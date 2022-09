Hayatınızı her yönden kolaylaştıracak kullanışlı ve en iyi telefonlar

Akıllı telefonlar; haberleşme, oyun oynama, fotoğraf çekme, internette gezinme ve çalışma amacıyla sıkça tercih ediliyor. Hayatımızda büyük yeri olan telefonlar; temel olarak ekran kalitesi, depolama alanı, pil gücü ve fotoğraf çözünürlüğü gibi farklı özellikler noktasında birbirinden ayrılıyor. ''En iyi telefon hangisi?'' sorusuna yanıt arıyorsanız oldukça kapsamlı ürün listemizden kendinize uygun bir cep telefonu bulabilirsiniz. Her bütçeye ve ihtiyaca yönelik ürünleri detaylı olarak keşfetmeye ne dersiniz?

1. Kullanıcıların çok sevdiği: Apple iPhone 13 Pro Max

2022'nin en iyi telefon sıralamasının başında Apple iPhone 13 Pro Max yer alıyor. Ürün, ProMotion teknolojisine sahip akıcı ve duyarlı XDR Super Retina ekranı ile öne çıkıyor. Bu sayede muhteşem görüntü deneyimi yakalamanızı sağlıyor. Telefonun kamera sistemi oldukça güçlü. Süper akıllı yazılımı ve büyük donanım yenilikleri bir araya gelerek ultra geniş kamerasına birçok yeni özellik kazandırıyor. Makro çekim, telefoto kamera, altı kat optik zoom ve gece modu özellikleri bunların başında geliyor. Telefonun ultra hızlı A15 Bionic çipi ve çığır açan pil ömrü ile kaliteli bir deneyim elde edebilirsiniz.

2. Geniş ekran keyfi: Xiaomi Poco X3 GT 128GB Cep Telefonu

İş, eğlence ve gündelik kullanım gibi birçok farklı alanda işlevsellik elde etmenizi sağlayan Xiaomi Poco X3 GT; yenilikçi akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Ürünün yüksek çözünürlük ve geniş ekran gibi avantajlarının yanı sıra kamera ve batarya özellikleri de oldukça gelişmiş. 6.67 inç ekranı, 128 GB dâhilî depolama alanı ve çerçevesiz tasarımı; en sevilen özellikleri arasında bulunuyor. Ürünün sekiz çekirdekli işlemcisi, hiç takılmadan akıcı şekilde çalışıyor. Toplam beş kameraya sahip telefonun dört adet arka kamerası ve bir adet ön kamerası var. Bu sayede anılarınızı en kaliteli şekilde ölümsüzleştirebilirsiniz.

3. Hafif ve şık tasarım: Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Çok şık bir tasarıma sahip olan Redmi Note 11 Pro, üstün özellikleriyle kullananlardan tam not almayı başarıyor. 202 g ağırlığındaki cihaz; 8,12 mm kalınlığa, 164,19 mm yüksekliğe ve 76,1 mm genişliğe sahip. Cihazın 6.67 inç FHD+ AMOLED ekranı sayesinde görüntüleri en kaliteli şekilde görebilirsiniz. Özelliklerine göz attığımızda ise 108 MP çözünürlükteki geniş açılı kamerası dikkat çekiyor. 120 Hz yenileme hızı, 67 w turbo şarj özelliği ve Liquid Cool teknolojisi ise kaliteli bir deneyim yaşamanız için gerekli olan her şeyi karşılar nitelikte.

4. A13 Bionic çip ile kesintisiz kullanım: Apple iPhone 11

Apple iPhone 11, çok işlevli özellikleriyle öne çıkıyor. 6.1 inç Liquid Retina HD LCD ekranı olan cihaz, 30 dakikaya kadar maksimum iki metre derinlikte suda kalabiliyor. Çift kameraya sahip cihazın 13 mm ultra geniş kamerası, dört kata kadar daha geniş kadraj için 120 derece görüş alanı sağlıyor. 26 mm geniş açısı ise loş ışıkta %100 focus pixels özelliği ile üç kata kadar daha hızlı otomatik netleme sağlıyor. A13 Bionic çipi, en hızlı çip olma özelliğine sahip. Gün boyu kullanım sunan pil ömrüyle kalpleri fetheden modelin 18 w adaptörle hızlı şarj özelliği de bulunuyor.

5. One UI özelliği ile öne çıkan Samsung Galaxy M12 128 GB 4GB RAM Cep Telefonu

Samsung Galaxy M12, 6.5 inç Sonsuz-V Ekranı ile sevdiğiniz görüntülerin daha fazlasını görmenize yardımcı oluyor. HD+ teknolojisi ile etkileyici izleme deneyimi için tüm ayrıntıları net ve canlı şekilde gösteriyor. Sekiz çekirdekli işlemci gücünün ve 4 GB RAM’in birleştiği cihaz, hızlı ve verimli performans sergiliyor. 64 GB ve 128 GB seçeneklerine sahip telefonun saklama alanı, microSD kart ile 1 TB’a kadar yükseltilebiliyor. One UI özelliği sayesinde odaklanmanız için maksimum performans sağlıyor. Çok katmanlı güvenlik özellikleri ise en hassas bilgilerinizin bile en iyi şekilde korunmasını sağlıyor.

6. Helio G96 çip ile olağanüstü performans: Tecno Camon 18P 128 GB 8 GB RAM

Tecno Camon 18 P, Helio G96 çipi ile olağanüstü performans deneyimini yaşatıyor. 128 GB ROM ve 8 GB RAM özellikleri sayesinde süper geniş belleğe sahip. Bu sayede uygulamalar sorunsuz şekilde yükleniyor ve video izlemek, oyun oynamak gibi çeşitli deneyimler en hızlı şekilde gerçekleşiyor. Cihaz; 48 MP ana kameraya, 2 MP derinlik kamerasına ve 13 MP portre kamerasına sahip. Modelin 30x hibrit zoom ve 50 mm Pro Portre kamera gibi özellikleri ise profesyonel fotoğrafçılık deneyimi yaşamanız için gerekli olan her şeyi karşılıyor.

7. Yapay zekâ kamera sistemiyle: General Mobile GM22 Akıllı Telefon

General Mobile GM22; şık kenarlı tasarımı, cam arka kasası ve birbirinden güzel renk seçenekleriyle oldukça havalı görünüyor. 6.52’’ HD+ ekranı sayesinde canlı, parlak ve kontrast görüntü deneyimi vadediyor. Telefonun yapay zekâ kamerası ve algoritma gücü ise çok avantajlı özellikler sunuyor. Model; dört kare çekip grupluyor ve pikselleri çoğaltarak 52 milyon süper piksele dönüştürüyor. Bu sayede hem dijital kalitede hem baskı kalitesinde tüm detaylarıyla en keskin ve net fotoğrafları çekmenizi sağlıyor. 13 MP çözünürlükteki üçlü arka kamerası ve 8 MP selfie kamerası, en iyi fotoğrafçılık deneyimini yaşamanıza imkân tanıyor.

8. FHD+ AMOLED delikli ekran ile her şey daha net: OPPO A74 Akıllı Telefon

Oppo A74, yüksek ekran/gövde oranı ve FHD+ AMOLED delikli ekranı sayesinde daha sürükleyici bir deneyim sağlıyor. Telefonun gelişmiş parmak izi kilidi açma özelliği ise tek bir parmak dokunuşu ile telefonunuzu açmanıza yardımcı oluyor. 48 MP arka kamerası ile tüm görüntüleri hassas ve net şekilde yakalayabilirsiniz. 2 MP derinlik kamerası sayesinde kolay şekilde en çarpıcı portreleri çekebilirsiniz. 2 MP makro kamerası ise ayrıntıları ortaya çıkarmada en büyük yardımcınız oluyor. 5000 mAh pil gücü ve 33 w hızlı şarj özelliği sayesinde en iyi pil deneyimini elde edebilirsiniz.

9. Yüksek ekranı ve görüş kalitesiyle: Samsung Galaxy A53 5G Cep Telefonu

FHD+ Super AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy A53 5G, canlı ayrıntılarıyla en iyi görüntü deneyimini yaşatmayı hedefliyor. Eye Comfort Shield teknolojisi, ekrandaki mavi ışığı azaltırken geniş 6.5 inç’lik Sonsuz-O ekranı, açık havada 800 nit'e varan görüş netliğinin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Birden çok lensi olan telefonda 64 MP OIS kamera, ultra deniş açı, derinlik kamerası ve makro kamera bulunuyor. 5nm’lik sekiz çekirdekli işlemcisi sayesinde çoklu görevlerin üstesinden kolayca geliyor. Suya ve toza dayanıklı IP67 sertifikası olan modelin tatlı suda bir metre derinliğe kadar en fazla 30 dakika boyunca dayanabildiğini de söylemeden geçmeyelim.

10. Temel beklentileri karşılayan bir model: Huawei Y6 2019 32 GB Cep Telefonu

Huawei Y6, bir telefondan temel beklentileri karşılar nitelikte. 150 g ağırlığındaki cihaz, 156,3 x 73,5 x 8 mm boyutlarında. IPS LCD ekran tipine sahip modelin 6.09 inç’lik ekranı 720x1560 çözünürlükte. Cihazın hafızası MicroSD kart ile 512 GB’a kadar arttırılabiliyor. Huawei Y6’nın özelliklerine genel olarak göz attığınızda 20 GHz Quad Core işlemci kapasitesi, 13 MP kamera çözünürlüğü ve 3x yakınlaştırma özelliği bulunuyor. 2 GB RAM'i olan ürün, Android işletim sistemine sahip. Telefonun parmak izi okuyucu özelliği olmadığını da belirtelim.

11. Ceramic Shield ile dayanıklı tasarım: Apple iPhone 12

En iyi telefon markalarının başında yer alan Apple, iPhone 12 ile gönüllere taht kuruyor. 6.1 inç Super Retina XDR ekrana ve Ceramic Shield özelliğine sahip dayanıklı tasarıma sahip cihaz, çok şık ve işlevli. A14 Bionic çipi sayesinde kasma yapmadan her uygulamada akıcı şekilde çalışıyor. Modelin gece modu, Deep Fusion, akıllı HDR 3, 4K Dolby Vision ve HDR kayıt özellikleri sayesinde yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. IP68 suya dayanıklı sertifikası ise en sevilen özellikleri arasında yer alıyor.

12. LiquidCool teknolojisine sahip: Xiaomi Poco M4 Pro Cep Telefonu

Xiaomi Poco M4 Pro ile eğlenceyi katlamaya hazır mısınız? Ürünün AMOLED ekranı, DCI-P3’ü destekliyor. Bu sayede ultra yüksek kontrastı ve sinematik geniş ekran gamı ile her karenin içindeymiş gibi hissedebilirsiniz. 64 MP yüksek çözünürlüklü kamerası üç farklı kamerayı bir araya getiriyor. Böylece muhteşem manzaraları en ince ayrıntılarıyla çekip en güzel portre fotoğraflara imzanızı atabilirsiniz. Cihaz, LiquidCool Teknolojisi 1.0 Plus ile günün her saati optimum performansı koruyor. 5000 mAh pil gücüne sahip olan ürün, çift 33 w pro hızlı şarj özelliği sayesinde zaman kaybetmeden en kolay şekilde şarj edilebiliyor.

