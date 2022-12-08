iPhone kullanıcıları şaşkın: Çünkü Musk'ın 8 dolarlık mavi tik planı görünüşe göre değişiyor! Daha fazla ödeyecekler

Twitter'ın mavi tik ücreti için belirlediği fiyat, bizzat CEO Elon Musk'ın da bildirdiği üzere aylık 7,99 dolardı. Hatta Musk, konuyla ilgili birçok paylaşım yaparak aylık 8 dolar ödeme yapmanın üzerinde durmuştu. Şimdi ise ilginç bir iddia ortaya atılmış durumda. Bu iddia, mavi tik satın almak isteyen Twitter kullanıcıları arasında şaşkınlık yarattı.

IPHONE'DAN OLURSA DAHA FAZLA ÖDEYECEKLER

The Information'ın haberine göre, Twitter, bazı çalışanlarına Twitter Blue'nun fiyatını, kullanıcılar web üzerinden satın alırlarsa 7 dolar ve iPhone uygulaması aracılığıyla satın alırlarsa 11 dolar olarak değiştirmeyi planladığını bildirdi.

Yani bu senaryoda, kullanıcılar Twitter'ın internet sitesi üzerinden abone olurlarsa mavi tikli Twitter Blue aboneliği için aylık 7 dolar ödeyecekler. Ancak iPhone uygulaması aracılığıyla abone olurlarsa abonelik ücretinin fiyatı 11 dolara çıkacak.

Fiyatlandırmadaki değişiklik, muhtemelen Apple'ın iPhone'lardaki iOS uygulamalarından elde ettiği %30'luk komisyonun bir etkisi. Böylece Twitter, %30 oranındaki komisyonu doğrudan kullanıcılara yansıtmış olacak.

APPLE İLE SAVAŞ BAŞLATMIŞTI, KISA SÜRMÜŞTÜ

Geçen ayın sonlarında Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Apple'ı platformundaki işlemlerden aldığı komisyonlar nedeniyle eleştirmişti. Hatta Apple'ın Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini söyleyerek büyük infial yaratmıştı. Ancak daha sonra Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya gelen Musk, buzları eritmişti.



