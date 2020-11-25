İnternetten alışverişe 'tövbe' ettiren an! Göğüsleri sığmadı

Perri adındaki TikTok kullanıcısı internetten sipariş ettiği pembe tulumun bedenine uymaması sonucu 66.400 takipçisiyle komik bir moda başarısızlığı paylaştı.

Mankenin üzerindeki bedenle aynı ölçüleri olduğunu söyleyen kadın, kıyafete göğüslerini zar zor sıkıştırmayı başarsa da ortaya çıkan görüntü pek de hoş durmuyordu.

Video, TikTok'ta 3,5 milyondan fazla "beğeni" topladı. Tulumu zar zor üzerine giyen kadın, 'kabus gibi' dedi.