13. Açılır kamera özelliğiyle kalpleri çalan: OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro, en iyi telefon modelleri arasında hızla yerini alıyor. Pop-up yani açılır kamera özelliğine sahip telefon, çerçevesiz geniş ekranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Modelin kavisli tasarımı, el ergonomisine kolay şekilde uyum sağlıyor. 6.67 inç boyutlu ekranı, Fluid AMOLED teknolojisi ile destekleniyor. Telefonun Multitouch özelliği, Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile güçlendirilmiş. Bu sayede güvenli ve kaliteli bir kullanım imkânı sunuyor. Arka panelinde yer alan dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera sistemi ise en güzel anları kaliteli şekilde ölümsüzleştirmenize yardımcı oluyor. Şık ve güçlü özelliklere sahip bir telefon arayışındaysanız bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

14. Yüksek kalite ve uygun fiyat bir arada: Casper Via E-4 32GB Cep Telefonu

Casper Via E-4, en ucuz ve en iyi telefon listesinde hızla yerini alıyor. Çift SIM kart takılabilen cihaz, 6.09 inçlik damla çentik HD+ ekranı ile kaliteli ve kullanışlı bir deneyim sağlıyor. %86 gövde oranı ve IPS Incell ekran teknolojisi sayesinde tüm görüntüleri daha net ve canlı şekilde gösteriyor. Helio A25 işlemcisi, sekiz çekirdeği ve 1,8 GHz hızı ile oldukça hızlı ve kullanışlı. 4000 mAh bataryası sayesinde cihazı gün içinde birden fazla kez şarj etmeye ihtiyaç duymadan yüksek performans ile kullanabilirsiniz. Ürünün MediaTek CorePilot teknolojisi, 12nm işlemci ile batarya optimizasyonunu güçlü şekilde yerine getiriyor.

15. Geniş damla ekran ile her görüntü artık daha net: General Mobile GM21 New Edition Akıllı Cep Telefonu

General Mobile GM21 New Edition, 6.52’’ geniş damla ekranı ve %89 ekran gövde oranı ile kalpleri çalıyor. Telefonun üçlü yapay zekâ kamera sistemi, 13 MP çözünürlüğü ile en güzel kareleri yakalamanıza yardımcı oluyor. Bu sistem sayesinde ağır çekim moduyla sevdiğiniz anların tadını çıkarıp her bir detayın güzelliğini yakalayabilirsiniz. Sekiz çekirdek işlemcisi sayesinde verimli ve yüksek kaliteli performans sağlıyor. 256 GB artırılabilir SD kart desteği ise depolama alanının sınırını tamamen size bırakıyor. 5000 mAh ultra uzun pil ömrü ile şarjınızı dert etmeden kaliteli telefon deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz.

16. Telefona yüksek bütçe ayırmak istemeyenlere: Doogee X95 2GB +16GB Telefon

Uygun fiyatlı telefonlar listesinde yer alan Doogee X95, telefona yüksek bütçe ayırmak istemeyenler için oldukça ideal. 6.52 inç HD tam ekranı, Corning Gorilla camdan yapılmış ve su geçirmez özellikte. Saf, estetik ve kusursuz deneyim için ihtiyaç duyacağınız nitelikleri karşılayan telefon; hassas kaplaması ile canlı renkleri en iyi şekilde gösteriyor. 13 MP + 2 MP + 2 MP kamera sistemi ile donatılan cihaz, X95 özelliği ile net çekimler yapmanıza yardımcı oluyor. 4.350 mAh pil kapasitesi ile yüksek performans sunarak size gün boyu kullanım deneyimi yaşatıyor.

17. MediaTek Helio G88 işlemcili: Xiaomi Redmi 10 Akıllı Telefon

Xiaomi Redmi 10 Akıllı Telefon ile şık tasarımı ve profesyonel fotoğrafçılık deneyimini bir arada keşfetmeye hazır mısınız? Model, dörtlü kamera sistemi yapay zekâ özelliği ve 50 MP AI desteği sayesinde her durumda kaliteli fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. 90 Hz yüksek yenileme hızı ile ekranı kaydırırken ve oyun oynarken akıcı şekilde görüntüleme deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor. Cihazın yüksek performanslı MediaTek Helio G88 işlemcisi ise oldukça hızlı. 18 W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya ile şarjınızı düşünmek zorunda kalmazsınız. Zarif tasarımlı telefonun göz alıcı renk seçenekleri arasından zevkinize en uygun olanı seçebilirsiniz.

18. Yüksek kalitesiyle: OUKITEL C21 Akıllı Telefon

OUKITEL C21 Akıllı Telefon, 6.4 inç’lik Full HD ekranı ve 2310x1080 çözünürlüğü ile en iyi ekran deneyimini yaşamanıza yardımcı oluyor. Ürünün sekiz çekirdekli işlemcisi sayesinde farklı uygulamaları aynı anda takılma sorunu yaşamadan açıp kesintisiz bir deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. 4 GB RAM, 64 GB ROM, Mediatek Helio P60 Octa-Core işlemcisi ve 12nm işlemci teknolojisi ile öne çıkan cihaz; yüksek kalite sunuyor. Benzersiz 20 MP delikli kamerası ise her an her yerde en kaliteli fotoğrafları çekmenize yardımcı oluyor. OUKITEL C21, bir telefondan beklentilerinizi karşılıyorsa cihaza göz atmalısınız.

19. Birbirinden işlevsel kamera fonksiyonlarıyla: Realme C11 2021 2/32 GB Akıllı Telefon

Realme C11 2021 2/32 GB Akıllı Telefon, en iyi telefon sıralaması 2021 listesindeki yerini alıyor. 6.5’’ mini-damla tam ekranı 1600x720 HD+ çözünürlükte ve %88.7 ekran gövde oranına sahip. Birçok farklı kamera özelliğini bir arada barındıran telefonun 13 MP AI çift kamerası var. 2 MP portre lensi, süper gece manzarası, uzman modu, AI güzellik ve filtre modu gibi özellikleri de en sevilen fonksiyonları arasında yer alıyor. MediaTek Helio G35 işlemciye sahip Realme C11 2021, sekiz çekirdekli işlemcisi sayesinde kesintisiz ve akıcı şekilde çalışıyor. Modelin 3 GB RAM ve 32 GB ROM depolamasına sahip olduğunu da belirtelim.

20. Yüksek netlik ve çözünürlük bir arada: Xiaomi Redmi 9T 4GB+64GB Cep Telefonu

Kullananlar tarafından çok sevilen Xiaomi Redmi 9T 4GB+64GB Cep Telefonu, yüksek kaliteli özellikleri bir arada barındırıyor. Farklı alanlarda rahat şekilde kullanabileceğiniz telefon, yeterli depolama alanına ve kaliteli kamera fonksiyonlarına sahip. Modelin 4 GB RAM ve 64 GB ROM depolama alanına sahip olduğunu belirtelim. Cihaz, yüz tanıma ve parmak izi okuma gibi farklı özellikleri ile yüksek konforu deneyimlemenize yardımcı oluyor. Dayanıklı malzemeler ile tasarlanan ürün, çok şık ve kullanışlı görünüyor. Çizilmez ekranı, düşme ve kırılma gibi olası durumlara karşı da en iyi performansı sağlıyor. 48 MP kamerası sayesinde yüksek netliği ve çözünürlüğü fotoğraflarınızda yakalayabilirsiniz.

21. İnce çerçevesi ve düz kenarlarıyla: Samsung Galaxy S20 FE Akıllı Telefon

En iyi telefon önerileri listesinde yer alan Samsung Galaxy S20 FE, kaliteli bir telefon deneyimi yaşamak isteyenlerin beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor. Farklı hobilere sahip olanlar için özel olarak tasarlanan cihaz; fotoğrafçılık, oyun ve daha birçok farklı alanda profesyonel deneyim yaşamanıza yardımcı oluyor. Modelin 6.5’’ Full HD+ Sonsuz-O ekranı, incecik çerçevesi ve düz kenarları ile yüksek görüntü kalitesi sağlıyor. 32 MP ön kamerası ile en kaliteli selfie ve vlog'ları çekebilirsiniz. 4500 mAh pil gücü, 6 GB dâhilî ve 128 GB haricî hafızası olan cihazın altı farklı renk seçeneği bulunuyor.

22. IPS LCD ekran teknolojisiyle en iyi görüntü deneyimi: Reeder P13 Blue Max Pro Lite Akıllı Telefon

Yumuşak hatlara ve çerçevesiz tasarıma sahip Reeder P13 Blue Max Pro Lite Akıllı Telefon, damla çentikli ön kamera tasarımı ile beğeni kazanıyor. 4 GB RAM'i, Android işletim sistemi ve 64 GB dâhilî depolama alanı ile kullananlar tarafından tam not almayı başarıyor. 8 MP arka ve 5 MP ön kamerası ile kareleri ölümsüzleştirebilirsiniz. IPS LCD ekran teknolojisine sahip telefon, yoğun ışık altında bile renklerin kendi yapısını korumasına yardımcı oluyor. Telefonun ekran özellikleri hem günlük kullanıcıların hem mobil oyuncuların ihtiyaçlarını karşılar niteliğe sahip. 3800 mAh’lık batarya kapasitesi olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

23. Darbe ve kırılmalara karşı dayanıklı camıyla: Omix X600 Cep Telefonu

Omix X600 ile görsellik deneyimini üst seviyelere çıkarmaya hazır mısınız? Telefonun 6.78 inç FHD+ geniş ekranı; 90 Hz yenileme hızına, 1080x2460 piksel çözünürlüğe ve 20.5:9 ekran oranına sahip. Ön ve arka yüzeyinde bulunan cam malzeme, darbe ve kırılmalara karşı son derece dayanıklı. Özel olarak geliştirilen kaplaması ise arka yüzeyini kirlenmelere karşı etkili olarak koruyor. Dörtlü yapay zekâya sahip kamerası, 50 MP sensörü ve 108 MP çekim modu ile yüksek kaliteli çekim yapmaya imkân tanıyor. 6 GB RAM ve sanal Omix 6 GB VRAM ile kesintisiz deneyim sağlıyor.

24. Kullanışlı ve hesaplı bir telefon önerisi: Vestel Venüs Go 8 GB Siyah Cep Telefonu

Vestel Venüs Go 8GB, uygun fiyatlı ve kullanışlı akıllı telefonlar listesinde bulunuyor. Android 8.1 Oreo Go Edition versiyonu ile üretilen model, yeni nesil özelliklere sahip. 5 inç boyutundaki ekranı, 720x1280 piksel ekran çözünürlüğü ve IPS ekran teknolojisi ile tasarlanmış. Ürünün 1 GB RAM'i, 1.3 GHz işlemci hızı ve 8 GB dâhilî hafızası; öne çıkan teknik özellikleri arasında. 160 gram ağırlığındaki cihaz, LiPolimer pil türüne sahip. 2350 mAh pil kapasitesi sayesinde ortalama bir kullanım ile uzun saatler enerjisini koruyarak beklentileri yeterli derecede karşılıyor. 8 MP arka kamerası ile en güzel anları kolayca yakalıyor.

25. Üstün kamera özelliklerine sahip: Realme GT Master Akıllı Telefon

Realme GT Master Akıllı Telefon, 6.43 inç ve 1080x2400 piksel ekranı ile beğeni kazanıyor. Birçok farklı özelliği bir arada bulunduran cihaz, yüksek kalitesiyle kullananlardan tam not almayı başarıyor. Ürünün kamera özelliklerine göz attığımızda 32 MP ön kamerası ve 64 MP çözünürlükte üç arka kamerası dikkat çekiyor. Ayrıca 2160P 4K UHD video özelliği, yüksek kaliteli videolar çekmek için oldukça ideal. Sekiz çekirdekli cihaz, 2.4 GHz hıza ve 8 GB RAM'e sahip. Android 11 işletim sistemine sahip telefonun özellikleri, tüm beklentileri karşılar nitelikte.

26. Sonsuz-V ekran ile en iyi görüntü deneyimi: Samsung A125F Galaxy A12

Samsung A125F Galaxy A12, daha büyük ekranı sayesinde oyunseverler için daha fazla alan yaratıyor. Telefonun ergonomik tasarımı rahat tutuş imkânı tanıyor. Sonsuz-V ekranı, dörtlü arka kamerası ve çift SIM kartı takılabilmesi ise telefonun en sevilen özellikleri arasında geliyor. 48 MP çözünürlüğe sahip ana kamerası, hatırlanmaya değer tüm anılarınızı ölümsüzleştirmenize yardımcı oluyor. Üstelik ultra geniş açısı, derinlik kamerası ve makro kamerası; yüksek ve etkileyici performans sağlıyor. 5000 mAh pil gücü ve 15 w hızlı şarj özelliği, uzun pil ömrü ve kolay şarj imkânı tanıyor.

