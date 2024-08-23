İntikamı acı oldu! Kayınpeder kızına kötü muamele eden damadına arabayla çarptı: 3 kişi yaralandı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Si Racha bölgesinde polis ekipleri Siraphop isimli 32 yaşındaki bir adam ile Alissara isimli 26 yaşındaki bir kadın arasında çıkan fiziksel kavgayı bastırmak için bölgeye çağrılmıştı. Alissara, evinin dışında yerde otururken bulundu ve vücudunda darp izleri vardı. Olayı haber alan 57 yaşındaki Supoj isimli kayınpeder kızını hastaneye götürmek için evlerine geldi.

PLANI BAMBAŞKAYDI

Kızının durumunu gören kayınpeder öfkeyle aracını damadının üzerine sürerek ona bilerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem görevliler hem de yoldan geçenler çeşitli yönlere dağıldı. Kazada damatla birlikte bir polis memuru ile bir görgü tanığı da yaralandı.