Instagram takip isteklerini görme nasıl yapılır? Instagram'da takip isteği gönderdiklerimi nasıl görebilirim?

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram’da sürekli yeni profiller keşfediyor, birçok yeni profil tarafından da keşfediliyoruz. Beğendiğimiz ve ilgimizi çeken sayfaları takibe alıyor, hesaplar gizliyse takip isteği atıyoruz. Benzer şekilde bize gelen takip isteklerini de görüntüleyebiliyor ve bizi takip etmesini istemediğimiz kişilerin takip isteğini geri çevirebiliyoruz. Peki, Instagram’da takip isteği attığın kişileri görmek kolayca mümkün mü?

Instagram Takip İsteklerini Görme

Instagram takip isteklerini görme, oldukça kolay bir işlem. Tek yapmanız gereken uygulamaya girdikten sonra sağ üstteki kalp simgesine dokunmak. Bu kısımda yer alan takip isteklerim bölümü aracılığıyla sizi takip etmek isteyen kişilerin listesini kolayca görebilirsiniz. Yalnız unutmamalısınız ki; hesabınız gizli değilse isteyen herkes sizi direkt takip edebilir.

Instagram Takip İstekleri Nasıl Silinir?

Eğer takip istekleri listesinde, sizi takip etmesini istemediğiniz ve takip isteğini silmek istediğiniz birini görürseniz yapmanız gereken şey çok basit. Instagram bu alanda kullanıcılarına oldukça kullanışlı ve kolay bir uygulama deneyimi sunuyor.

Hangi kullanıcının isteğini silmek istiyorsanız kullanıcı adının sağ tarafında beliren “Sil” seçeneğine tıklayarak o hesabın takip isteğini geri çevirmeniz mümkün. Takip isteğini kabul etmek istediğiniz bir hesap söz konusu ise “Onayla” seçeneğine tıklamanız yeterli.

Hesabı geri takip etmek istemeniz durumunda ise takip isteğini onayladıktan sonra çıkacak olan “Sen de onu takip et” kutucuğuna tıklamanız gerekiyor. Böylece siz de o kullanıcıyı takip etmiş olacaksınız.

Instagram’da takip isteği gönderdiklerimi nasıl görebilirim?

Söz konusu Instagram’da takip isteği attığın kişileri görme olduğunda yapmanız gereken şey size gelen takip isteklerini görüntüleme ya da silme kadar basitmiş gibi görünmeyebilir. Ama tabii ki gerekli adımları takip ettiğinizde bunun da aslında kolay bir işlem olduğunu fark edeceksiniz.

İşte adım adım Instagram’da takip isteği attığın kişileri görme yöntemi:

Instagram uygulamasını web’de açın.

Profilinize girip sağ üstteki menü simgesine tıklayın.

Bu aşamada en üstteki “Ayarlar” kısmına girin.

“Gizlilik ve Güvenlik” seçeneğine gidin.

En altta bulunan “Verilere Eriş” bölümüne tıklayın.

Açılan sayfa sizin hesabınızla ilgili bilgilerle dolu olacak. Aşağılara indiğinizde ise “Mevcut Takip İstekleri” başlığını göreceksiniz. “Tümünü Gör” diyerek Instagram’da takip isteği attığınız mevcut profilleri görüntüleyebilirsiniz.

Bu kısımda gördüğünüz kullanıcılardan herhangi birini takip etmekten vazgeçmek istiyorsanız kullanıcının profiline gidip takip isteğini geri çekebilirsiniz.

Instagram’da takip isteği attığın kişileri görme ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Instagram'da takip isteği gönderdiğin hesapları görme linki



