HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 14 Pro'nun ilgi çekici özellikleri paylaşıldı! İşte önümüzdeki yılın iPhone'u

iPhone 14 Pro'nun ilgi çekici özellikleri paylaşıldı! İşte önümüzdeki yılın iPhone'u

21.09.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple analisti Ming-Chi Kuo, önümüzdeki yıl çıkacağı tahmin edilen iPhone 14 Pro modellerine dair bazı beklentilerini paylaştı. Eğer Kuo'nun söyledikleri doğru çıkarsa iPhone 14 Pro modellerinde pek çok Android telefonda da yer alan ekran deliği yer alacak.

iPhone 14 Pro'nun ilgi çekici özellikleri paylaşıldı! İşte önümüzdeki yılın iPhone'u

Apple iPhone'ların en yeni üyelerini içinde bulunduran iPhone 13 ailesini geçtiğimiz günlerde tanıttı. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşan iPhone 13 ailesi, iPhone 12 modellerine nazaran devrim niteliğinde değişiklikler getirmedi. Ancak önemli geliştirmeler yapıldığı gözden kaçmadı. Özellikle iPhone 13 Pro modelleri, 120 Hz ProMotion ekran teknolojisini desteklemesiyle birlikte ilgi çekti. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun araştırma notuna bakılırsa, iPhone 14 Pro modelleri bundan çok daha fazlasını yapabilir.

iPHONE 14 PRO İLE ÇENTİĞE VEDA

Ming-Chi Kuo, araştırma notunda iPhone'ların geleceğine bakıyor. Buna istinaden Kuo, iPhone 14 Pro modellerinde ekran deliği yer alacağını söylüyor.

iPhone 14 ile ilgili dedikodular ortaya çıkmaya başladıiPhone 14 ile ilgili dedikodular ortaya çıkmaya başladı

Eğer Kuo'nun öngörüsü doğruysa Apple, gelecek yıl pek çok Android amiral gemisi akıllı telefonda da kullanılan ve ön kamerayı ufak bir dairenin içine hapseden delikli ekran tasarımına geçiş yapacak. Face ID sensörleri ise büyük olasılıkla ekranın altına taşınacak ve böylece iPhone X'ten beri var olan, iPhone 13 modelleri ile biraz daha küçülen çentik kaldırılacak.

Kuo, Apple'ın 2023'te piyasaya sürülmek üzere ekran altı Touch ID'ye sahip iPhone'lar üzerinde de çalıştığını söyledi.

Kuo'nun iPhone 14 Pro modellerinin arka kamera sistemi için de söyleyecekleri var. Analiste göre iPhone 14 Pro modellerinde 48 MP geniş açılı kamera yer alacak.

Hatırlatmak için söyleyelim; iPhone 13 Pro modellerinde 12 MP geniş açılı kamera bulunuyor.

iPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın iPhone 14 serisini herhangi bir sürpriz olmayacak şekilde 2022'nin ikinci yarısında, normal lansman zamanlamasına uygun olarak piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca Apple'ın 2022'nin ilk yarısında 5G desteğine sahip üçüncü nesil iPhone SE modelini de piyasaya süreceği düşünülüyor.

Önce iPhone 13 tanıtılsaydı: iPhone 14 sızdırıldı! İşte tasarımı ve özellikleriÖnce iPhone 13 tanıtılsaydı: iPhone 14 sızdırıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

En azından Ming-Chi Kuo'nun aktardıkları bu yönde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyorAcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor
Gören fotoğrafını çekmeden gitmiyor! Cami gitti, minaresi kaldıGören fotoğrafını çekmeden gitmiyor! Cami gitti, minaresi kaldı
iOS 15 ne zaman çıkıyor?iOS 15 ne zaman çıkıyor?
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.