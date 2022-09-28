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  4. İntihar ettiği sanılıyordu, cinayete kurban gittiği belirlendi! Katili ise en yakını çıktı

İntihar ettiği sanılıyordu, cinayete kurban gittiği belirlendi! Katili ise en yakını çıktı

28.09.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yaşanan aile içi anlaşmazlık ve ardından yaşananlar duyanların kanını dondurdu! 21 Eylül'de intihar ettiği öne sürülen Münir Koç'un cinayete kurban gittiği belirlendi. Talihsiz adamın katili ise ağabeyi Tünür Koç çıktı. Gözaltına alınan Tünür Koç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı.

İntihar ettiği sanılıyordu, cinayete kurban gittiği belirlendi! Katili ise en yakını çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, tabanca ile intihar ettiği öne sürülen Münir Koç'un (46) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Koç'un, ağabeyi Tünür Koç (48) tarafından öldürülüp, intihar süsü verildiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen Tünür Koç tutuklandı.

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YAKINLAR İHBARDA BULUNDU

Olay, 21 Eylül tarihinde saat 00.15 sıralarında Köyceğiz'in Kavakarası Mahallesinde meydana geldi. Münir Koç'un yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intihar ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Koç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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AİLE İÇİ ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Münir Koç'un ağabeyi Tünür Koç tarafından aile içi anlaşamamazlık sonucunda öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiğini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan Tünür Koç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla katil
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