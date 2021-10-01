iPhone 13 ailesi Türkiye'de satışa çıktı! iPhone 13'ün fiyatı ne kadar?

Apple, iPhone 13 ailesini 14 Eylül akşamı düzenlediği özel bir etkinlikte tanıtmıştı. Etkinlikte 5.4 inçlik iPhone 13 mini, 6.1 inçlik iPhone 13, 6.1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı akıllı telefon karşımıza çıkmıştı. Özellikle Pro modellerin 120 Hz ProMotion ekran teknolojisine sahip olması dikkatleri çekmişti. Tanıtım sonrası bazı ülkelerde iPhone 13 modellerinin önce ön sipariş süreci, daha sonra da satış süreci başlamıştı. Ülkemizde ise iPhone 13 ailesinin ön sipariş süreci 24 Eylül'de başlamıştı. Bu sırada iPhone 13 fiyatları da belli olmuştu. Şimdi ise takvimlerin 1 Ekim'i göstermesiyle birlikte merakla beklenen yeni bir aşamaya geçildi.

TÜRKİYE'DE iPHONE 13 SATIŞLARI BAŞLADI

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, Türkiye'de satışa sunuldu. Akıllı telefonlar, Apple'ın Türkiye'deki resmi mağazalarından, Türkiye'deki resmi internet mağazasından ve çeşitli mağazalardan sipariş edilebiliyor.

iPhone 13 ve iPhone 13 mini satın almak isteyen tüketiciler 128 GB/256 GB/512 GB dahili depolama alanı seçeneklerinden, iPhone 13 Pro veya iPhone 13 Pro Max satın almak isteyen tüketiciler ise 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB dahili depolama alanı seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.

İŞTE iPHONE 13'ÜN FİYATLARI

iPhone 13 mini 128 GB - 10.999 TL

iPhone 13 mini 256 GB - 11.999 TL

iPhone 13 mini 512 GB - 13.999 TL

iPhone 13 128 GB - 11.999 TL

iPhone 13 256 GB - 12.999 TL

iPhone 13 512 GB - 14.999 TL

iPHONE 13 PRO VE iPHONE 13 PRO MAX'İN FİYATI NE KADAR?

iPhone 13 Pro 128 GB - 15.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB - 16.999 TL

iPhone 13 Pro 512 GB - 18.999 TL

iPhone 13 Pro 1 TB - 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max 128 GB - 17.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB - 18.999 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB - 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB - 22.999 TL

