iOS 12.2 Beta 2 ile yeni Animojiler geliyor!

Cupertino merkezli teknoloji devi, geçtiğimiz hafta iOS 12.2 sürümünün testlerine start vermişti. Apple, bugün ise karşımıza iOS 12.2’nin 2. Beta sürümü ile çıktı. Apple Developer hesabı olanların yükleyebildiği bu güncelleme ile üç yeni Animoji ekleniyor.

iPhone X ve sonrası modellerde yer alan Animoji özelliği, yüz mimiklerinizi algılayıp bunu gerçek zamanlı animasyona dönüştürüyor. iOS 12.2 ile Zürafa, Baykuş, Domuz ve Köpekbalığı Animojileri de artık kullanılabilecek.

Ayrıca aktarılan bilgilere göre; bu Beta sürümü ile grup FaceTime özelliğinde yaşanan kritik güvenlik açığı da kapatılmış. Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden yeni beta sürümünü yükleyebilirsiniz. Beta sürümüne geçmeden önce iTunes üzerinden yedek almayı unutmayın.

iOS 12.2 ile gelecek olan yenilikler

AirPlay 2 destekli TV modelleri Home uygulamasında kullanılabiliyor.

Kontrol Merkezindeki Ekran Yansıtma simgesi değişti.

Apple TV Remote için Control Center butonu AirPlay 2 TV’lerle de çalışıyor ve bu bölüm yeniden tasarlandı.

Borsa uygulamasının simgesi değişti.

Yeni Animojiler sisteme ekleniyor.

Apple News, Kanada’da da kullanılabiliyor.

Wallet uygulamasının arayüzü değişti.

Apple News Premium hizmeti kullanıma sunuldu.

Apple Haritalar uygulamasına hava kalitesi eklendi.

Apple Music için Siri geliştirmeleri yapıldı.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch (6. nesil)

