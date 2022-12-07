Baş Twit'çi Elon Musk yine iş başında: Orayı yatak odalarıyla donatmış! Mantıklı mı, yoksa saygısızlık mı?

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak flaş bir haber sosyal medya üzerinde gündem oldu. Forbes'in kaynaklara dayandırdığı o haberindeki iddialara göre, Elon Musk'ın bu hafta Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezindeki bazı konferans odalarını "yatak odalarına" dönüştürdü.

YATAK, KOMODİN, TURUNCU HALI...

Odalardan birinin kamuoyuyla paylaşılmayan bir fotoğrafında bir kraliçe yatak, ahşap bir komodin ve parlak turuncu bir halının olduğu öne sürüldü. Yatakların, çalışanlara herhangi bir duyuru veya açıklama yapılmadan eklendiği iddia edildi.

"SAYGISIZLIK GÖSTERGESİ"

Twitter'ın San Francisco ofislerine kaç tane dinlenme alanı eklendiği belli değil. Ancak bir kaynak kabaca "kat başına dört ila sekiz" adet olduğunu ve "rahat göründüklerini" söyledi. Kaynak, tesisteki yatakların Musk'ın şirketi için iyi bir görünüm olmadığını ve bir saygısızlık göstergesi olduğunu savundu. İkinci bir kaynak ise, Forbes'a odaların birçoğunun büyük ölçüde boş göründüğünü söyledi. Ancak bir odanın çöp tenekesinde çöp olduğunu ve bunun da sanki orada birisi kalıyormuş gibi göründüğünü belirtti.

KÜTÜPHANE DE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Öte yandan, Platformer'dan Zoe Schiffer, Twitter'ın San Francisco ofisindeki kütüphanenin de uyku alanına dönüştürüldüğünü söyledi. Schiffer konuyla ilgili paylaştığı bir tweet'te, "Bana burayı 'rahat' olarak tanımladılar" ifadelerini kullandı.

İddiaya göre Twitter'ın genel merkezine eklenen yatak odaları, Musk'ın şirketi 44 milyar dolara satın almasından bu yana Twitter'daki çalışma kültürünü elden geçirme çabasının son olarak görülüyor. Musk Twitter'ın iş gücünün yaklaşık yarısıyla yollarını ayırmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ise bir Twitter çalışanı ofisin zemininde bir uyku tulumunun içindeyken fotoğraflanmıştı.

