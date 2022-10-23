Gaziantep'teki ünlü katmerci cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Silahlı saldırı anı kamerada

Dehşete düşüren olay, 21 Ekim 2022 Cuma akşamı Şahinbey ilçesi Suyabatmaz Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet Kiraz isimli şahıs tartışmaya başlamıştı. Tartışma sırasında Mehmet Kiraz tarafından kafasından silahla vurulan Orhan Sertkaya ölmüş, oğlu ise yaralanmıştı.

OLAY ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Katmerci Orhan Setkaya'nın öldürüldüğü, oğlunun ise yaralandığı silahlı saldırı anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katmerci Sertkaya'nın yanına gelen katil zanlısının bir süre bir şeyler söyledikten sonra katmercinin kafasına ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntünün devamında kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Sertkaya'nın yere yığıldığı görülürken, katil zanlısının Ali Sertkaya'nın peşinden koşarak ona da ateş ettiği anlar yer alıyor.

KATİL ZANLISI İLE BİRLİKTE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan saldırının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Mehmet Kiraz ile birlikte babası Halil Kiraz ve oğlu Nuri Kiraz'ı gözaltına almıştı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

İHA

