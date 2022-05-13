iPhone kullanıcıları meraklı bekleyişte! Son tahmin ortalığı karıştırdı: iOS 16 alamayacak iPhone modelleri hangileri?

iOS 16, herhangi bir sürpriz olmazsa haziran ayındaki WWDC 2022 etkinliğinde sahneye çıkacak. Şirket, yeni iOS 16 ile birlikte çok sayıda yeni özelliği iPhone kullanıcılarına tanıtacak. Ancak son tahminler çok şaşırtıcı. Çünkü iOS 15 güncellemesini alan bazı iPhone modellerinin, iOS 16'yı alamayacağı konuşuluyor. Peki iOS 16 güncellemesini alamayacak modeller hangisi olacak?
MacRumors'a göre; iOS 16 ve iPadOS 16'nın hangi aygıtları destekleyeceği konusunda henüz somut bir söylenti yok. Ancak iPod touch, bu hafta başlarında durduruldu. Bu da bazı cihazların güncelleme desteğini kaybetmek üzere olabileceğinin bir göstergesi olabilir.
Kaynak, Apple'ın iOS 16 ve iPadOS 16 için 3 GB bellek şartı belirleme olasılığı bulunduğunu söylüyor. Bu durumda da aşağıdaki modellerin iOS 16 güncellemesini alamayabileceğini belirtiyor.
Buna göre iPod touch (7. nesil) ile birlikte;
Aynı zamanda aşağıdaki iPad modelleri için de destek kesilebilir.
Eğer gerçek olursa bu durum, iPhone 7 Plus'ı desteklenen en eski iPhone yapacak. 3. nesil iPad Air'i, 7. nesil iPad'i, 5. nesil iPad mini'yi ve 1. nesil iPad Pro'yu ise desteklenen en eski iPad modelleri yapacak.
Son olarak, tüm bunların bir tahminden ibaret olduğunu belirtmekte fayda var.
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