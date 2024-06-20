İnternetten sipariş edilen çikolata sosunun içinden ölü fare çıktı! "Fark etmeden önce defalarca kullandık"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda internetten çikolata sosu sipariş ettiğini dile getiren bir aile sosun içerisinde saça benzer şeyler görünce şişenin kapağını açmaya karar verdi.

Sosun içinden yabancı cisimlerin çıkmasından önce defalarca kullandıklarını söyleyen aile kapağı açıp bir kasenin içine sosu dökünce tuhaf bir topalaklık gördü. Suyun altına tutup yıkadıklarında ise bunun ölü bir fare olduğunu anladı.

Olaya dair paylaşımında aile, "Keklerin üzerine koyduk ve yedik. Küçük saçlar bulmaya başlayınca açmaya karar verdik. Kutunun kapağı çok sağlamdı. Kapağı açtığımızda ise kalın ve sert bir ölü fare bulduk" dedi.

Olayın sosyal medyada gündem yaratmasından sonra şirket, "Merhaba, bunu gördüğümüze çok üzüldük. Ekip üyelerimizden birinin ulaşabilmesi için lütfen şişenin UPC'sini ve üretim kodunu mail adresine gönderir misiniz?" cevabını verdi.