27. Dörtlü matrix kamera sistemiyle gönülleri çalar: Trident A25 128 GB Akıllı Telefon

Trident A25 128 GB Akıllı Telefon, üstün özellikleri bir arada barındıran ve yüksek kaliteli bir akıllı telefon olmasıyla öne çıkıyor. 48 MP dörtlü matrix kamera özelliği sayesinde her ayrıntıyı kolay şekilde yakalayabiliyor. Gelişmiş diyafram açıklığı ise fotoğrafların tüm piksellerini âdeta canlanmış gibi daha ayrıntılı ve canlı gösteriyor. Üstelik süper gece modu ve makro lens gibi fonksiyonları sayesinde profesyonel fotoğraf deneyimi yaşatıyor. 6 GB RAM, 126 GB ROM ve sekiz çekirdekli işlemci ile donatılan model; 6.53 inç FHD+ ekranı ve çerçevesiz tasarımı sayesinde oyun oynarken heyecan dolu bir deneyim yaşamanıza yardımcı oluyor.

28. Çift SIM kart desteği sağlar: Vestel Venus Z40 Cep Telefonu

Vestel Venus Z40 Cep Telefonu, 6.4’’ AMOLED ekranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 1080x2340 piksel ekranı, Gorilla Glass 5 ekran camına sahip. Hello P70 işlemcili cihaz, 2.1 GHz frekansı ile en hızlı deneyimi yaşamanıza yardımcı oluyor. Modelin 4 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dâhilî hafızası bulunuyor. Dilerseniz MicroSD kart ile depolama alanını 256 GB’a kadar artırabilirsiniz. Kamera özelliklerine göz attığımızda 16 MP ve 5 MP'lik iki arka kamerası ve 8 MP çözünürlüğündeki ön kamerası dikkat çekiyor. Çift SIM kart özelliği ise telefonun en sevilen ve fonksiyonel özellikleri arasında yer alıyor.

29. Kaliteli telefon deneyiminin keyfini sürmek isteyenlere: Hiking A26 Akıllı Telefon

Akıllı telefon markaları arasında yeni olmasıyla dikkat çeken Hiking, A26 modeli ile kullananlardan tam not almayı başarıyor. Hafif ve kompakt tasarımlı ürünün 6.53 inç boyutundaki ekranı, 1080x2340 çözünürlüğe sahip. IPS LCD ekran teknolojisi, 16 milyon rengin görüntülenebilmesine imkân tanıyor. Telefonun ana kamerası 48 MP, ikinci kamerası 8 MP ve üçüncü kamerası 0.3 MP çözünürlüğü ile dikkat çekiyor. 25 MP ön kamerası ile en kaliteli özçekimlere imza atabilirsiniz. Modelin 6 GB RAM, 128 GB dâhilî hafızaya ve sekiz çekirdekli işlemciye sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

30. Üstün kamera fonksiyonları bir arada: Samsung Galaxy A72 Cep Telefonu

En iyi telefonlar listesinde yer alan Samsung Galaxy A72, beklentileri karşılayan özelliklere sahip. Estetik tasarımı ve fonksiyonel özellikleri bir araya getiren cihaz, mükemmel kullanıcı deneyimleri sunuyor. Modelin yüksek görüntü kalitesine sahip ekranı, 6.7 inç Sonsuz-O özellikte. Full HD+ süper AMOLED ekranı, gün ışığında yansımaları önlediği için berrak görüntü deneyimi vadediyor. OIS 64 MP kamerası, 3x optik yakınlaştırma ve 30X Space Zoom gibi özellikleri de bir arada barındırıyor. IP67 sertifikaya sahip cihaz, bir metre derinliğe kadar olan suyun içinde 30 dakika boyunca durabiliyor. Böylece yağmurda bile rahatça kullanılabileceğini kanıtlıyor.

31. Çizilmelere karşı ultra dayanıklı çift camıyla: TCL 30 Plus 128GB Cep Telefonu

TCL 30 Plus 128GB Cep Telefonu, 9.7 inç FHD+ AMOLED ekranı ve kusursuz tasarımı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 7,74 mm ultra ince tasarımı âdeta yokmuş hissi yaratıyor. Modelin fiberglass'tan yapılan ön cam ekranı, çizilmelere karşı çift koruma sunuyor. Daha uzun pil ömrünü sunan cihaz, 2010 mAh güç ile sınırsız eğlencenin tadını çıkarmanıza yardımcı oluyor. Çift hoparlör özelliği ile dinamik bir stereo deneyimi sağlıyor. Modelin 4096 parlaklık seviyesi ve 360 derece renk sıcaklığı ile donatılan ekranı, görselleri en iyi şekilde görmenize imkân tanıyor. Telefonun yanında bulunan parmak izi sensörü sayesinde telefonunuza hızlı şekilde erişim sağlayabilirsiniz.

32. Yüz tanıma özellikli: Landvo IP12 PRO Ekranlı Akıllı Telefon

Landvo IP12 Pro, 6.26 inç’lik geniş ekranı ile daha geniş ekran deneyimi yaşamanıza yardımcı oluyor. Modelin güçlü işlemcisi, oyun oynarken ve çeşitli çoklu görevler esnasında hiç takılma yapmıyor. Telefon görüşmeleri için iki adet mikro SIM kartı takılabilen cihaz, veri depolama için bellek kartı kullanımını destekliyor. Yüz tanıma sistemi ile telefonunuza güvenli ve hızlı şekilde giriş yapmanıza olanak tanıyor. Modelin yüksek çözünürlüklü kamerası, anlarınızı en canlı ve kaliteli şekilde ölümsüzleştirmenizi sağlıyor. Landvo IP12 Pro Akıllı Telefon'un şık renkleri arasından zevkinize en uygun olanı seçebilirsiniz.

33. Nefes kesici akış deneyimi için: Samsung Galaxy S21 FE

Tüm gözleri üzerine çeken Samsung Galaxy S21 FE’nin gizemli dünyasına göz atmaya ne dersiniz? Cihazın ilk olarak dinamik AMOLED 2x120 Hz süper akıcı ekranı dikkat çekiyor. Telefon, bu sayede ekran akışını yumuşatmak için yenileme hızını optimize ediyor. Geniş ekran ve inceltilmiş çerçeveleri sayesinde tek elle rahat şekilde tutma ve kavrama olanağı veriyor. Telefonun tasarımında kullanılan Gorilla Glass Victus, en sağlam cam çeşitlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Arka kısmında 12 MP ultra geniş açılı, 12 MP geniş açılı ve 8 MP telefoto olmak üzere toplam üç kamerası bulunuyor. Ön kısmında ise 32 MP’lik kamera yer alıyor.

34. İhtiyaç duyabileceğiniz tüm özellikler bir arada: Xiaomi Redmi Note 10S Cep Telefonu

Redmi Note 10S, teknik donanımı ve işlevsel tasarımı ile hem rahat hem keyifli kullanım imkânı sunuyor. Ürünün 6.43 inç’lik ekranı, 1080x2400 P çözünürlükte ve FHD+ kalitesine sahip. Yüksek performans sağlayan temel donanımı, MediaTek Helio G95 işlemci ve sekiz çekirdekli yapı ile desteklenmiş. 6 GB RAM ve 128 GB dâhilî depolama alanı ise resim, video, uygulama ve belgelerinizi rahatça kaydedebileceğiniz alanı sağlıyor. 64 MP çözünürlükteki yapay zekâ destekli ana kamerası, en güzel anlarınızı ölümsüzleştirmekte başrolü oynuyor. Ön kamerası ise 13 MP çözünürlüğe sahip.

35. 108 MP çözünürlükle ultra net fotoğraf çekimi: General Mobile GM22 Pro

Genel Mobile GM22 Pro, 6.78’’ FHD+ sınırsız ekranı ve %91,4 ekran gövde oranı ile yüksek kaliteli ekran deneyimi yaşamanıza yardımcı oluyor. 108 MP arka kamerası, ultra net kareler yakalamanıza olanak tanıyor. 115 derece ultra geniş açısı sayesinde gözün gördüğünden 2,3 kat daha fazla görüntüyü tek kareye sığdırıyor. MediaTek Helio G95 markalı, sekiz çekirdek ve ARM Cortex A76 2.05 GHz hıza ulaşan işlemcisi; akıcı ve pürüzsüz oyun deneyimi yaşatıyor. 5000 mAh pil kapasitesi ve 18 w hızlı şarj özelliği de telefonun en sevilen ve avantajlı özellikleri arasında yer alıyor.

36. Kablosuz şarj özelliğine sahip: Apple iPhone SE Cep Telefonu

En iyi telefonlar arasında öne çıkan Apple iPhone SE, A13 Bionic çipi ile yüksek performans sunuyor. 4.7 inç retina ekrana sahip cihaz, en iyi görsel deneyimi sağlıyor. Modelin hafif ve ince tasarımı ise oldukça şık ve kullanışlı görünüyor. Portre modu bulunan gelişmiş kamerası sayesinde istediğiniz her görüntüyü kaliteli şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Kablosuz şarj özelliği sayesinde şarj boyunca telefonu aktif şekilde kullanma imkânı sunması da telefonun en güzel özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca beyaz renkli ürünün birçok bileşeninde geri dönüştürülmüş plastik kullanıldığını da belirtmeden geçmeyelim.

37. 64 MP yüksek çözünürlükle arka kamerasıyla: Hiking A27 Akıllı Telefon

Hiking A27, çift hatlı özelliği ile diğer telefonlardan ayrılıyor. Modelin IPS LCD ekranı, 6.53 inç boyutu ve 1080x2340 FHD+ çözünürlüğü ile kaliteli deneyimler sağlıyor. Çerçevesiz tasarımı ve ön kameranın ekran içinde olması, en iyi ekran özellikleri arasında yer alıyor. MediaTek Helio P70 yonga setini kullanan cihaz, sekiz çekirdeği ile maksimum hız sunuyor. 8 GB RAM ve 128 GB dâhilî depolama alanına sahip modelin 64 MP çözünürlükteki arka kamerası; otomatik odaklama, makro çekim ve derinlik algısı gibi kullanışlı fonksiyonlarıyla öne çıkıyor.

38. Yumuşak kıvrımlı kenarlarıyla: Samsung Galaxy M13

En iyi telefonlar listesinde yer alan Samsung Galaxy M13, 6.6 inç Sonsuz-V ekranı ile görüş açınızı genişletiyor. FHD+ teknolojisi ile her şeyi daha keskin, net ve canlı şekilde görmenizi sağlıyor. Modelin köşelerinin yumuşak ve kıvrımlı, kameralarının minimal görünümlü olması da şık ve sade bir tasarıma sahip olduğunu kanıtlar nitelikte. 50 MP ana kamerası, tüm anılarınızı kaliteli şekilde ölümsüzleştiriyor. 123 derecelik ultra geniş açısı, tüm kareleri perspektifinize katmak için oldukça avantajlı. 4 GB RAM özellikli cihaz, 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı dâhilî hafıza ile tercih edilebiliyor.

39. En iyi oyun deneyimi için maksimum performans ve pil ömrü: Tecno Spark 7T

Eşsiz bir oyun oynama deneyimi sağlamak için tasarlanan Tecno Spark 7T, güçlü donanımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. MediaTek Helio G35 işlemci sistemi ve 6000 mAh bataryası ile uzun süreli pil ömrü ve kaliteli kullanım deneyimi sunuyor. Cihazın 4 GB kapasitesindeki RAM donanımı, uygulama geçişlerinin akıcı olmasını sağlıyor. 64 GB dâhilî hafızası ise MicroSD kart ile 1 TB’a kadar çıkarılabiliyor. Kamera özelliklerine baktığımızda 48 MP çözünürlükte yapay zekâ destekli ikili kamerası beğeni kazanıyor. Ayrıca model, video bokeh bulanıklaştırma özelliği sayesinde ön plana çıkarmak istediğiniz görüntüyü kolayca odak hâline getirmenize olanak tanıyor.

