Instagram, masaüstü paylaşım özelliğini test ediyor

Instagram milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor. Özellikle hikayeler kısmı kullanıcıların daha fazla ilgisini çekse de gönderiler hala daha popülerliğini koruyor. Ancak Instagram'a masaüstünden girmek isteyenler, gönderi paylaşamıyor. Fakat Instagram bu eksikliği gidermek için adım atmış gibi görünüyor.

INSTAGRAM'DA GÖNDERİ OLUŞTURMAK HAYAL OLMAYACAK

Instagram, masaüstünde gönderi oluşturma özelliğini test ediyor. Özelliğin nasıl çalıştığını gösteren bazı ekran görüntüleri Matt Navarra tarafından paylaşıldı. Gördüğümüz kadarıyla bu özellik sayesinde gönderilerin en boy oranlarını da ayarlanabilecek, filtreler uygulayabilecek ve tıpkı Instagram iOS ve Instagram Android uygulamalarında olduğu gibi temel düzenlemeler yapılabilecek.

FACEBOOK DOĞRULADI

Facebook, yaptığı açıklama ile birlikte söz konusu özelliğin test edildiğini doğrulamış durumda. Ancak şimdilik özellik herkese sunulmadı. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.

