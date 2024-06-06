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İsrail bu sefer de okula saldırdı: 39 kişi öldü...

06.06.2024 09:17
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İsrail'in zulmü bitmek bilmiyor. Aylardır Gazze'deki sivillere bomba yağdıran ve on binlerce masum canı katleden İsrail, saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler okuluna saldırı düzenleyen İsrail, 39 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

İsrail bu sefer de okula saldırdı: 39 kişi öldü...

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, saldırılarda onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA okuluna saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü belirtilmişti. Cenazelerin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı, onlarca yaralının getirildiği kaydedilmişti.

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KINAMA ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

İnsanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenen bu suçlardan tamamen İsrail'in ve Amerikan yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, tüm dünyaya bu suçları ve Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail-Amerikan saldırılarını kınamaları çağrısında bulunuldu.

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Açıklamada, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan, Gazze Şeridi'nde sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.

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Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik bu günlük katliamlara ve soykırıma katılan İsrailli ve Amerikalı savaş suçlularını yargılamaları çağrısında bulunuldu.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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