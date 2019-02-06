iOS 12.2 Beta 2 ile yeni Animojiler geliyor!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 06.02.2019 11:07 | Son Güncelleme

Apple, geliştiricileri için iOS 12.2 Beta 2 güncellemesini yayınladı. iOS 12.2 Beta 2 güncellemesi ile sisteme dört yeni Animoji ekleniyor. Peki, bu yeni Animojiler neler?

iOS 12.2 Beta 2 ile yeni Animojiler geliyor!

Cupertino merkezli teknoloji devi, geçtiğimiz hafta iOS 12.2 sürümünün testlerine start vermişti. Apple, bugün ise karşımıza iOS 12.2’nin 2. Beta sürümü ile çıktı. Apple Developer hesabı olanların yükleyebildiği bu güncelleme ile üç yeni Animoji ekleniyor.

iPhone X ve sonrası modellerde yer alan Animoji özelliği, yüz mimiklerinizi algılayıp bunu gerçek zamanlı animasyona dönüştürüyor. iOS 12.2 ile Zürafa, Baykuş, Domuz ve Köpekbalığı Animojileri de artık kullanılabilecek.

Ayrıca aktarılan bilgilere göre; bu Beta sürümü ile grup FaceTime özelliğinde yaşanan kritik güvenlik açığı da kapatılmış. Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden yeni beta sürümünü yükleyebilirsiniz. Beta sürümüne geçmeden önce iTunes üzerinden yedek almayı unutmayın.

ios12-animoji

iOS 12.2 ile gelecek olan yenilikler

AirPlay 2 destekli TV modelleri Home uygulamasında kullanılabiliyor.
Kontrol Merkezindeki Ekran Yansıtma simgesi değişti.
Apple TV Remote için Control Center butonu AirPlay 2 TV’lerle de çalışıyor ve bu bölüm yeniden tasarlandı.
Borsa uygulamasının simgesi değişti.
Yeni Animojiler sisteme ekleniyor.
Apple News, Kanada’da da kullanılabiliyor.
Wallet uygulamasının arayüzü değişti.
Apple News Premium hizmeti kullanıma sunuldu.
Apple Haritalar uygulamasına hava kalitesi eklendi.
Apple Music için Siri geliştirmeleri yapıldı.
Güncellemeyi alan modeller
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch (6. nesil)

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Anahtar Kelimeler:
iOS 12.2 Beta 2 Apple Teknoloji

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