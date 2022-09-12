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  4. Beklenen oldu: iPhone 14 Pro’ların Dynamic Island’ı Android dünyasına da getirildi

Beklenen oldu: iPhone 14 Pro’ların Dynamic Island’ı Android dünyasına da getirildi

12.09.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde çentiği değiştirdi ve yerini Dynamic Island (Dinamik Ada) adını verdiği yeni bir alanla doldurdu. Bir tema geliştiricisi ise iPhone 14 Pro'ların Dynamic Island'ı Android bir telefona ekledi. Bu, bildiğimiz kadarıyla Apple'ın Dynamic Island özelliğinin bir Android cihaza getirildiği ilk örnek oldu. Fakat son örneği olacak gibi görünmüyor.

Beklenen oldu: iPhone 14 Pro’ların Dynamic Island’ı Android dünyasına da getirildi

Apple'ın iPhone 14 Pro'larındaki Dynamic Island (Dinamik Ada), şirketin yeni hap ve nokta şeklindeki iki küçük çentiğini kamufle ediyor. Ancak aynı zamanda kullanıcıların bildirimler, aramalar, zamanlayıcılar, müzik, aksesuar ve daha fazlası gibi bilgilerin gösterilmesine imkan tanıyor. Yakında üreticiler tarafından Dynamic Island özelliğinin Android dünyasına da getirileceği düşünülüyor. Ancak bir tema geliştiricisi üreticilerden hızlı davrandı. Geliştirici, Android işletim sistemiyle çalışan bir Xiaomi telefona Dynamic Island'ı getirdi.

iPHONE 14'ÜN DYNAMIC ISLAND'I BİR ANDROID TELEFONDA!

TechDroider'dan Vaibhav Jain tarafından tespit edilen kısa bir videoda, Dynamic Island tarzı bildirimlerin ve şu anda oynatılan bölümün Xiaomi'nin MIUI yazılımında nasıl göründüğünü gösterdi. Videoya baktığımızda, "ada" genişletildiğinde köşedeki nokta çentikte yer alan selfie kamerasının gizlendiği görünüyor.

Temanın Grumpy UI olarak adlandırıldığı ve yalnızca standart Çince dilinde mevcut olduğu belirtildi. Aktarılanlara göre Xiaomi, resmi olmayan ve bir geliştirici tarafından oluşturulan bu temayı onaylarsa tema mağazasında yayınlanacak.

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Apple Xiaomi android tema
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