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iPhone 14'lerin batarya kapasiteleri ortaya çıktı! "En büyüğü Pro Max'tedir" diyenlere büyük sürpriz var

12.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni iPhone 14 serisinin batarya kapasitelerine dair önemli bir bilgi elde edildi. Apple, yeni iPhone 14 serisini tanıtırken bu bilgiyi açıklamadı ancak Çin'deki bir veri tabanından alınan bilgilerle yeni iPhone'ların batarya kapasiteleri belli oldu. Buna göre, en büyük batarya iPhone 14 Pro Max'te bulunmuyor. Böylece "En büyük batarya iPhone 14 Pro Max'tedir" diyenleri büyük bir sürpriz karşılıyor.

iPhone 14'lerin batarya kapasiteleri ortaya çıktı! "En büyüğü Pro Max'tedir" diyenlere büyük sürpriz var

Apple, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşan yeni iPhone 14 ailesini 7 Eylül'de tanıttı. Böylece iPhone 14'ün fiyatı ve özellikleri belli oldu. Fakat Apple, etkinlikte iPhone 14'ün batarya kapasitesini açıklamadı. Bu durum, meraklı kişileri ise durdurmadı. Çin'deki bir veri tabanından iPhone 14 serisinin batarya kapasitesi hakkında bilgi alındı.

İŞTE iPHONE 14 SERİSİNİN BATARYA KAPASİTESİ

Buna göre, iPhone 14 serisinin batarya kapasitesi şöyle sıralandı;

  • iPhone 14: 3.279 mAh
  • iPhone 14 Plus: 4.325 mAh
  • iPhone 14 Pro: 3.200 mAh
  • iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

iPhone 15

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Böylece serinin en büyük bataryaya sahip modelinin, tahmin edildiği gibi iPhone 14 Pro Max değil, iPhone 14 Plus olduğu ortaya çıktı. iPhone 14 Pro Max 4.323 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahipken, iPhone 14 Plus 4.325 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. iPhone 13 serisinde ise Pro Max en yüksek batarya kapasitesine sahip model olarak öne çıkıyordu.

Yeri gelmişken iPhone 13 modellerinin batarya kapasitelerini de ekleyelim;

  • iPhone 13 mini: 2,406 mAh
  • iPhone 13: 3.227 mAh
  • iPhone 13 Pro: 3.095 mAh
  • iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh

Veri tabanından alınan bilgilere ise güven yüksek. Çünkü aynı veri tabanında dört iPhone 13 modelinin ve 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'nun batarya kapasitelerini doğru bir şekilde yer aldı.

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akıllı telefon Apple batarya iphone 14
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