HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram takip isteklerini görme nasıl yapılır? Instagram'da takip isteği gönderdiklerimi nasıl görebilirim?

Instagram takip isteklerini görme nasıl yapılır? Instagram'da takip isteği gönderdiklerimi nasıl görebilirim?

11.07.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında olan Instagram, kullanıcılarına sunduğu pek çok özellik ile her geçen gün kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Peki, Instagram’da gönderdiğiniz ancak henüz karşı tarafın onaylamadığı takip isteklerinizi görmek ve bu takip isteklerini yönetmek mümkün mü? Instagram'ın kullanıcılarına sunduğu özellikler arasında "Instagram takip isteklerini görme var mı?"

Instagram takip isteklerini görme nasıl yapılır? Instagram'da takip isteği gönderdiklerimi nasıl görebilirim?

İçindekiler

  • Instagram Takip İsteklerini Görme
  • Instagram’da takip isteği gönderdiklerimi nasıl görebilirim?

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram’da sürekli yeni profiller keşfediyor, birçok yeni profil tarafından da keşfediliyoruz. Beğendiğimiz ve ilgimizi çeken sayfaları takibe alıyor, hesaplar gizliyse takip isteği atıyoruz. Benzer şekilde bize gelen takip isteklerini de görüntüleyebiliyor ve bizi takip etmesini istemediğimiz kişilerin takip isteğini geri çevirebiliyoruz. Peki, Instagram’da takip isteği attığın kişileri görmek kolayca mümkün mü?

Instagram Takip İsteklerini Görme

Instagram takip isteklerini görme, oldukça kolay bir işlem. Tek yapmanız gereken uygulamaya girdikten sonra sağ üstteki kalp simgesine dokunmak. Bu kısımda yer alan takip isteklerim bölümü aracılığıyla sizi takip etmek isteyen kişilerin listesini kolayca görebilirsiniz. Yalnız unutmamalısınız ki; hesabınız gizli değilse isteyen herkes sizi direkt takip edebilir.

Instagram Takip İstekleri Nasıl Silinir?

Eğer takip istekleri listesinde, sizi takip etmesini istemediğiniz ve takip isteğini silmek istediğiniz birini görürseniz yapmanız gereken şey çok basit. Instagram bu alanda kullanıcılarına oldukça kullanışlı ve kolay bir uygulama deneyimi sunuyor.

Hangi kullanıcının isteğini silmek istiyorsanız kullanıcı adının sağ tarafında beliren “Sil” seçeneğine tıklayarak o hesabın takip isteğini geri çevirmeniz mümkün. Takip isteğini kabul etmek istediğiniz bir hesap söz konusu ise “Onayla” seçeneğine tıklamanız yeterli.

Hesabı geri takip etmek istemeniz durumunda ise takip isteğini onayladıktan sonra çıkacak olan “Sen de onu takip et” kutucuğuna tıklamanız gerekiyor. Böylece siz de o kullanıcıyı takip etmiş olacaksınız.

Instagram’da takip isteği gönderdiklerimi nasıl görebilirim?

Söz konusu Instagram’da takip isteği attığın kişileri görme olduğunda yapmanız gereken şey size gelen takip isteklerini görüntüleme ya da silme kadar basitmiş gibi görünmeyebilir. Ama tabii ki gerekli adımları takip ettiğinizde bunun da aslında kolay bir işlem olduğunu fark edeceksiniz.

İşte adım adım Instagram’da takip isteği attığın kişileri görme yöntemi:

  • Instagram uygulamasını web’de açın.
  • Profilinize girip sağ üstteki menü simgesine tıklayın.
  • Bu aşamada en üstteki “Ayarlar” kısmına girin.
  • “Gizlilik ve Güvenlik” seçeneğine gidin.
  • En altta bulunan “Verilere Eriş” bölümüne tıklayın.
  • Açılan sayfa sizin hesabınızla ilgili bilgilerle dolu olacak. Aşağılara indiğinizde ise “Mevcut Takip İstekleri” başlığını göreceksiniz. “Tümünü Gör” diyerek Instagram’da takip isteği attığınız mevcut profilleri görüntüleyebilirsiniz.
  • Bu kısımda gördüğünüz kullanıcılardan herhangi birini takip etmekten vazgeçmek istiyorsanız kullanıcının profiline gidip takip isteğini geri çekebilirsiniz.

Instagram’da takip isteği attığın kişileri görme ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Instagram'da takip isteği gönderdiğin hesapları görme linki

Instagram şifremi unuttum, nasıl değiştiririm? Instagram şifre yenileme (değiştirme) işlemi nasıl yapılır?Instagram şifremi unuttum, nasıl değiştiririm? Instagram şifre yenileme (değiştirme) işlemi nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk'a üstü kapalı mesaj: "Mahkemede görüşürüz"Elon Musk'a üstü kapalı mesaj: "Mahkemede görüşürüz"
Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! "Keyfiniz yerinde"Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! "Keyfiniz yerinde"
Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddiaAkşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Batuhan'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

Batuhan'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! Bakan Koca net konuştu: Şüphe duyarsak...

İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! Bakan Koca net konuştu: Şüphe duyarsak...

İğrenç olay! Küçük kızları 'kahvaltıya' diye günlük kiralık eve götürüp...

İğrenç olay! Küçük kızları 'kahvaltıya' diye günlük kiralık eve götürüp...

İlginizi Çekebilir

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.