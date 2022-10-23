HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'teki ünlü katmerci cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Silahlı saldırı anı kamerada

Gaziantep'teki ünlü katmerci cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Silahlı saldırı anı kamerada

23.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan katmerci Orhan Sertkaya'nın öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katmerci Sertkaya'nın yanına gelen katil zanlısının bir süre bir şeyler söyledikten sonra katmercinin kafasına ateş ettiği anlar yer aldı. Katil zanlısının daha sonra, Sertkaya'nın oğlu Ali Sertkaya'nın peşinden koşarak ona da ateş ettiği görülüyor. İşte kan donduran cinayet anları...

Gaziantep'teki ünlü katmerci cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Silahlı saldırı anı kamerada

Dehşete düşüren olay, 21 Ekim 2022 Cuma akşamı Şahinbey ilçesi Suyabatmaz Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet Kiraz isimli şahıs tartışmaya başlamıştı. Tartışma sırasında Mehmet Kiraz tarafından kafasından silahla vurulan Orhan Sertkaya ölmüş, oğlu ise yaralanmıştı.

AW742349_01

OLAY ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Katmerci Orhan Setkaya'nın öldürüldüğü, oğlunun ise yaralandığı silahlı saldırı anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katmerci Sertkaya'nın yanına gelen katil zanlısının bir süre bir şeyler söyledikten sonra katmercinin kafasına ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntünün devamında kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Sertkaya'nın yere yığıldığı görülürken, katil zanlısının Ali Sertkaya'nın peşinden koşarak ona da ateş ettiği anlar yer alıyor.

AW742349_02

KATİL ZANLISI İLE BİRLİKTE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan saldırının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Mehmet Kiraz ile birlikte babası Halil Kiraz ve oğlu Nuri Kiraz'ı gözaltına almıştı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

AW742349_03

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Endişelendiren görüntü! Kıyıyı tamamen kapladıEndişelendiren görüntü! Kıyıyı tamamen kapladı
Dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'Dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'
Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözlerMehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep silahlı saldırı katmer

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Mac Fit’in kurucusunun uçağı düştü

Mac Fit’in kurucusunun uçağı düştü

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!

İlginizi Çekebilir

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.