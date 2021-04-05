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  4. iPhone 13 Pro maketi Apple'ın çentik kararını ortaya çıkardı!

iPhone 13 Pro maketi Apple'ın çentik kararını ortaya çıkardı!

05.04.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 Pro maketi bir internet sitesi aracılığıyla ortaya çıktı. Söz konusu maket, iPhone 13 modellerinin çentiği ve selfie kamerası hakkında önemli ipuçları veriyor. Apple görünüşe bakılırsa iPhone 13 ile birlikte önemli bir revizyona hazırlanıyor.

iPhone 13 Pro maketi Apple'ın çentik kararını ortaya çıkardı!

Apple iPhone 13 modellerini çok yüksek bir ihtimalle eylül ayında tanıtacak. Fakat firmanın şimdiden iPhone 13'ü kapalı kapılar ardında geliştirdiği öne sürülüyor. Hal böyle olunca herkes Apple'ın nasıl bir iPhone modeli tasarladığını sorguluyor. Ancak tahmin edeceğiniz üzere Cupertinolu teknoloji devi bu konuda ser verip sır vermiyor. Sızıntılar bu konuda meraklı kişilerin yardımına koşuyor ve Apple'ın nasıl bir iPhone tasarlayacağına yönelik ipuçları sunuyor. Tıpkı bugün gerçekleşen ve iPhone 13 Pro maketini baz alan sızıntı gibi.

iPHONE 13 MAKETİ ÇENTİK İLE BİRLİKTE BAZI BİLGİLER SUNDU

Bir internet sitesi, iPhone 13 Pro maketinin görüntülerini paylaştı. Sitenin paylaştığı makete bakıldığında, Apple'ın iPhone kullanıcılarının dert yandığı çentik kısmında önemli bir değişiklik yapacağı görülüyor. Zira iPhone 13 Pro maketindeki çentiğin küçüldüğü, ancak yüksekliğinin arttığı fark ediliyor. Bu, iPhone 13 Pro çentiğinin muhtemelen genişlik açısından daha küçük, ancak biraz daha uzun olacağı anlamına geliyor. Bunun nedeni muhtemelen Apple'ın ahizeyi iPhone 13'teki üst çerçeve taşıması. Ayrıca söz konusu maket, Apple'ın ön kamerayı iPhone çentiğinin sağ tarafından sol tarafına almayı düşündüğünü de gösteriyor.

çentik

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iPhone 13 Pro maketi büyük olasılıkla tedarik zinciri kaynaklarından sızdırılan şemalara dayalı olarak oluşturuldu. Ancak daha küçük çentik ve yeniden konumlandırılan ön kamera dışında, bu maketten çıkartılacak çok fazla ipucu yok. Yine de Apple'ın nihai iPhone 13 tasarımının farklı olması muhtemel.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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