iPhone 14 Pro'nun ilgi çekici özellikleri paylaşıldı! İşte önümüzdeki yılın iPhone'u

Apple iPhone'ların en yeni üyelerini içinde bulunduran iPhone 13 ailesini geçtiğimiz günlerde tanıttı. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşan iPhone 13 ailesi, iPhone 12 modellerine nazaran devrim niteliğinde değişiklikler getirmedi. Ancak önemli geliştirmeler yapıldığı gözden kaçmadı. Özellikle iPhone 13 Pro modelleri, 120 Hz ProMotion ekran teknolojisini desteklemesiyle birlikte ilgi çekti. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun araştırma notuna bakılırsa, iPhone 14 Pro modelleri bundan çok daha fazlasını yapabilir.

iPHONE 14 PRO İLE ÇENTİĞE VEDA

Ming-Chi Kuo, araştırma notunda iPhone'ların geleceğine bakıyor. Buna istinaden Kuo, iPhone 14 Pro modellerinde ekran deliği yer alacağını söylüyor.

Eğer Kuo'nun öngörüsü doğruysa Apple, gelecek yıl pek çok Android amiral gemisi akıllı telefonda da kullanılan ve ön kamerayı ufak bir dairenin içine hapseden delikli ekran tasarımına geçiş yapacak. Face ID sensörleri ise büyük olasılıkla ekranın altına taşınacak ve böylece iPhone X'ten beri var olan, iPhone 13 modelleri ile biraz daha küçülen çentik kaldırılacak.

Kuo, Apple'ın 2023'te piyasaya sürülmek üzere ekran altı Touch ID'ye sahip iPhone'lar üzerinde de çalıştığını söyledi.

Kuo'nun iPhone 14 Pro modellerinin arka kamera sistemi için de söyleyecekleri var. Analiste göre iPhone 14 Pro modellerinde 48 MP geniş açılı kamera yer alacak.

Hatırlatmak için söyleyelim; iPhone 13 Pro modellerinde 12 MP geniş açılı kamera bulunuyor.

iPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın iPhone 14 serisini herhangi bir sürpriz olmayacak şekilde 2022'nin ikinci yarısında, normal lansman zamanlamasına uygun olarak piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca Apple'ın 2022'nin ilk yarısında 5G desteğine sahip üçüncü nesil iPhone SE modelini de piyasaya süreceği düşünülüyor.

En azından Ming-Chi Kuo'nun aktardıkları bu yönde.

