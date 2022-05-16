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iPhone kullanıcılarının gözü yollarda: iOS 16 nasıl olacak? Merak edilen soruya çarpıcı yanıt!

16.05.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iOS 16'yı haziran ayındaki WWDC 2022'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı 2022) tanıtması bekleniyor. iPhone işletim sisteminin yeni sürümünün nasıl olacağı ise büyük merak konusu. Ünlü bir Apple analisti ise iOS 16'ya dair bazı çarpıcı bilgiler paylaştı.

iPhone kullanıcılarının gözü yollarda: iOS 16 nasıl olacak? Merak edilen soruya çarpıcı yanıt!

iOS 16 ve iPadOS 16, eğer bir sürpriz olmazsa 6 haziran tarihinde karşımıza çıkacak. iOS 15 ile gizlilik odaklı bir çalışma yürüten Apple'ın iOS 16'yla ise tasarım odaklı bazı değişiklikler yapması bazı kullanıcıların en büyük arzusu. Peki iOS 16 gerçekte nasıl olacak? Ünlü bir Apple yazarının bu konuda da söyleyeceği önemli şeyler var.

ÇOK MERAK EDİLEN iOS 16'NIN ÖZELLİKLERİNİ YAZDI

Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 16'nın sistemle etkileşime geçmenin yeni yollarını ve bazı yeni Apple uygulamalarını içereceğini söyledi. iOS 16'nın işletim sistemine büyük bir güncelleme getirmesinin ise muhtemel olmadığını kaydetti. Gurman tam olarak "Apple'ın yazılımı tamamen yeniden tasarlamasını beklemesem de sistemde büyük değişiklikler, yeni etkileşim yolları ve bazı yeni Apple uygulamaları olmalı. watchOS 9 ile ilgili haberler de önemli olacak." ifadelerini kullandı.

iOS 16

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iOS 14 İLE YENİLEDİ, iOS 15'TE DOKUNMADI! iOS 16'DA NE YAPACAK?

Widget'lar iOS 14 ile yenilenmişti. Apple, iOS 15'te ise Widget'lara çoğunlukla dokunmamayı tercih etmişti. Ancak kullanıcılar uzun süredir şirketin iOS'a etkileşimli widget'lar getirmesini istiyor. Bu yüzden iOS 16'nın önemli widget değişikliklerini getirebileceğine dair bazı umutlar söz konusu.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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