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"İntikam kesindir" İran'daki Trump'ı hedef alan suikast animasyonuna ABD'nin tavrı dikkat çekti

14.01.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’da yayınlanan ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan bir suikast animasyonu dünya gündeminde. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde, İranlı general Kasım Süleymani'ye suikast emrini veren Trump’a suikast düzenlendiğini gösteren animasyona ABD'nin açıktan tepki vermemesi dikkat çekti. Söz konusu videoda "Süleymani'nin katili ve emri veren bedelini ödeyecek", “İntikam kesindir” mesajları yer alıyor.

"İntikam kesindir" İran'daki Trump'ı hedef alan suikast animasyonuna ABD'nin tavrı dikkat çekti

Hamaney'e ait "khamenei.ir" adlı internet sitesinde, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün eski komutanı Süleymani'nin ikinci ölüm yıl dönümü münasebetiyle yapılan animasyon yarışmasını Trump'a yönelik bir suikast planını içeren animasyon kazandı.

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Yarışmayı kazanan ve İran liderinin resmi internet sitesinde yayınlanan animasyonda, Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve diğer birkaç kişiyle golf oynarken İranlılar tarafından yönlendirilen bir robotun malikanenin bahçesine girdiği gösteriliyor.

"İNTİKAM KESİNDİR"

Daha sonra ekranda İngilizce olarak "Süleymani'nin katili ve emri veren bedelini ödeyecek" mesajı çıkıyor. Aynı mesajın, Trump'a ve yanındaki kişilere gönderildiği ve bir insansız hava aracının Trump'ı hedef aldığı görünüyor. Animasyonun sonunda ise İngilizce ve Arapça olarak "İntikam Kesindir" mesajı veriliyor.

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İRAN KONUSUNDA TRUMP'I SUÇLAYAN BEYAZ SARAY TEHDİDİ AÇIKÇA KINAMADI

İran'ın yayınladığı animasyon, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin dün Washington'da düzenlediği basın toplantısında da bir gazeteci tarafından gündeme getirildi.

"İstihbarat birimlerinin Trump'a herhangi bir koruma sağlama planı olup olmadığına" ilişkin soru üzerine Trump'a tehdit içerikli animasyonu açıkça kınamayan Psaki, istihbarat çalışmaları hakkında bilgi veremeyeceğini belirtti.

"DAHA ÖNCE DE KARŞILAŞTIK"

İran tarafından benzer saldırgan içerikli söylemlerle daha önce de karşılaştıklarını dile getiren Psaki, yayınlanan videoyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmadığını söylemekle yetindi.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin 12 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında da İran konusunda Trump'ı doğrudan hedef alması dikkati çekmişti.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin hızla arttığına dikkati çeken Psaki, "Eski ABD Başkanı (Trump) pervasızca ve bir sonraki adımı düşünmeden nükleer anlaşmadan çekilmeseydi, bunların hiçbiri olmazdı." diye konuşmuştu.

Psaki ayrıca, Trump döneminde izlenen politikalar nedeniyle ABD'nin uluslararası toplumdan tamamen soyutlandığını belirterek, "Biz şu an bu ilişkileri yeniden kurmaya ve masaya tekrar dönmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump
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