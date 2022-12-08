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iPhone kullanıcıları şaşkın: Çünkü Musk'ın 8 dolarlık mavi tik planı görünüşe göre değişiyor! Daha fazla ödeyecekler

08.12.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk 8 dolara mavi tik satışı yapılacağını söyleyerek geçtiğimiz aylara damga vurmuştu. Aylık 7,99 dolara mal olan mavi tikli Twitter Blue aboneliği, belirli ülkelerde kullanıma dahi sunuldu. Ancak daha sonra durdurulan bu hizmet ile ilgili şimdi şok bir iddia ortaya atıldı. Görünüşe bakılırsa Musk'ın mavi tik planı değişiyor. İddialara göre, iPhone uygulaması aracılığıyla abone olmak isteyenler daha fazla ödeyecek. İşte telaffuz edilen o yeni rakam...

iPhone kullanıcıları şaşkın: Çünkü Musk'ın 8 dolarlık mavi tik planı görünüşe göre değişiyor! Daha fazla ödeyecekler

Twitter'ın mavi tik ücreti için belirlediği fiyat, bizzat CEO Elon Musk'ın da bildirdiği üzere aylık 7,99 dolardı. Hatta Musk, konuyla ilgili birçok paylaşım yaparak aylık 8 dolar ödeme yapmanın üzerinde durmuştu. Şimdi ise ilginç bir iddia ortaya atılmış durumda. Bu iddia, mavi tik satın almak isteyen Twitter kullanıcıları arasında şaşkınlık yarattı.

IPHONE'DAN OLURSA DAHA FAZLA ÖDEYECEKLER

The Information'ın haberine göre, Twitter, bazı çalışanlarına Twitter Blue'nun fiyatını, kullanıcılar web üzerinden satın alırlarsa 7 dolar ve iPhone uygulaması aracılığıyla satın alırlarsa 11 dolar olarak değiştirmeyi planladığını bildirdi.

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk photo and Twitter logo

Yani bu senaryoda, kullanıcılar Twitter'ın internet sitesi üzerinden abone olurlarsa mavi tikli Twitter Blue aboneliği için aylık 7 dolar ödeyecekler. Ancak iPhone uygulaması aracılığıyla abone olurlarsa abonelik ücretinin fiyatı 11 dolara çıkacak.

Yatak odalarıyla donatmış Yatak odalarıyla donatmış

Fiyatlandırmadaki değişiklik, muhtemelen Apple'ın iPhone'lardaki iOS uygulamalarından elde ettiği %30'luk komisyonun bir etkisi. Böylece Twitter, %30 oranındaki komisyonu doğrudan kullanıcılara yansıtmış olacak.

APPLE İLE SAVAŞ BAŞLATMIŞTI, KISA SÜRMÜŞTÜ

Geçen ayın sonlarında Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Apple'ı platformundaki işlemlerden aldığı komisyonlar nedeniyle eleştirmişti. Hatta Apple'ın Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini söyleyerek büyük infial yaratmıştı. Ancak daha sonra Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya gelen Musk, buzları eritmişti.


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