40. Dolby Atmos ile kaliteli ses deneyimi: Samsung Galaxy A03

Yüksek görüntü kalitesine sahip Samsung Galaxy A03 ile tanışmaya hazır mısınız? Daha fazlasını görmenizi sağlayan Sonsuz V-Ekran’a sahip cihaz, HD+ çözünürlüğü ve 6.5 inç ekranı ile göz dolduruyor. Modern ve estetik tasarımıyla beğeni kazanmasının yanı sıra çapraz çizgili ışık desenini ve arka kısmındaki yumuşak mat yüzeyi bir araya getiriyor. Çift kameraya sahip Galaxy A03, 48 MP ana kamerası ile en net ve kaliteli fotoğrafları çekmenize yardımcı oluyor. Dolby Atmos özelliği ise kaliteli ses deneyimi sunuyor. Model; sekiz çekirdekli işlemciye, 4 GB RAM'e ve 64 GB dâhilî depolama alanına sahip.

41. Her yaştan kullanıcıyı hedefler: Oneplus Nord N10 5G 128GB Cep Telefonu

Oneplus N10; tasarım detayları, kablosuz bağlantı özelliği ve donanım kalitesi ile kullananlardan tam not almayı başarıyor. Bütün yaş gruplarına hitap etmek amacıyla tasarlanan telefon, ihtiyaç duyabileceğiniz birçok farklı aktiviteyi tek telefonla yerine getirmenizi sağlıyor. 163x74.7x8.95 mm ebatlarındaki ürün, 160 g ağırlığı ile oldukça hafif ve şık tasarıma sahip. Çift SIM kart ile MicroSD hafıza kartını bir arada bulundurabilen ürün, 5.1 düzeyinde Bluetooth bağlantı özelliği ile en iyi bağlanma deneyimini sunuyor. Modelin 128 GB dâhilî hafızaya ve 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olduğunu da belirtelim.

42. Yüksek batarya performansı ile şarj artık dert olmaktan çıkıyor: Vivo Y11s 3GB + 32GB Cep Telefonu

Vivo Y11S, ilk bakışta muhteşem rengi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 32 GB dâhilî depolama alanına sahip cihaz, kapasitif dokunmatik ekran özelliği ve çift hat kullanma avantajı ile öne çıkıyor. Modelin 5000 mAh batarya kapasitesi ile 11 saat boyunca oyun oynayabilir veya 16 saat video oynatabilirsiniz. Üstelik 10 w hızlı şarj özelliği ile şarjın dolmasını uzun zaman beklemek durumunda kalmazsınız. Sekiz çekirdekli telefon, 1.8 GHz işlemci hızıyla çok akıcı şekilde bütün işlerinizi halletmenize imkân tanıyor. Modelin 3 GB bellek ve 32 GB dâhilî depolama hafızasının yanı sıra 128 GB hafıza kartı kullanabilirsiniz.

43. Çizilmeye karşı ekstra dayanıklı IPS LCD ekran ile öne çıkar: TCL L7 Cep Telefonu

Uygun fiyatlı ve işlevsel telefonlar arasında öne çıkan TCL L7, temel özellikleriyle beklentileri karşılar nitelikte. Telefon, yüksek işlemci değeri sayesinde çok hızlı performans sağlıyor. 32 GB dâhilî depolama alanına sahip cihazın 2 GB RAM desteği bulunuyor. 5.5 inç HD+ ekranı, görüntüleri yüksek kalitede görmenize yardımcı oluyor. IPS LCD ekranı çizilmeye karşı dayanıklı olduğu için uzun süreli kullanımda bile ilk günkü canlı ve pürüzsüz görünümünü koruyor. Batarya kapasitesi 3000 mAh olan telefonun Qualcomm 215 chipset'i, daha uzun ömürlü şarj süresi sağlıyor.

44. Çift sensörü sayesinde ışığı otomatik olarak algılar: Poco M3 Pro 5G Cep Telefonu

Poco M3 Pro 5G, 6.5 inç FHD+ ekranı ile mükemmel görüntüleme deneyi sunuyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass ve okuma modu 3.0 gibi özellikleri de ekranın kalitesini üst derecede artırıyor. Telefonun ön ve arka kısmında bulunan çift sensörü, ışığı 360 derece algılayıp otomatik olarak doğal, akıllı ve hassas şekilde ayarlayabiliyor. 48 MP üçlü arka kamerası, makro ve derinlik lensleriyle en kaliteli fotoğraf çekme deneyimini yaşamanıza yardımcı oluyor. 5000 mAh pil kapasitesi ve 8 w hızlı şarj özelliği, yaklaşık iki günü aşan pil ömrünü deneyimlemenizi sağlıyor.

45. Sekiz çekirdekle yüksek performans: Realme C21Y Akıllı Telefon

Oppo Realme C21Y, gelişmiş teknik özellikleriyle kullanıcıların birçok ihtiyacına karşılık vermeyi hedefliyor. İki adet 1.8 GHz hızında ana çekirdeğe ve altı adet 1.88 GHz hızında yardımcı çekirdeğe sahip cihaz, hız konusunda oldukça yüksek performans sergiliyor. Modelin 4 GB RAM ve 64 GB dâhilî hafızası, yüksek depolama alanı sağlıyor. İsterseniz hafıza kartı kullanarak depolama alanını 256 GB’a kadar yükseltebilirsiniz. 13 MP çözünürlükteki temel arka kamerası, F/2.2 diyafram aralığına sahip beş elementli bir lens içeriyor. Cihazın 5000 mAh gelişmiş batarya kapasitesine sahip olduğunu da belirtelim.

46. Akışkan ve pürüzsüz telefon deneyimi: Oppo A16 3GB+32GB Cep Telefonu

En kullanışlı telefonlar arasında yer alan Oppo A16, 6.52 inç LCD ve 1600x720 piksel ekran özelliklerine sahip. MediaTek Helio G35 işlemcisi, sekiz çekirdeği ve 2.3 GHz işlemci destek frekansı ile maksimum düzeyde hız sağlıyor. 3 GB RAM kapasitesine sahip cihaz, 32 GB dâhilî hafıza sahip. ''Bu depolama alanı benim için yeterli olmaz.'' diyorsanız depolama alanınızı MicroSD hafıza kartı ile 256 GB’a kadar artırıp belge, fotoğraf ve videolarınızı güvenli şekilde saklayabilirsiniz. Üç adet arka kameraya sahip telefon; 13 MP + 2 MP + 2 MP görüntü kalitesiyle en kaliteli fotoğrafları çekiyor.

47. 109 MP dörtlü kamerayla en net fotoğraflara imza atın: Huawei Nova 9 Se 128 GB Cep Telefonu

Muhteşem kalitede kamera deneyimini yaşayabileceğiniz Huawei Nova 9 Se ile tanışmaya ne dersiniz? Telefonun özelliklerine ilk olarak baktığımızda 109 MP yüksek çözünürlükteki kamerası dikkat çekiyor. Dörtlü kamera tipine sahip cihaz, en kaliteli ve net fotoğrafları çekmenizde bir numaralı yardımcınız oluyor. Video çözünürlüğü ise 1920x1080 piksele kadar destek sağlıyor. 6.78 inç boyutundaki ekranı, FHD 2388x1080 piksel çözünürlüğü ile beğeni kazanıyor. 4000 mAh kapasiteli pili, Huawei SuperCharge ile maksimum 66 w’a kadar hızlı şarj olabiliyor. 8 GB RAM ve 128 GB ROM depolama alanı sunuyor.

48. Zarif tasarımı ve kullanışlı sensörleriyle: Doogee Ensmart X95 2GB + 16GB Cep Telefonu

Bütçe zorlamayan cep telefonları arasında yer alan Doogee X95, sağlam ve dayanıklı olmasıyla dikkat çekiyor. Yüksek batarya kapasitesine ve ideal ekran boyutuna sahip cihaz, herkesin kullanması için pratik ve basit tasarımıyla beğeni kazanıyor. Modelin MediaTek MT6737 yonga seti, dört çekirdeği ile en düzeyde hız sağlıyor. 2 GB RAM kapasitesi sayesinde arka plandaki programlar hiç takılma yapmadan çalışıyor. 16 GB dâhilî depolama kapasitesi, 128 GB’a kadar artırılabiliyor. Yakınlık sensörü, pusula, ortam ışığı sensörü ve ivmeölçer gibi özellikleri ise cihazın en sevilen ve kullanışlı fonksiyonları arasında yer alıyor.

49. Farklı alanlar için avantajlı kullanım sağlar: OUKITEL 21 Pro

OUKITEL C21’in Pro modeli olarak karşımıza çıkan cihaz, sağlam ve kaliteli materyalleri ile oldukça işlevsel kullanım sunuyor. 6.39 inç genişliğindeki ekranı 720x1560 piksel çözünürlüğe sahip olan model, çerçevesiz tasarımı sayesinde videoları en kaliteli ve net şekilde oynatılabiliyor. Cihazın 4 GB RAM kapasitesi ve 64 GB dâhilî depolama alanı bulunuyor. Hafızası haricî bellek ile 256 GB’a kadar kolay şekilde artırılabiliyor. Android 11 işletim sistemine sahip telefon, 4000 mAh batarya kapasitesi ile uzun süre kullanım avantajı sağlıyor. Telefonu satın alarak ister iş ister oyun amaçlı kullanabilirsiniz.

50. Unisoc yonga seti ve sekiz çekirdeğiyle kalplerde taht kurar: Hiking A22 4GB + 64GB Cep Telefonu

Hiking A22, birbirinden şık renkleri ile görenlerin kalbini çalıyor. Modelin 6.35’’ genişliğindeki IPS LCD ekranı, 720x1560 HD+ piksel çözünürlüğe sahip ve 3600 mAh kapasitesindeki bataryası tatmin edici nitelikte. Telefonun16 MP çözünürlüğündeki kamerası, otomatik odaklama ve LED flaş gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Video çözünürlüğü ise 1080P Full HD ve 30 FPS değerine sahip. Unisoc yonga seti, sekiz çekirdekli ve 1.6 GHz frekansı ile yüksek hız ve akıcı bir deneyim sağlıyor. 4 GB RAM belleği, 64 GB dâhilî depolama alanı ve 256 GB’a kadar artırılabilen hafıza kartı kapasitesi; yeterli saklama alanını sağlıyor.

51. HyperEngine oyun teknolojisiyle oyun oynamak artık daha keyifli: Xiaomi Redmi 9C 3/64 GB

AI üçlü kamerası ve 6.53 inç geniş ekranı ile yüksek performans sağlayan Redmi 9C ile tanışmaya hazır mısınız? Telefona ilk olarak baktığımızda arkada bulunan parmak izi sensörü ve AI yüz ile kilit açma teknolojisi dikkatleri çekmeyi başarıyor. AI üçlü arka kamerası ise 13 MP ana kameraya, 2 MP derinlik sensörüne, 2 MP makro kameraya ve LED ışığa sahip. Mavi ışık koruma sertifikasına sahip cihaz, uzun saatler boyunca telefona bakan kişilerin göz sağlığını korumaya yardımcı oluyor. MediaTek Helio G35 işlemcisi ve HyperEngine oyun teknolojisi sayesinde ise yüksek performans sağlıyor. Telefonun sürükleyici 6.53'' HD+ ekranı, sanal dünyayı kaliteli şekilde deneyimlemenize yardımcı oluyor. Parmak izi sensörünü veya AI yüz ile kilit açma teknolojisini kullanarak telefonunuzu güvenli olarak açabilirsiniz.

52. Yüksek beklentileri bile karşılayacak: Samsung Galaxy A52 Cep Telefonu

Samsung Galaxy A52; IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, uzun saatler yeten pil gücü ve sonsuz O-Ekranı ile tüm dikkatleri kendine çekmeyi başarıyor. Çift SIM kartı kullanımına uygun olan telefon, bireysel ve iş hattını bir arada kullanmak isteyen kişiler için oldukça avantajlı. Modelin FHD+ Super AMOLED ekranı, canlı renkleriyle kaliteli bir deneyim sunuyor. 90 Hz süper akıcı ekranı ise gerçekliğe daha da yaklaşmanıza yardımcı oluyor. 64 MP ana kamerası, 12 MP ultra geniş açılı kamerası, 5 MP makro kamerası ve 5 MP derinlik kamerası sayesinde en kaliteli fotoğraflara imzanızı atabilirsiniz.

