Apple'dan iOS 14.5 ile iPhone'lar için pil kalibrasyonu adımı!

Apple iOS 14.5 güncellemesi için altıncı büyük adımını attı. Cupertinolu teknoloji devi, iOS 14.5'in altıncı beta sürümünü yayınladı. Böylece iOS 14.5 ile gelecek yenilikler ortaya çıktı. İlk olarak Apple'ın Siri'de güncelleme yapacağı ve akıllı sesli asistanın artık varsayılan olarak kadın sesi ile gelmeyeceği keşfedildi. Şimdi ise Apple'ın iOS 14.5 ile birlikte iPhone pil kalibrasyonu konusunda da önemli bir adım atacağı belli oldu.

APPLE iPHONE PİL KALİBRASYONU YAPACAK

Apple, bir destek belgesi üzerinden paylaştığı bilgiler ile iPhone'lara pil kalibrasyonu aracı ekleyeceğini doğruladı. Apple destek belgesinde, güncellemenin, bazı kullanıcıların karşılaştığı yanlış pil sağlığı verilerini düzenlemek için iPhone 11 modellerinde maksimum pil kapasitesini ve en yüksek performans kapasitesini yeniden kalibre edeceğini söylüyor. Söz konucu kalibrasyon aracının, İPhone 11, iPhone 11 Pro veya iPhone 11 Pro Max modellerinde yer alacağı belirtiliyor.

iPhone kalibrasyonu, Apple'ın bahsettiğine göre düzenli şarj döngüleri sırasında gerçekleşecek ve bu işlem birkaç hafta sürebilecek. Bu sırada maksimum kapasite yüzdesi değişmeyecek. Kalibrasyon bittiğinde Apple maksimum kapasite yüzdesini ve en yüksek performans kapasitesini güncelleyecek. Araç ''pil yeniden kalibre ediliyor'', ''servis önerilemiyor'' ve ''yeniden kalibrasyon başarılı değil'' gibi üç farklı mesaj gösterecek. Eğer araç, pil sağlığınızın önemli ölçüde düştüğünü gösteriyorsa sizi pilinizi değiştirmek adına servise gitmenizi teşvik eden bir mesaj gösterecek.

PİL KALİBRASYON ARACI NEREDE BULUNACAK?

Söz konusu araç henüz aktif olmasa da iOS 14.5 güncellemesi sonrası, Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı bölümünde yer alacak ve pilinizi kalibre edecek. İlerleyen dönemde bu aracın diğer iPhone modellerine sunulup sunulmayacağı şimdilik bilinmiyor.

