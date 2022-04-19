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Instagram toplu takipçi silme nasıl yapılır? Instagram takipçileri toplu şekilde nasıl silinir? Günde kaç takipçi silinir?

19.04.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri Instagram’dır. Instagram uygulaması aracılığı ile çeşitli gönderiler paylaşan kullanıcılar, diğer kullanıcılar ile etkileşim haline girmektedir. Bu süreçte de fark etmeden birçok kişiyi takip ederler. Devam eden etkileşim süreci zaman içerisinde takip edilen sayısında artış yaratır. Belli bir süre sonra kullanıcılar takip ettikleri kişileri toplu şekilde silmek isterler. Instagram toplu takipçi silme nasıl yapılır?

Instagram toplu takipçi silme nasıl yapılır? Instagram takipçileri toplu şekilde nasıl silinir? Günde kaç takipçi silinir?

İçindekiler

  • Instagram'da Nasıl Takipçi Silinir?
  • Instagram’da Günde Kaç Takipçi Silinir?
  • Instagram Takipçilerini Engellemeden Silme
  • Instagram Takip Ettiklerimi Toplu Silme

Instagram’da kullanıcılar takipçi sayısını arttırmak için başka kullanıcılara takip isteği göndermektedir. Takip edilen sayısı çok fazla olduğunda bu sayıyı azaltmak istemektedir. Uygulama içerisinde toplu şekilde takipçi silme özelliği bulunmamaktadır. Kullanıcıların takipçi listesini temizlemeleri için teker teker silmeleri gerekmektedir. Bu işlemde haliyle epey zaman almaktadır. Bu yüzden kullanıcılar toplu takipçi silme işlemi için başka alternatiflere yönelmektedir.

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Instagram'da Nasıl Takipçi Silinir?

Instagram uygulamasında takip edilenleri silme işlemini yapabilmeniz için farklı programlar indirmeniz gerekmektedir. Android cihazlarda Google Play Store’dan, iOS cihazlarda ise App Store’dan arama bölümüne “instagram toplu takipçi silme, instagram takipçi silme, unfollower instagram, clearner for Instagram unfollow” gibi cümleler yazarak istediğiniz programa erişim sağlayabilirsiniz. Günümüzde çok fazla Instagram takipçi silme yöntemi bulunmaktadır.

Bu yöntemler arasından en uygununu cihazınıza indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Cihazınıza bu tür uygulama indirirken güvenli olduğundan emin olmanız son derece önemlidir. Aksi takdirde hesap bilgileriniz bir başkasının eline geçebilir. Uygulamaları cihazlarınıza indirdikten sonra gerekli adımları takip ederek takipçi silme işlemini yapabilirsiniz. Ayrıca akıllı telefonlar dışında bilgisayar üzerinden de Google eklentileri kurarak, bu işlemi yapabilirsiniz.

Instagram’da Günde Kaç Takipçi Silinir?

Instagram’da kullanıcılar için belirli birçok limit bulunmaktadır. Kullanıcılar çok fazla takip istediği attıklarında veya çok fazla kişiyi takip ettiklerinde “Daha fazla kişiyi takip edemezsiniz” uyarısını almaktadır. Aynı uyarılar beğenme, takipten çıkma gibi işlemlerde de gelmektedir.

Instagram uygulaması, kullanıcılara günlük 500 işlem sınırı koymaktadır. Günde 500’den fazla işlem yapma hakkınız yoktur. Bu sınır içerisinde takipçi silme işlemi de bulunmaktadır. Ayrıca bu işlemleri arka arkaya yapmamanız gerekmektedir. Devamlı ve ara vermeden takipçi silme işlemini yaptığınızda da bildirim alabilir ve hesabınız geçici olarak bu işleme kapanabilir.

Instagram Takipçilerini Engellemeden Silme

Instagram’da başka kullanıcılar tarafından takip edilmek ve etkileşimde kalmak oldukça önemlidir. Takipçiler tarafından ne kadar fazla beğeni ve yorum olursa o kadar fazla etkileşim artmaktadır. Kullanıcılar bazı durumlarda hiç etkileşimde olmadıkları hesapları engellemeden silmenin yollarını aramaktadır. Bunun için yapılması gereken işlemler ise şu şekildedir;

• İlk olarak Instagram uygulamasına giriş yapınız.
• Daha sonrasında takipçi listenizi açınız.
• Silmek istediğiniz kullanıcı profillerine tıklayarak o kullanıcının profil sayfasına giriş yapınız.
• Profil sayfasının hemen sağ üst köşesinde yer alan üst üste üç noktaya tıklayınız.
• Karşınıza açılan menüde takipçiyi çıkar seçeneği bulunmaktadır. Bu seçeneğe tıklayarak kullanıcıyı engellemeden takipçi listenizden kaldırabilirsiniz.

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Instagram Takip Ettiklerimi Toplu Silme

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram’da kullanıcılar takipçi listesini arttırmak için başka kişileri takip etmektedir. Belli bir zaman sonra takip edilenlerin sayısında epey bir artış olmaktadır. Ayrıca takip edilenlerin çoğunun tanıdık olmadığı da bir gerçektir. Yüzlerce hatta binlerce kullanıcıyı teker teker silme işlemi ise oldukça zahmetli ve can sıkıcıdır. Çünkü uygulama içerisinde Instagram toplu takipçi silme özelliği bulunmamaktadır. Instagram kullanıcıları zaman kaybetmemek adına başka silme yöntemlerini araştırmaktadır.

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Instagram’ın verilerini başka uygulamalara açması ile birlikte birçok toplu takipçi silme uygulaması geliştirilmiştir. Kullanıcılar, Instagram’da toplu takip bırakma programları sayesinde daha kolay bir şekilde silme işlemini gerçekleştirmektedir. Instagram uygulaması ile resmi bir bağlantısı olmayan bu programları cihazınıza indirmeden önce güvenilir olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Güvenilir bir program bulduktan sonra cihazınıza yükleyebilir ve silme işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

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