53. Süper parlak OLED ekran ile tüm gözleri üzerinize çekin: Apple iPhone 13 Cep Telefonu

Yüksek kalitesiyle kullananlardan tam not alan Apple iPhone 13, süper parlak OLED ekranıyla en iyi görüntü deneyimini keşfetmenize yardımcı oluyor. Telefonun yeni kamera sistemi, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmeniz için en iyi özelliklerle donatılmış. Çift kamerası, sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu sağlıyor. Bu sayede hareket hâlindeyken bile görüntü sabit kalıyor ve karanlık ortamlarda bile aydınlık fotoğraflar ortaya çıkıyor. A15 Bionic çipe sahip cihaz, TrueDepth teknolojisine sahip ön kamera ile destekleniyor. Modelin akıllı ön kamerası, Face ID özelliği sayesinde maksimum güvenlik sağlıyor. Üstelik IP68 derecesi sayesinde altı metre derinlikte 30 dakikaya kadar suda kalabiliyor.

54. S Pen ile ekstra telefon deneyimi yaşamak isteyenlere: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

"Benim akıllı telefondan beklentim çok yüksek." diyorsanız tam size göre bir önerimiz var. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, yüksek donanımıyla öne çıkıyor. Modelin ince, cesur ve parlak çerçevesi; şık bir simetri sağlarken doğrusal şekilde dizilmiş lensleri tüm dikkatleri üzerine çekiyor. S Pen'i sayesinde yazı yazmak, resim çizmek ve telefonunuzu kontrol etmek oldukça kolaylaşıyor. Galaxy’nin şimdiye kadarki en hızlı çipi olmasıyla öne çıkan 4nmişlemcisi hem gece hem gündüz mükemmel netlikte fotoğraflar çekmenizi ve üst düzey oyun deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Modelin arka kamerası ise 108 MP çözünürlük sunuyor ve dört farklı lensi kapsıyor.

55. 50 MP çözünürlüklü üçlü kamerası ile Oppo A55 Cep Telefonu

Geniş ekran yüzeyi, güçlü pili ve canlı görüntüleri ile öne çıkan Oppo A55 ile tanışmaya ne dersiniz? Günlük dijital ihtiyaçlarınızı kolay şekilde karşılayan telefon, fotoğraf çekmeyi de hobi hâline getiriyor. Modelin arka kısmındaki üç adet kamera, 50 MP çözünürlükte ve dördü bir arada piksel gruplama teknolojisine sahip. 16 MP çözünürlüğe sahip ön kamerası ise etkileyici selfie’ler çekmenize yardımcı oluyor. Uzun ömürlü pili sayesinde 16,3 saate kadar kullanım ömrü sağlaması da en sevilen özellikleri arasında yer alıyor. Üstelik 18 w hızlı şarj özelliği ile telefonunuzu kısa sürede kullanıma hazır hâle getiriyor.

56. 128 GB dâhilî hafızası sayesinde tüm verilerinizi kolayca depolayın: Realme C25S 128GB Cep Telefonu

Kullananlardan tam not alan Realme C25S; hızlı şarj özelliği, parmak izi sensörü ve güç tasarrufu modu gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Geniş pil kapasitesine sahip cihaz, telefonu uzun süre kullanmanıza yardımcı oluyor. Güç tasarrufu moduyla yüksek seviyede güç tasarrufu sağlıyor. 128 GB dâhilî hafızaya sahip cihaz, tüm belge ve verilerinizi güvenle saklıyor. Üçlü kamera özelliği sayesinde ise kolayca en kaliteli fotoğrafları çekmenize olanak veriyor. 4 GB RAM kapasitesi, çift hat avantajı, 60 Hz ekran yenileme hızı ve yüz tanıma gibi özellikleri ise cihazın en sevilen yönleri arasında yer alıyor.

57. SnapDragon 750G 5G işlemci ile her şey çok kolay ve hızlı: Samsung Galaxy M23 Cep Telefonu

En iyi telefon 2022 listesinde yer alan Samsung Galaxy M23, yüksek donanıma sahip olmasıyla beğeni kazanıyor. Modelin Full HD+ 120 Hz ekranı, en iyi görüntü deneyimini karşılamak için gerekli olan her şeyi sunuyor. Sekiz çekirdekli SnapDragon 750G 5G işlemcisi ise hem oyun oynarken hem farklı aktiviteleri gerçekleştirirken muhteşem akıcılık sağlıyor. Artırılmış CPU performansı ve 4 GB RAM kapasitesi ise hız sunuyor. 128 GB dâhili depolama alanı, 1 TB’a kadar arttırılabilir özelliğe sahip. 50 MP üçlü arka kamerası sayesinde en canlı, kaliteli ve net fotoğrafları çekme deneyimini elde edebilirsiniz.

58. Gelişmiş batarya performansı ile Xiaomi Redmi 9A 64 GB Cep Telefonu

Xiaomi Redmi 9A, 6.53 inç ekran boyutu ve %80.3 ekran gövde oranına sahip. Modelin IPS LCD ekran teknolojisi; 720x1600 P ekran çözünürlüğü, 269 PPI piksel yoğunluğu ve 60 Hz yenileme hızı ile akıcı bir ekran deneyimi yaşatıyor. 5000 mAh batarya kapasitesi ise aralıksız 38 saat konuşma ve 19 saat video oynatma imkânı sağlıyor. MediaTek Helio G25 yonga setiyle donatılan sekiz çekirdekli ve 2.0 GHz işlemcisi, maksimum performans vadediyor. Modelin arka kamerası 13 MP, ön kamerası 5 MP çözünürlüğüyle dikkat çekiyor.

59. MediaTek Helio P95 işlemcili: Oppo Reno5 Lite Akıllı Telefon

Oppo Reno5 Lite, dört lensli yapay zekâ destekli kamerası ile hayatın tüm anlarını yakalamanız için mükemmel performans sağlıyor. Modelin makro çekim, ultra geniş açılı ve yakınlaştırılmış çekim gibi özelliklere sahip kamerası; kristal netliğinde canlı ve berrak fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor. Tek renkli video ve çift görüntülü video gibi özellikleri sayesinde en yaratıcı çekimlere imzanızı atmanızı sağlıyor. MediaTek Helio P95 sekiz çekirdekli işlemcisi, yüksek güçte NPU çekirdek ile desteklenerek en iyi performansı ortaya çıkarıyor. Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB ROM özellikleri ise en kullanışlı özellikleri arasında yer alıyor.

60. Yenilikçi tasarımı ile en küçük alanlara bile kolayca sığar: Samsung Galaxy Z Flip3 Gb 128gb Lavanta Cep Telefonu

Katlanabilir tasarımıyla öne çıkan Samsung Galaxy Z Flip3 5G ile mükemmel telefon deneyimini yaşamaya hazır mısınız? Time Dergisi’nin 2021 En İyi İnovasyon Ödülü’ne layık görülen telefon, cebe ve en küçük alanlara bile kolay şekilde sığıyor. Modelin 6.7 inç sonsuz esnek ekranı, 120 Hz pürüzsüz dokunmatik hareketleri kolayca yapmanızı sağlıyor. Dinamik AMOLED 2X ekranı ise Galaxy Z serisinin şimdiye kadarki en canlı, parlak ve pürüzsüz ekranı olma özelliğini taşıyor. 12 MP ultra geniş kamerası, 12 MP geniş açılı kamerası ve 10 MP ön kamerası; hayatın her anını en kaliteli şekilde fotoğraflamanıza imkân tanıyor.

61. Göz sağlığınızı en az sizin kadar düşünür: Xiaomi POCO X4 Pro 5G Akıllı Cep Telefonu

Yüksek kaliteli Xiaomi Poco X4 Pro 5G, 120 Hz yenileme hızına sahip FHD+ AMOLED ekranı ile pürüzsüz görüntü deneyimi sağlıyor. Cihazın DCI-P3’ü destekleyen ekranı, genişletilmiş renk aralığı ve 12000 nit yüksek parlaklık değeriyle öne çıkıyor. Okuma modu 3.0, gün ışığı ekranı ve SGS Eye Care Sertifikası; göz sağlığınızı en iyi seviyede korumaya yardımcı oluyor. Profesyonel çekim olanağı sunan 108 MP kamerası, çift yerel ISO ve 9’u 1 arada piksel gruplama teknolojisine sahip. Çift hoparlör özelliği ise zengin ve katmanlı ses üreterek en iyi dinleme deneyimini yaşatıyor.

62. Parmak izi ve yüz tanıma özelliği bir arada: Oppo A15s 64GB Cep Telefonu

Estetik tasarıma ve gelişmiş teknik özelliklere sahip Oppo A15S, kullananlardan tam not almayı başarıyor. Cihazın 6.52 inç genişliğindeki IPS LCD ekranı, 720x1600 piksel çözünürlüğüyle yüksek ekran kalitesi sunuyor. Gelişmiş şifreleme özelliğine sahip telefon hem parmak izi hem yüz tanıma teknolojisi ile gizlilik vadediyor. Modelin profesyonel çekim deneyimi yaşamanızı sağlayan kamerası, üç farklı lensi bir arada barındırıyor. 13 MP, 2 MP ve 2 MP çözünürlükteki lensleri; geniş açısı sayesinde her detayı kolay şekilde yakalıyor. 4230 mAh kapasiteli bataryası ise 29 saat konuşma, 323 saat bekleme, 16 saat çevrim içi video izleme ve 6 saat kesintisiz oyun

performansına sahip.

63. AI üçlü kamera sistemiyle birçok avantaj elde edebilirsiniz: Xiaomi Redmi 9C 128GB Mavi Cep Telefonu

Xiaomi Redmi 9C, 6.53 inç HD+ geniş ekranı sayesinde sanal dünyayı net şekilde görmenizi sağlıyor. MediaTek Helio G35 işlemcili telefon, güvenilir performansı ile hızlı bir akış deneyimlemenize yardımcı oluyor. HyperEngine oyun teknolojisi ile oyun oynarken kaliteli ve akıcı performans için ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi karşılıyor. Modelin AI üçlü arka kamerası, favori anlarınızı canlı renklerle yakalayıp kalıcı hâle getirmenizi sağlıyor. Cihaz, AI güzelleştirme öz çekim kamerası ile en güzel selfie’lere imza atmanıza olanak veriyor. Ayrıca avuç deklanşörü ile kolayca grup öz çekimleri yapılabiliyor. Ürünün rahat görüntüleme deneyimi için düşük mavi ışık sertifikasına sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

64. Helio P70 işlemci ve 6 GB RAM özellikli: Casper Via X20 Premium

En iyi ve kullanışlı telefonlar listesinde yer alan Casper Via X20 Premium, gelişmiş özellikleriyle çok yönlü kullanım sağlıyor. Helio P70 işlemciye sahip telefon; sekiz çekirdekli yapısı sayesinde çoklu görev, hızlı yükleme ve kaliteli oyun deneyimi için özel olarak geliştirilmiş. Cihazın 128 GB ROM'u ve 6 GB RAM'i sayesinde geniş depolama alanı ve arka planda 80 uygulama çalıştırma deneyimini elde edebilirsiniz. Uzun ömürlü 4510 mAh pil gücü, akıllı güç tasarrufu teknolojisine ve hızlı şarj özelliğine sahip. Bu sayede telefonunuzu 150 dakikada tamamen şarj edip kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz. Modelin 48, 8, 2 ve 2 MP’lik toplam dört arka kamerası ise en güzel fotoğrafları çekmenizi sağlıyor. 25 MP yüksek çözünürlüklü selfie kamerası, AI güzellik ve portre modu gibi birçok fonksiyonla destekleniyor.

