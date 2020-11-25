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İnternetten alışverişe 'tövbe' ettiren an! Göğüsleri sığmadı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

İnternetten alışveriş yapan kadın aldığı kıyafeti denedi ancak ortaya çıkan manzara bir şeylerin ters gittiğini gösteriyordu. Aldığı tuluma göğüslerini sığdıramayan talihsiz kadın internetten alışveriş bir daha yapar mı bilinmez ama daha dikkatli olacağı kesin.

İnternetten alışverişe 'tövbe' ettiren an! Göğüsleri sığmadı

Perri adındaki TikTok kullanıcısı internetten sipariş ettiği pembe tulumun bedenine uymaması sonucu 66.400 takipçisiyle komik bir moda başarısızlığı paylaştı.

Mankenin üzerindeki bedenle aynı ölçüleri olduğunu söyleyen kadın, kıyafete göğüslerini zar zor sıkıştırmayı başarsa da ortaya çıkan görüntü pek de hoş durmuyordu.

@perri_theplatypus1

##greenscreen what the fuck happened ##makeitmini ##OurType

♬ original sound - Madeline

Video, TikTok'ta 3,5 milyondan fazla "beğeni" topladı. Tulumu zar zor üzerine giyen kadın, 'kabus gibi' dedi.

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