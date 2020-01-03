Intel i9 10900K yüzde 30 daha hızlı olacak

Benchmark testinde görüntülenen bu yonga seti, bir önceki nesile göre; SPEC’de yüzde 30 ve Cinebench’te ise yüzde 26 daha hızlı olacak. SYSMark’ta yine selefine göre yüzde 10 daha hızlı olmayı başaran yonga setinin TouchXPRT ve WebXPRT’de de fark yaratması bekleniyor.

10 çekirdekli ve 20 iş parçacıklı bir yapıda olacak olan yeni nesil işlemci 4.8 GHz hıza kara çıkabilecek. 1080P çözünürlükte oyun oynamak 4.8 GHz sayesinde oldukça akıcı olarak gibi görünüyor. Ancak bu işlemcinin Turbo ile 4.8 GHz’ye çıktığı zaman nasıl soğutulacağı henüz bilinmiyor. Intel muhtemelen soğutma için AMD’nin Wraith sistemine benzer bir yapı kullanabilir.

2020’nin ikinci çeyreğinde tanıtılması beklenen bu işlemcilerin AMD cephesi için tehlike oluşturmayacağını düşünüyoruz. Çünkü fiyat/performans konusunda AMD geçtiğimiz yıl rakibine karşı büyük bir üstünlük elde etmişti. Intel, bu yonga setinin fiyatını mimarisi ve yapısından dolayı uygun tutamayacaktır.

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