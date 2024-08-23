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    4. İntikamı acı oldu! Kayınpeder kızına kötü muamele eden damadına arabayla çarptı: 3 kişi yaralandı

    İntikamı acı oldu! Kayınpeder kızına kötü muamele eden damadına arabayla çarptı: 3 kişi yaralandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.08.2024 14:22
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    Tayland'ta yaşanan bir olay ülke gündemine yerleşti. Taylandlı bir baba, kızına defalarca saldırdıktan sonra damadından intikam almak için ona arabayla bilerek çarparak yaraladı. Olayda bir polis memuru ve bir tanık da yaralandı.

    İntikamı acı oldu! Kayınpeder kızına kötü muamele eden damadına arabayla çarptı: 3 kişi yaralandı

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Si Racha bölgesinde polis ekipleri Siraphop isimli 32 yaşındaki bir adam ile Alissara isimli 26 yaşındaki bir kadın arasında çıkan fiziksel kavgayı bastırmak için bölgeye çağrılmıştı. Alissara, evinin dışında yerde otururken bulundu ve vücudunda darp izleri vardı. Olayı haber alan 57 yaşındaki Supoj isimli kayınpeder kızını hastaneye götürmek için evlerine geldi.

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    PLANI BAMBAŞKAYDI

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    Kızının durumunu gören kayınpeder öfkeyle aracını damadının üzerine sürerek ona bilerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem görevliler hem de yoldan geçenler çeşitli yönlere dağıldı. Kazada damatla birlikte bir polis memuru ile bir görgü tanığı da yaralandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland damat
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