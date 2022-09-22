Instagram'ın yeni özelliği çok konuşulur! İstenmeyen çıplak fotoğraflar...

Instagram, kullanıcıların DM (Direkt Mesaj) yoluyla istenmeyen çıplak fotoğraflar almasını önlemek için kollarını sıvadı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan platformun yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Peki yeni özellik neler vadediyor?

INSTAGRAM'IN YENİ ÖZELLİĞİ GÖRÜLDÜ: "MÜSTEHCEN FOTOĞRAF FİLTRESİ"

Müstehcen fotoğraf filtresi olarak da tanımlanan yeni çıplaklık koruması özelliğini ilk olarak daha önce de Instagram'ın henüz tanıtmadığı özellikleri keşfeden Alessandro Paluzzi fark etti. Paluzzi, Twitter hesabından yeni özelliğe dair bir ekran görüntüsü de paylaştı.

The Verge'ün haberine göre, Paluzzi'nin paylaşımının ardından Meta, özelliğin geliştirilmekte olduğunu doğruladı.

İNSANLARI ÇIPLAK FOTOĞRAFLARDAN KORUYACAK

Meta, isteğe bağlı olacak bu özelliğin insanların çıplak fotoğraflardan ve diğer istenmeyen mesajlardan korunmalarına yardımcı olacağını kaydetti. Teknoloji devi bunu kullanıcıların belirli kelimeleri içeren mesaj isteklerini otomatik olarak filtrelemesine olanak tanıyan “Gizlenen Sözcükler” özelliğine benzetti.

GİZLİLİK VURGUSU

Meta'ya göre, teknoloji Meta'nın mesajları görmesine veya üçüncü şahıslarla paylaşmasına izin vermeyecek. Meta sözcüsü Liz Fernandez, “Bu yeni özelliklerin insanların gizliliğini korurken, aldıkları mesajlar üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlamak için uzmanlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Meta, önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni özellik hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını aktardı.

RAPOR: KADINLAR ÇEVRİMİÇİ CİNSEL TACİZE UĞRUYOR

Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir düşünce kuruluşu olan Pew Araştırma Merkezi, 35 yaşın altındaki kadınların yüzde 33'ünün çevrimiçi olarak cinsel tacize uğradığını tespit eden bir rapor yayınlamıştı.

