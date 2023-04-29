İntizar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İntizar bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor

Kanal D ekranında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında bugünkü konuğu İntizar oldu. Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunu olan İntizar'ın hayatı merak edildi. Fantezi tarzda söylediği şarkılarla sevilen bir isim olan sanatçı, 16 yaşında Sibel Can tarafından keşfedildi. İşte İntizar ile ilgili detaylar...

İNTİZAR KİMDİR?

İntizar Arslan, 24 Kasım 1974 tarihinde Tunceli'de dünyaya geldi.

İntizar'ın babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır. Gitar ve bağlama çalmaktadır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı.

YILDIZ TİLBE'NİN KUZENİ ÇIKTI

Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi mezunu intizar, gitar ve saz çalmaktadır. Keşfedildiği andan itibaren 6 albüm yapan sanatçı, çoğu albümündeki parçaları kendisi bestelemiştir. Sanatçının gelincik, gece nemi, aldanırım gibi albümleri vardır. Ihlamurlar altında isimli son albümündeki 9 parça ünlü türkücüye aittir.

Şarkılarıyla oldukça konuşulan İntizar, aynı zamanda Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.

