Instagram video altyazı açma-kapatma özelliği nasıl kullanılır? Yeni özellik duyuruldu! Instagram'da video altyazı nasıl açılır?

META çatısı altında bulunan popüler sosyal medya platformu Instagram'dan yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Instagram'ın son duyurduğu yeni özelliği ise Instagram'ın patronu olarak bilinen Adam Mosseri tarafından açıklandı. Bu özellik, özellikle işitme engelli kullanıcılar için de büyük avantaj sağlayabilecek.

INSTAGRAM VİDEOLARINA ALTYAZI NASIL EKLENİR?

Yeni özellik Instagram başkanı Adam Mosseri tarafından "paylaşmaktan heyecan duyuyoruz" ifadeleri ile duyuruldu. Mosseri, Instagram'daki videoların artık otomatik olarak oluşturulmuş altyazılara sahip olacağını açıkladı. Mosseri'ye göre bunun için kapatma ya da açma seçeneği de bulunacak.

Mosseri yeni gelişmeyi Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:

İŞİTME ENGELLİ KULLANICILAR İÇİN ÖNEMLİ OLACAK

Özellikle içerik oluşturucular videolarına altyazı eklemek istediklerinde bunu manuel şekilde kendi yöntemleriyle yapmak zorundaydı. Fakat Instagram'ın altyazı özelliği ile artık manuel ya da uğraş yöntemiyle altyazı eklemeye gerek kalmayacak.

Bununla birlikte Instagram'ı kullanan işitme engelli kullanıcılar için de büyük kolaylık sağlanacak.

