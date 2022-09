Beklenen oldu: iPhone 14 Pro’ların Dynamic Island’ı Android dünyasına da getirildi

Apple'ın iPhone 14 Pro'larındaki Dynamic Island (Dinamik Ada), şirketin yeni hap ve nokta şeklindeki iki küçük çentiğini kamufle ediyor. Ancak aynı zamanda kullanıcıların bildirimler, aramalar, zamanlayıcılar, müzik, aksesuar ve daha fazlası gibi bilgilerin gösterilmesine imkan tanıyor. Yakında üreticiler tarafından Dynamic Island özelliğinin Android dünyasına da getirileceği düşünülüyor. Ancak bir tema geliştiricisi üreticilerden hızlı davrandı. Geliştirici, Android işletim sistemiyle çalışan bir Xiaomi telefona Dynamic Island'ı getirdi.

TechDroider'dan Vaibhav Jain tarafından tespit edilen kısa bir videoda, Dynamic Island tarzı bildirimlerin ve şu anda oynatılan bölümün Xiaomi'nin MIUI yazılımında nasıl göründüğünü gösterdi. Videoya baktığımızda, "ada" genişletildiğinde köşedeki nokta çentikte yer alan selfie kamerasının gizlendiği görünüyor.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint ???? pic.twitter.com/ImHmbkRZnb