60 saniye düzenlemesi! Artık parçalara bölünmeyecek

Instagram müjdeyi verdi! Uygulamasının daha iyi olabilmesi için yeni özellikler tanıtan şirket, geçtiğimiz günlerde müstehcenlik filtresini duyurmuştu. Şimdi ise Instagram'ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. Yeni özellik, Instagram Hikayeleri'ne geliyor. Böylece Instagram Hikayeleri beklenen özelliğe sonunda kavuşuyor. İşte Instagram'ın yeni özelliğine dair tüm detaylar!

INSTAGRAM'DA DAHA UZUN HİKAYELER PAYLAŞABİLECEKSİNİZ! 60 SANİYE MÜJDESİ

Instagram, daha uzun hikayeler paylaşma özelliğini kullanıma sunuyor. Artık 60 saniyenin altındaki Instagram hikayeleri parçalara bölünmeyecek. Diğer bir deyişle artık 60 saniyeden kısa bir Hikaye paylaştığınızda, bölümlere ayrılmayacak, tek parça halinde yayınlanacak.

Şirket, geçen yılın sonlarında belirli kullanıcılarla bu özelliği test etmeye başlamıştı. Şimdi ise bunu dünya çapındaki tüm kullanıcılara sunuyor.

Bir Meta sözcüsü TechCrunch'a “Her zaman Hikayeler deneyimini iyileştirmenin yolları üzerinde çalışıyoruz. Artık, 60 saniyeye kadar hikayeleri 15 saniyelik kliplere bölmek yerine kesintisiz olarak oynatabilecek ve oluşturabileceksiniz.” dedi.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar artık bölünmeyen kesintisiz Hikayeler yayınlayabilecekler. Kullanıcıların hikayelerini izleyenler ise görmek istemeyebilecekleri uzun bir videoyu izlemek için artık sürekli olarak ekrana dokunmak zorunda kalmayacaklar.