65. Kusursuz panoramik manzara çekimlerine imzanızı atın: Trident A23 Max 64GB Siyah Akıllı Telefon

Daha geniş ekran ve daha sürükleyici deneyim sağlayan Trident A23 Max, 6.35’’ HD+ FullView ekranı ile göz dolduruyor. Cihazın kamera çözünürlüğü, 1560x720 olarak karşımıza çıkıyor. 16 MP + VGA kameraya sahip cihaz, muhteşem düzeyde panaromik manzara çekimleri yapmanıza yardımcı oluyor. Akıllı yüz filtresi ile fotoğraflarınızı daha da güzelleştiriyor, HDR özelliği ile daha dinamik fotoğraflar sunuyor. 4 GB RAM ve 64 GB hafızaya sahip cihaz, Spectrum işlemcisi sayesinde en zorlayıcı oyunlarda bile kesintisiz performans sağlıyor. Çift SIM kartı seçeneği ile iki hattı aynı anda kullanmak isteyenler için büyük avantaj sağlıyor.

66. Kusursuz tasarım ve maksimum performans bir arada: Oppo Realme 8

Şık ve fütüristik tasarıma sahip Oppo Realme 8 ile tanışmaya ne dersiniz? 177 g ağırlığındaki telefon; sol tarafı maddi, sağ tarafı gizemli dijital dünyayı temsil eden cesur tasarımıyla beğeni kazanıyor. Hızlı ekran içi parmak izi tarayıcısı sayesinde telefonunuzun kilidini hızlıca açabilirsiniz. Modelin 64 MP AI dörtlü kamerası; geniş açı, makro ve siyah lens gibi çok fonksiyonlu özelliklere sahip. Güçlü Helio G95 oyun işlemcisi, 2.05 GHz yüksek frekanslı Cortex-A76 CPU ve ARM G76 GPU ile desteklenmiş. Bu sayede akıcı ve yüksek kaliteli oyun deneyimi elde edebilirsiniz. Hızlı şarj özelliği, çift hat kullanımı, 5000 mAh batarya gücü, 5G desteği gibi özellikleri ise cihazın en sevilen fonksiyonları arasında yer alıyor.

67. Alışılmışın dışında etkileyici renk seçenekleri ile Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Plus, ince çerçevesi ve muhteşem kaplamasıyla göz alıcı tasarıma sahip. Phantom white, green, pink gold ve phantom black gibi çarpıcı renklere sahip telefon; tarzınızı her an destekliyor. Modelin Nightography özelliği ile gece çekiminin kurallarını tamamen size bırakan kamerası, 50 MP geniş açı kamerasıyla çok kaliteli fotoğraflara imza atıyor. Üçlü arka kamerası, ultra geniş açı ve telefoto kamerayı da içeriyor. Telefonun 4nm işlemcisi Galaxy’nin şimdiye kadarki en hızlı ve akıcı işlemcisi olarak öne çıkıyor. 8 GB RAMve 256 GB dâhilî hafızası da telefonun ne kadar güçlü olduğunu kanıtlar niteliğe sahip. GPS ve NFC desteği, çift hat kullanımı, suya ve toza dayanıklı olması ve dinamik AMOLED ekranı; telefonun tam not alan özellikleri arasında yer alıyor.

68. 120 Hz ultra yüksek yenileme hızı: Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro, daha önce hiç görülmemiş ayrıntıları görmeniz için özel olarak tasarlanmış. Modelin sınırları zorlayan 108 MP ana kamerası, ultra net fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. 5 MP telemakro kamerası, normal makro lense göre iki kat daha yakın çekim yapmanızı sağlayarak mikroskobik düzeyde görsel harikalar sunuyor. 360 derece ışık sensörü sayesinde parlaklık seviyesini otomatik olarak ayarlayan ekranı, 120 Hz ultra yüksek yenileme hızı ile maksimum performans sağlıyor. Parlak ekran, düşük ışık ve arka ışık gibi etkenler fark etmeksizin ekranı mutlak okuma deneyimi için en iyi ışığa ayarlıyor. 240 Hz dokunmatik örnekleme oranı ise yüksek tepki hızı sayesinde daha hızlı hareket etmenize destek oluyor. Böylece oyun oynarken büyük bir avantaj sağlayabilirsiniz. Stereo çift hoparlörü, güçlü ve kaliteli ses deneyimi için ihtiyaç duyacağınız her şeye sahip. Modelin 5020 mAh pil kapasitesi olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

69. Birçok farklı alanda kullanıma uygun S Pen ile kusursuz deneyim: Samsung Galaxy Note 20 256GB Cep Telefonu

Klasik telefon kullanma deneyiminin ötesinde bir deneyim yaşamak isteyenleri hemen Samsung Galaxy Note 20 ile tanıştıralım. Zarif ayrıntıların ve olağanüstü renklerin bir arada olduğu telefon, Corning Gorilla Glass Victus ile minimal şekilde tasarlanan gövdeye sahip. Cihazın 6.7’’ ekranı hem oyun oynamak hem çalışmak için oldukça avantajlı. 192 g ağırlığı ve 75.2 x 161.6 x 8.3 mm boyutu sayesinde oldukça kullanışlı. Telefonun S Pen’i ile çok kolay şekilde hareket kontrolü elde edebilirsiniz. 8 K güçlü video kaydı, 64 MP telefoto lensi, 12 MP geniş açısı, 12 MP ultra geniş açısı ve 10 MP selfie kamerası; telefonun kamerasının ne kadar kaliteli ve güçlü olduğunu kanıtlıyor. 3x hibrit optik zoom ve 30x süper çözünürlüklü zoom özellikleri ise alışılmışın dışında fotoğraf performansı sağlıyor. Cihazın Samsung Notes Senkronizasyonu sayesinde notlarınızı otomatik olarak kaydedip tabletinize ve bilgisayarınıza kolay şekilde senkronize edebilirsiniz. Güçlü işlemcisi ile indirme ve oynatma gibi işlemleri hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Wi-Fi 6 özellikli cihaz ile hızlı ve güvenli şekilde bağlantı kurabilirsiniz.

70. En gelişmiş özellikleri bir arada deneyimleyebilirsiniz: Xiaomi Redmi Note 9 128gb Cep Telefonu

48 MP çözünürlükte dörtlü hotshot kameraya sahip Xiaomi Redmi Note 9, tüm beklentileri karşılamaya geliyor. Sekiz çekirdek işlemcili cihaz, 2.0 GHz hızı ve 1000 MHz GPU frekansı ile oldukça yüksek performans sağlıyor. Modelin 5020 mAh ultra yüksek kapasiteli pili ve 18 w hızlı şarj özelliği sayesinde şarj artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Telefonun 48 MP ana kamerası; ultra geniş açılı lens, makro lens ve alan derinliği lensi ile güçlendiriliyor. Bu sayede her görüntüyü en kusursuz şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Belgelerinizi taramak için kullanabileceğiniz taşınabilir tarayıcı ise telefonun en sevilen özelliklerinin başında geliyor. 60 Hz ekran yenileme hızı, GPS, yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikleri de telefonu öne çıkarıyor.

71. Temel beklentileri kolayca karşılayan: Samsung Galaxy J2

Sırada telefona yüksek bütçe ayırmak istemeyenler ve bir telefondan beklentisi temel özellikler olanlar için çok kullanışlı bir önerimiz var. Samsung Galaxy J2, 4.7’’ ekranı ile tek elle kullanım kolaylığını sunuyor. Modelin 960x540 çözünürlükteki Super AMOLED Ekran, 234 PPI renk yoğunluğuna sahip. 8 GB dâhilî hafıza ve 1 GB RAM desteğine ek olarak 128 GB’a kadar artırılabilir hafıza olanağı sağlıyor. Telefonun 5 MP arka kamerası ve 2 MP ön kamerası bulunuyor. Dört çekirdekli işlemcisi olan cihazın pil gücü ise 2000 mAh değerinde. Tüm bu özellikler, telefondan üstün performans beklemeyen kullanıcıların ihtiyacını gideriyor.

72. SnapDragon 680 işlemci ile maksimum performans: Oppo Reno 7

Oppo Reno 7, 6.43’’ AMOLED ekrana ve 1080x2400 piksel çözünürlüğe sahip bir telefon. Modelin parmak izi okuyucuya sahip ekranı, 90 Hz yenileme ve 120 Hz örnekleme hızı sunuyor. 8 GB RAM ve 256 GB dâhilî depolama alanı, 6nm fabrikasyon süreci ve sekiz çekirdekli işlemci ile destekleniyor. SnapDragon 680 işlemcisi, Kryo 265 çekirdeklerine sahip ve 2.4 GHz’e kadar çıkabiliyor. Telefonun kamera özelliklerine baktığımızda 64 MP ana kamerası, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik algılama sensörü bizi karşılıyor. 4500 mAh batarya gücü ise 33 w hızlı şarj desteği sağlıyor.

73. Performans iyileştirici özelliği ile hız kaybı yaşamayı engeller: OPPO Reno5 Lite Akıllı Telefon

Oppo Reno 5 Lite, yapay zekânın gücünü maksimum seviyede deneyimlemenize yardımcı oluyor. Cihazın dört lensli ve yapay zekâ desteğine sahip kamerası, hayatın tüm anlarını farklı açılardan görmenizi sağlıyor. Makro çekimden ultra geniş açılı ve yakınlaştırılmış çekime kadar farklı deneyimleri elde edebileceğiniz kamerası, çift görüntülü video özelliğine de sahip. Telefonun sistem performans iyileştiricisi sayesinde uzun süre kullanımda bile herhangi bir yavaşlama veya performans kaybı yaşamazsınız. Pil koruma özelliği ise geceleri sizin alışkanlıklarınıza göre en uygun gece şarj ayarını uygulayıp size uyum sağlıyor. Telefonun 4320 mAh pil gücü de oldukça avantajlı.

74. Yapay zekâ destekli kamerası ile Vestel E5 Cep Telefonu

Vestel E5, hayatı beklentilerin üstünde kolaylaştıran özellikleriyle ve cep yakmayan fiyatıyla öne çıkıyor. Telefonun genel özelliklerine baktığımızda parmak izi okuyucu teknolojisi, dâhilî FM radyosu, nano SIM’i ve 3400 mAh pil bataryası dikkat çekiyor. Telefonun parmak izi özelliğinin yanı sıra yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor. MediaTek işlemcili ve sekiz çekirdekli cihaz, 3 GB RAM ve 32 GB dâhilî hafızayı bir arada bulunduruyor. Modelin 6.1’’ boyutundaki HD+ sınırsız damla ekranı ise 1560x720 piksel çözünürlüğe sahip. Yapay zekâ destekli 13 MP ve 2 MP arka kamerasını destekleyen 8 MP ön kamerası ve portre modu kullananlardan tam not alıyor.

75. One UI özelliği ile odağınızı arttırın: Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A02, 6.5’’ HD+ Sonsuz-V ekranı ile geniş ekran deneyimini keyifli şekilde yaşamanızı sağlıyor. Telefonun dikkatleri üzerine çeken şeritli dış tasarımı ise oldukça şık görünüyor. 5000 mAh değerindeki pil gücü sayesinde telefonunuzun şarjı bitmeden tüm işlerinizi tamamlayabilirsiniz. 3 GB RAM ve 32 GB dâhilî depolama alanına sahip cihaz, tümihtiyaçlarınızı karşılıyor. İsterseniz modelin depolama alanını MicroSD kart kullanarak 1 TB’a kadar artırabilirsiniz. One UI özelliği, önemli olan şeylere odaklanmanız için büyük avantaj sağlıyor. CPU tipi dört çekirdeğe sahip cihaz, 1.5 GHz hız ile yüksek performans deneyimini size sunuyor.

76. AI dörtlü kamera sistemi: Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro, gelişmiş özelliklere sahip AI dörtlü kamera sistemiyle her anı ölümsüzleştirmenize yardımcı oluyor. Telefonun 64 MP LED flaş özellikli ve ultra yüksek çözünürlüklü ana kamerası, 4K video kayıt seçeneği de sağlıyor. Android 10 işletim sistemiyle gelen cihaz, MIUI 11 arayüzü ile kolay kullanım deneyimi sunuyor. 5020 mAh kapasiteli ve lithium polymer teknolojili bataryası, 30 w şarj gücüyle hızlı şarj özelliğini de destekliyor. 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanından ihtiyaç duyduğunuz kapasiteyi tercih edebilirsiniz.

