iPhone 13 Pro Max'in ekranı DxOMark'ın yeni lideri oldu!

iPhone 13 Pro Max'in de dahil olduğu iPhone 13 ailesi, 14 Eylül akşamı düzenlenen Apple etkinliğinde tanıtıldı. Tam olarak iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 13 ailesi, satışa sunulur sunulmaz çeşitli testlere ve incelemelere konuk oldu. Bunlardan biri ekran teknolojileri konusunda uzman olan DisplayMate idi. DisplayMate, iPhone 13 Pro Max'in ProMotion teknolojisine sahip ekranına "En İyi Akıllı Telefon Ekranı" ödülü verdi. Şimdi ise daha çok kamera incelemeleri ile yakından tanınan DxOMark, iPhone 13 Pro Max'in ekranını değerlendirdi.

DXOMARK'TAN iPHONE 13 PRO MAX İNCELEMESİ

DxOMark, iPhone 13 Pro Max'in ekranı için hazırladığı incelemesini yayınladı. Yapılan inceleme sonucu iPhone 13 Pro Max'in ekranı DxOMark'tan 99 puan almayı başardı. Böylece uzun bir süredir ekran konusunda DxOMark'ın liderlik koltuğunda oturan 93 puanlık Huawei P50 Pro'yu geçti.

99 PUAN İLE LİDER

iPhone 13 Pro Max böylece DxOMark'ın ekran sıralamasında liderliğe oturdu.

iPhone 13 Pro Max'i, yukarıda da belirttiğimiz gibi 93 puanlık Huawei P50 Pro, 91 puanlık Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) ve 90 puanlık Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon) takip etti.

