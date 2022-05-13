iPhone kullanıcıları meraklı bekleyişte! Son tahmin ortalığı karıştırdı: iOS 16 alamayacak iPhone modelleri hangileri?

iOS 16, herhangi bir sürpriz olmazsa haziran ayındaki WWDC 2022 etkinliğinde sahneye çıkacak. Şirket, yeni iOS 16 ile birlikte çok sayıda yeni özelliği iPhone kullanıcılarına tanıtacak. Ancak son tahminler çok şaşırtıcı. Çünkü iOS 15 güncellemesini alan bazı iPhone modellerinin, iOS 16'yı alamayacağı konuşuluyor. Peki iOS 16 güncellemesini alamayacak modeller hangisi olacak?

iOS 16 ALAMAYACAK CİHAZLAR İÇİN ÇARPICI İDDİA! BU iPHONE'LAR DESTEKLENMEYECEK Mİ?

MacRumors'a göre; iOS 16 ve iPadOS 16'nın hangi aygıtları destekleyeceği konusunda henüz somut bir söylenti yok. Ancak iPod touch, bu hafta başlarında durduruldu. Bu da bazı cihazların güncelleme desteğini kaybetmek üzere olabileceğinin bir göstergesi olabilir.

Kaynak, Apple'ın iOS 16 ve iPadOS 16 için 3 GB bellek şartı belirleme olasılığı bulunduğunu söylüyor. Bu durumda da aşağıdaki modellerin iOS 16 güncellemesini alamayabileceğini belirtiyor.

İŞTE İDDİALARA GÖRE iOS 16 ALAMAYACAK IPHONE'LAR VE iPAD'LER

Buna göre iPod touch (7. nesil) ile birlikte;

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone 7 modelleri iOS 16 desteği almayabilir. Ancak kesin bir bilgi mevcut değil.

Aynı zamanda aşağıdaki iPad modelleri için de destek kesilebilir.

iPad Air 2,

Beşinci nesil iPad

Altıncı nesil iPad

iPad mini 4

EN ESKİSİ O OLACAK

Eğer gerçek olursa bu durum, iPhone 7 Plus'ı desteklenen en eski iPhone yapacak. 3. nesil iPad Air'i, 7. nesil iPad'i, 5. nesil iPad mini'yi ve 1. nesil iPad Pro'yu ise desteklenen en eski iPad modelleri yapacak.

Son olarak, tüm bunların bir tahminden ibaret olduğunu belirtmekte fayda var.