77. Sekiz çekirdekli MediaTek işlemci: Oppo A54 128GB Siyah Cep Telefonu

Oppo A54, değişen çağa ayak uydurmanızı sağlayacak birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Çerçevesiz ekran tasarımına ve AMOLED ekran teknolojisine sahip telefon, oldukça modern ve kaliteli görünüme sahip. Cihazın 13 MP çözünürlükteki üçlü arka kamerası, kaliteli çekimler yapmanızı sağlarken 16 MP ön kamerası, en güzel öz çekimlere imza atmanıza yardımcı oluyor. 5000 mAh batarya gücüne sahip cihaz, 41 saat çevrim içi müzik dinleme imkânı da sağlıyor. Modelin sekiz çekirdekli MediaTek işlemcisi, 2.35 GHz ile yüksek performans sunuyor. 4 GB RAM kapasitesi, hızlı akış sağlarken 128 GB dâhilî hafızası, tüm dosyalarınızı güvenli şekilde depolamanızı kolaylaştırıyor.

78. Sonsuz-O FHD+ ekran deneyimi: Samsung Galaxy M31s 128GB Siyah Cep Telefonu

Samsung Galaxy M31s, yüksek kullanıcı memnuniyeti ile en iyi akıllı telefonlar arasına girmeyi başarıyor. Cihazın Super AMOLED ekran teknolojisi, sonsuz-O ekran ve FHD+ görüntü kalitesiyle destekleniyor. Elinize rahatça sığacak şekilde tasarlanan cihaz, modern ve şık tasarımıyla oldukça havalı görünüyor. Modelin 64 MP dörtlü arka kamerası, 123 derecelik ultra geniş açı ve 81 derecelik geniş açı deneyimi sağlıyor. Bu sayede harika netlikte panorama çekimler yapabilirsiniz. 6000 mAh kapasiteli pil değeri ve 25 w süper hızlı şarj özelliği, yüksek batarya beklentilerini karşılar nitelikte.

79. Pro kamera, A14 Bionic çip ve LiDAR teknolojisi bir arada: Apple iPhone 12 Pro Max

Listemizde daha önce yer verdiğimiz iPhone 12’nin üst modeli olarak karşımıza çıkan iPhone 12 Pro Max, tüm beklentileri karşılayan donanıma ve özelliklere sahip. Bir akıllı telefonda bulunan en hızlı çip olarak bilinen A14 Bionic sistemi, pro kamera gibi kullanışlı özelliklerle desteklenmiş. Telefonun tüm kenarlarına kadar uzanan Super Retina XDR ekranı, düşmelere karşı dört kata kadar daha dayanıklı. Cihazın LiDAR teknolojisi, nano saniyeler içinde hassas derinlikli haritalar oluşturabiliyor. Pro kamera sistemini deneyimleyebileceğiniz gece modu, geniş ve ultra geniş lensleriyle göz dolduruyor ve geniş kamerası sayesinde %27 daha fazla ışık alıyor.

80. 5000 mAh güçlü batarya, 33 w pro hızlı şarj deneyimi: Xiaomi Redmi Note 11S

Xiaomi Redmi Note 11S, 90 Hz yenileme hızına sahip FHD+ AMOLED ekranı ile görenleri kendine hayran bırakıyor. 179 g ağırlığındaki cihaz, 8.9 mm kalınlığı ile sağlam ve güvenilir bir tutuş sağlıyor. Modelin minimalist tarzdaki yeni düz çerçeve tasarımı ise oldukça estetik görünüyor. Telefonun 108 MP profesyonel sınıf kamerası; 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik kamerasını bir arada barındırıyor. Medya içeriklerini ve oyunları en iyi ses kalitesiyle dinleyeceğiniz çift stereo hoparlörü; yüksek performans sağlıyor. 5000 mAh güçlü bataryası ise 33 w pro hızlı şarj özelliğiyle geliyor.

81. Parmak izi ve yüz tanıma özelliği bir arada: Xiaomi Redmi Note 8

Estetik tasarımı ve yüksek donanımıyla çok geniş kullanım imkânı sunan Xiaomi Redmi Note 8, kullanıcıların en çok satın aldığı telefonlardan biri olmayı başarıyor. En iyi telefon yorumları arasında ilk sıralarda yer alan cihaz, arka ve ön yüzündeki toplam beş kamerası ile fonksiyonellik sunuyor. Modelin 64 GB hafızası kendi isteğinize göre 256 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Sekiz çekirdekli CPU işlemcisi, 4 GB RAM ile kesintisiz hızda çalışıyor. Parmak izi ve yüz tanıma özelliklerine sahip cihaz, size yüksek güvenlik sunuyor. Üstelik çizilmez ekranı güvenli kullanım vadederken su sıçramalarına karşı da oldukça dayanıklı.

82. Sekiz çekirdekli Octa-core işlemci: Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 ile yüksek kaliteli ekran ve akıcı görüntü deneyimini keşfetmeye ne dersiniz? Telefonun gün ışığında bile 800 nit değerine ulaşan FHD+ Super AMOLED ekranı, renkleri en canlı ve net şekilde gösteriyor. Ekranındaki göz koruma kalkanı, mavi ışığı azaltıyor. Bu sırada gerçek akıcı ekran deneyimi hiçbir takılma yapmıyor. Octa-core işlemcisi sekiz çekirdek ve 6 GB RAM kapasitesi ile performansını üst seviyeye taşıyor. 128 GB’lık depolama alanı ise 1 TB’a kadar arttırılabiliyor. 5000 mAh gücündeki bataryası 15 w adaptif hızlı şarj özelliği sayesinde zaman kaybının önüne geçiyor.

83. Katlanabilir özellikte gelişmiş teknoloji: Samsung Galaxy Z Fold4

Galaxy Z serisinin en yeni telefonu olan Galaxy Z Fold4, ön satışa yeni çıkan bir cihaz. Gelişmiş teknik özellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan telefon, yenilikçi bir tasarıma sahip. Katlanabilir özellikteki telefon, 6.2 inç’lik kapak ekranı sayesinde telefonu tek elinizle tutarken birçok işlemi yerine getirmenize yardımcı oluyor. İki elinizle kullandığınızda ise 7.6 inç’lik ana ekranıyla karşınıza çıkıyor. Çoklu görev, çoklu görünüm ve S Pen gibi birçok avantajı beraberinde getiren telefon; suya ve darbelere dayanıklı tasarımıyla çok kullanışlı.Cihazın 50 MP kamerası 30x Space Zoom gibi birçok özelliğe sahip. Yaptığınız harika çekimleri paylaşmanızı kolaylaştıran Quick Share özelliği sayesinde yüksek çözünürlüklü ve büyük dosyaları tek dokunuşla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Görüntü yakalama özelliği ise cebinize sığan bir fotoğraf izleme aracı olarak işlev gösteriyor. Bu sayede çektiğiniz fotoğrafların ön izlemesini kolayca görüp görseli kontrol ettikten sonra gerekirse fotoğrafı tekrar çekebilirsiniz.

84. Hızlı görüntü özelliği ile zenginleştirilen kamera: Oppo Reno6

Kaliteli ve şık tasarımıyla göz dolduran Oppo Reno 6, yenilikçi teknolojisiyle tüm ayrıcalıklardan faydalanmanızı sağlıyor. Cihazın 64 MP çözünürlükteki toplam beş adet kamerası; makro, mono ve ultra geniş açı gibi lenslere sahip. Hızlı anlık görüntü özelliği, kamerayı açtığınız anda aktifleşerek her ânı hızlı şekilde yakalamanıza yardımcı oluyor. 8nm Quaicomm SnapDragon işlemcisi, uygulamalar arası hızlı geçişi sağlıyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ise tüm uygulama ve verileri saklamaya yardımcı oluyor. 4310 mAh batarya kapasitesi ise uzun süre kullanım avantajıyla öne çıkıyor.

85. Yüksek çözünürlüklü LCD ekran: Vivo Y21

Vivo Y21, 6.51 inç LCD ekrana ve 1600x720 HD+ çözünürlüğe sahip bir akıllı telefon. Telefonun teknik özelliklerine göz attığımızda Helio P35 CPU ve Funtouch OS 11.1 işletim sistemi dikkat çekiyor. 4 GB RAM ve 64 GB ROM'u etkili performans sağlıyor. Cihazın 13 MP ve 2 MP'lik iki arka kamerası ve 8 MP'lik bir adet ön kamerası bulunuyor. Çift SIM kart özelliği sayesinde iki hattınızı tek telefonda kullanabilirsiniz. İvmeölçer, ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü, elektronik pusula ve parmak izi sensörü gibi özellikleri de oldukça avantajlı kullanım sağlıyor. Kart yuvası iki adet nano SIM'i ve bir adet MicroSD kartı destekliyor. Ayrıca cihazın GPS, OTG ve FM gibi özellikleri bulunduğunu da belirtelim.

86. 108 MP kamera ile profesyonel çekim deneyimini hissedin: Xiaomi 11T

Xiaomi 11T; 108 MP profesyonel kamera, 120 Hz AdaptiveSync AMOLED ekran ve 67 w kablolu turbo şarj gibi gelişmiş teknik özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. 5G işlemcili ürün, daha hızlı ve yüksek performans için kesintisiz şekilde çalışarak verimli güç tüketimi sağlıyor. %22 hızlandırılmış CPU performansı, %25 geliştirilmiş güç verimliliği ve 3.0 GHz yüksek frekanslı ultra çekirdeği; telefonun hızını kanıtlar nitelikte. 109 MP çözünürlüklü üçlü üst düzey kamerası, cinemagic fotoğrafçılık deneyimi sağlayarak kendinizi profesyonel fotoğrafçı gibi hissetmenizi sağlıyor. WQHD+ ultra yüksek çözünürlüklü FHD+ ekranı, yaklaşık 1.8 kat piksel sayısını sunarken 1440P çözünürlükte video deneyimi yaşamanıza yardımcı oluyor. Qualcomm SnapDragon 888 işlemcisi, 5G özelliği sayesinde üst düzey performans sağlıyor. MediaTek Dimensity 1200-ultra özelliği de cihazın öne çıkmasına yardımcı oluyor.

87. En gelişmiş özellikler bir arada: Xiaomi POCO F4 GT

Xiaomi Poco F4 GT, Qualcomm CPU ve GPU’ya sahip 4nm yongası sayesinde yüksek performans ve düşük güç tüketimini bir arada sağlıyor. Telefon hem günlük çalışma hem oyun oynamak için üst düzey performansta çalışıyor. Telefonun DisplayMate A+ dereceli düz AMOLED ekranı, optimum renk ve parlaklık gibi avantajlı özelliklere sahip. Üstelik ekranı 120 Hz yüksek yenileme hızını da içinde barındırıyor. 64 MP ana kamerası, 8 MP ultra geniş açılı kamerası ve 2 MP makro kamerası ise ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar için ihtiyaç duyacağınız her şeye sahip. CyberEngine Süper geniş bantlı x eksenli doğrusal motoru sayesinde gerçekçi titreşim geri bildirimleri alarak oyun koluna benzer bir deneyim elde edebilirsiniz. Telefonun oyun oynarken ya da video izlerken ısınma gibi sorunların önüne geçmesi için sahip olduğu LiquidCool 3.0 soğutma teknolojisi de oldukça avantajlı. Telefon için yüksek bütçeniz varsa ve kusursuz bir telefon satın almak istiyorsanız Xiaomi Poco F4 GT'ye şans vermelisiniz.

88. 300 Hz Multi-Touch ile mükemmel oyun deneyimi: Huawei Nova 9

Huawei Nova 9, 120 Hz orijinal renkli kavisli ekranı ve 7,77 mm ultra ince tasarımı ile herkesi ilk görüşte kendine hayran bırakıyor. 32 MP ön ve 50 MP arka ultra görüş kameralarına sahip telefon, 4K ön ve arka kesintisiz video kaydı çekiyor. Modelin 4300 mAh kapasitesindeki pili, 66 w hızlı şarj desteği ile kesintisiz şarj özelliğine sahip. 300 Hz MultiTouch ise oyun deneyiminizi arşa çıkarmaya yardımcı oluyor. Yapay zekâ özellikli akıllı video arama fonksiyonu, tek tıkla kolay ve hızlı şekilde video oluşturmayı sağlıyor. Telefonun dört çekirdekli işlemcisi 2,42 işlemci frekansıyla öne çıkıyor. 128 GB dâhilî hafızası, çift SIM özelliği ve 3840 x 2160 video çözünürlüğü; telefonu diğer cihazlardan ayırmaya yardımcı oluyor.

89. Unisoc T618 işlemci farkı: Realme C25Y

5000 mAh devasa pili sayesinde tüm gün performans sağlayan Realme C25Y, 18 w hızlı şarj özelliğine sahip. Telefonun 50 MP AI üçlü kamerası, tüm ayrıntılara daha yakından hâkim olmanız için birçok fonksiyonu bir arada barındırıyor. Ultra makro modu, 8 MP yapay zekâ donanımı ve selfie modu gibi özellikleri; anılarınızla göz kamaştırmanızı sağlıyor. Sekiz çekirdekli Unisoc T618 işlemcisi hem rahat hem emniyetli oyun deneyimi yaşatıyor. Ultra geniş 6.5’’ mini damla tam ekran ile donatılan cihaz; video izlerken, oyun oynarken ve internette gezinirken pürüzsüz kontrol yaşamanıza destek oluyor. Modelin 128 GB dâhili hafızasını isteğinize göre 256 GB'a kadar rahatlıkla arttırabilirsiniz. 5000 mAh pil gücü ise gün boyu performans kaybı yaşamadan telefonunuzla zaman geçirmenizi kolaylaştırıyor. GPS desteği ve 42.2 Mbps bağlantı hızı, telefonun en sevilen özellikleri arasında yer alıyor.

90. Yüksek kalitede sanal dünya deneyimi: Omix X500 Akıllı Telefon

Omix X500 Akıllı Telefon, 6.67 inç IPS LCD ekranıyla sanal dünyayı maksimum kalitede görmenize yardımcı oluyor. 4 GB RAM kapasitesi, sekiz çekirdek işlemcisi ve 128 GB dâhili hafızasıyla öne çıkan cihazın hafızası; 512 GB’a kadar arttırılabiliyor. 48 MP çözünürlükteki arka kamerasını destekleyen 16 MP ön kamerası, 1080 P Full HD kalitede video çekimi yapmanızı sağlıyor. Kameranın altı elementli lens sistemi sayesinde tüm ayrıntıları net şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Cihazın 5000 mAh kapasiteli pili gün boyu kesintisiz kullanımı mümkün hâle getirirken 18 w hızlı şarj teknolojisi telefonunuzu kısa sürede kullanıma hazır duruma getiriyor.

91. Bixby ve yaş gruplarına göre ayarlanabilen ses seviyeleri ile dikkat çeker: Samsung Galaxy S8 Cep Telefonu

Samsung Galaxy S8; zarif, şık, elegan ve premium telefon deneyimi yaşamak isteyenler için özel olarak tasarlanmış. Telefonun özelliklerine baktığımızda ilk olarak optik görüntü sabitleme özelliği ve 12 MP sensörü olan arka kamerası dikkat çekiyor. Üstelik telefonun uzun formu sayesinde sinematik kareler yakalamak oldukça kolaylaşıyor. Cihazın Bixby özelliği, Samsung’un popüler sesli yardımcısı S Voice uygulamasının yerini alarak içeriğe dayalı farkındalık algoritmasıyla kullanılıyor. Kaliteli ses donanımına sahip telefonun farklı yaş grupları için dinleme seviyeleri bulunuyor. Sizi kolayca tanıyan Samsung Galaxy S8 hem yüz tanıma hem parmak izi kilidiyle telefonunuza hızlı ve güvenli şekilde giriş yapmak için ihtiyaç duyacağınız tüm fonksiyonları sunuyor. Telefonun 10nm işlemcisi daha hızlı ve yüksek performans için ihtiyaç duyacağınız her şeyi karşılıyor. %10 daha güçlü ve %50 daha duyarlı CPU, tüm beklentileri karşılar nitelikte. IP68 dereceli su ve toz geçirmez özelliği sayesinde yağmura şemsiyesiz yakalanmak gibi olaylar artık sorun olmaktan çıkıyor. Su dökülmesi gibi durumlarda da canınızı sıkmak durumunda kalmazsınız. Önemli dosya, fotoğraf ve videolarınızı 256 GB'a kadar arttırılabilir hafızada saklayabilirsiniz.

92. Samsung DeX ile artık telefondan çalışmak çok kolay: Samsung Galaxy S10E Cep Telefonu

Samsung Galaxy S10E, iş alanındaki tüm zorlukları karşılamanıza yardımcı olacak Samsung DeX ile her şeyi daha verimli hâle getiriyor. Samsung DeX, telefonun basit bir DeX kablo veya HDMI adaptör ile ekrana bağlanmasını sağlıyor. Bu sayede telefonunuzu dizüstü bilgisayara dönüştürebilirsiniz. Telefonun çerçevesiz ekranına yerleştirilmiş ultrasonik parmak izi ise en dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Dayanıklı Gorilla Glass 6 ile tasarlanan ekranı en iyi görüntüleri sunuyor. Üç arka ve iki ön kamerası bulunan cihazın 16 MP’lik ultra geniş arka kamerası hiçbir detayı atlamamanız için tasarlanıyor. Akıllı NPU ve ortamı otomatik olarak tanıyıp rengi ve tonu optimize eden sahne iyileştirici gibi özelliklerle güçlendirilmiş telefon, tüm beklentinizi karşılıyor. Modelin 4100 mAh pili, hızlı kablosuz şarj 2.0 özelliği ile hızlıca şarj oluyor. Telefonun dinamik AMOLED ekranı hem parlak gün ışığında hem düşük gece ışığında net görüntü sağlıyor. Göz konforu özelliği ise görüntülerin renklerini bozmadan mavi ışığı engelleyerek göz sağlığınızı korumaya yardımcı oluyor. HDR10+ ile donatılmış sinema sınıfı ekranı, hiçbir ayrıntıya kaçırmak istemeyenler için tasarlanıyor.

93. Fiberglass'tan yapılmış dayanıklı ön camı ve dinamik stereo deneyimi hissedeceğiniz çift hoparlörü ile TCL 30 Plus 128GB Cep Telefonu

6.7’’ FHD+ AMOLED ekranı ile öne çıkan TCL 30 Plus, 7.74 mm ultra ince tasarımı ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Telefonun fiberglass’tan yapılmış ön camı çok dayanıklı bir arka kapak ile destekleniyor. Böylece çizilmelere karşı çift dayanıklılık elde ediliyor. Telefonun ekranı, geniş spektrumlu ışıkta kusursuz değişim imkânını da beraberinde getiriyor. 1096 nit parlaklık seviyesi ve 360 derece renk sıcaklığı ise ekranı öne çıkaran özellikler arasında bulunuyor. 13 MP ön kamerası ile ultra geniş açılı selfieler ve bozulma olmadan grup fotoğrafları çekip en güzel sosyal medya paylaşımlarına sahip olabilirsiniz. 5010 mAh pil gücü, 18 w hızlı şarj ile bataryanızın anında güçlenmesini ve dolmasını sağlıyor. Akıllı şarj modu sayesinde telefonunuz güvenli şekilde gece boyu şarj oluyor. Üstelik bu sayede bataryanız da 16 kat daha uzun süre dayanıyor. Dinamik stereo deneyimini hissedeceğiniz çift hoparlör; video izlerken, oyun oynarken ve müzik dinlerken en iyi deneyimi yaşatıyor.

94. 6 GB RAM ve 128 GB dâhilî depolama alanına sahip bir seçenek: Hiking A23 Cep Telefonu

Hiking A23, sekiz çekirdekli MediaTek Hellio P60 yonga setini kullanan oldukça hızlı bir akıllı telefon. Modelin 2.0 Ghz ARM Cortex-A73 ana işlemcisi, bir adet yardımcı işlemciyle destekleniyor. 6 GB RAM ve 128 GB dâhilî depolama alanı, yeterli kapasite sağlıyor. Telefonun Mali-G72 MP3 grafik işlemcisi, 800 Mhz frekans hızında çalışıyor. Toplam dört arka kamerası bulunan cihaz; 48 MP, 8 MP, 5 MP ve 2 MP çözünürlükteki lenslere sahip. Ön kamerası ise 25 MP kalitesinde öz çekimler yapabiliyor. Modelin 6.35 inç büyüklükteki IPS LCD ekranı, 1080x2340 FHD piksel görüntü kalitesi sağlıyor. 60 Hz yenileme hızına sahip olmasının yanı sıra çerçevesiz olmasıyla da beğeni kazanıyor. 4.5 G bağlantıyı destekleyen cihaz, çift hat kullanım imkânı sunuyor. Ayrıca telefona eklenen NFC özelliği sayesinde yakında bulunan birçok farklı iletişim sisteminden kolayca faydalanılabiliyor. Telefon gövdesinin yan kısmında bulunan parmak izi okuyucusu, ekranın kilidini kısa zamanda açıp güvenli şekilde kullanmanızı sağlıyor. Cihazın 4250 mAh kapasiteli bataryası sayesinde gün içinde şarjınızı düşünmek zorunda kalmazsınız. Android işletim sistemini kullanan cihaza, yüz tanımlama ve 3.5 mm ses çıkışı gibi birçok fonksiyonun eklendiğini de belirtelim.

95. Sonsuz-U ekran ile her şey daha geniş ve canlı: Samsung Galaxy M32 Cep Telefonu

6.4’’ Sonsuz-U ekranı ile görüş alanınızı genişletip canlı ve zengin renk görünümü sunan Samsung Galaxy M322, FHD+ Süper AMOLED ekrana sahip. 6 GM RAM ve 128 GB dâhili hafızalı telefon, 1.8 GHz CPU hızıyla gözleri üzerine çekiyor. 64 MP, 8 MP, 2 MP ve 2 MP’lik toplam dört kamerası sayesinde ultra geniş açılı ve derin fotoğraflar çekmenize imkân tanıyor. 20 MP ön kamerası sayesinde ise büyüleyici kareler yakalanıyor. Cihazın pil gücü 5000 mAh değerinde ve 25 w süper hızlı şarj ile kesintisiz şarj oluyor. Sekiz çekirdekli işlemci gücü, tüm görevleri hızlı ve verimli performans ile yerine getiriyor.

96. 7300 mAh pil gücü ile hızınızı kesmenize gerek yok: Topiky Note 30 Plus Akıllı Telefon

Topiky Note 30 Plus; 6.82 inç HD ekran, %99 ekran gövde oranı ve delikli kamera ekranıyla maksimum ekran performansı yaşamanızı sağlıyor. 6 GB RAM ve 128 GB ROM sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her şeyi telefona kolayca yükleyebilirsiniz. Modelin depolama alanını MikroSD kart kullanarak 128 GB’a kadar yükseltebilirsiniz. Android 10.0 işletim sistemiyle gelen cihaz, 7300 mAh pil gücüyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Kamera özelliklerine baktığımızda ise 5 MP çözünürlükteki ön kamerası ve 24 MP ana arka kamerası bizi karşılıyor. Aynı anda üç kart yuvasını birden destekleyen cihaz, iki adet nano SIM kartı ve MikroSD hafıza kartını destekliyor.

97. Dört çekirdekli CPU işlemci ile çoklu görev keyfi: Jumz Akıllı Telefon

Uygun fiyatlı telefonlar listesinde yer alan Jumz 8 Pro Akıllı Telefon, 5.0 inç tam ekrana ve %91’e varan ekran gövde oranına sahip. Modelin MTK6779 dört çekirdekli CPU işlemcisi, oyun oynarken ve çoklu görev yaparken en iyi performansı sunuyor. 5 MP arka kameralı ve 2 MP ön kameralı telefon, yüz tanıma ve çift çekirdekli sensör gibi özelliklere sahip. 2 GB RAM ve 32 GB ROM kapasitesi sayesinde ekranı akıcı şekilde yüklüyor ve böylece takılma gibi sorunlara neden olmuyor. Pil gücü ise 2000 mAh kapasiteye sahip olmasıyla karşımıza çıkıyor.