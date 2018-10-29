iPhone XR’i parçalarına ayırdılar

Apple geçtiğimiz Eylül ayında düzenlediği özel etkinlikte iPhone XS, XS Max ve XR modellerini tanıtmıştı. Hem XS, hem de XS Max OLED ekran ile geldiği için IPS LCD teknolojisini kullanan iPhone XR’a oranla biraz daha pahalıydı.

iPhone XS, 999 dolardan, XS Max 1099 dolardan, iPhone XR ise 749 dolardan raflardaki yerini aldı. XR’ın üretiminde çıkan bazı teknik aksaklıklardan ötürü bu modelin satışa sunulması Ekim ayının sonuna ertelenmişti. Nitekim geçtiğimiz gün itibariyle merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone modeli de raflardaki yerini aldı.

iPhone XR’ın satışa sunulmasıyla birlikte telefonu parçalarına ayıran iFixit ekibi, cihazın tamir edilebilirlik puanını da 10 üzerinden 6 olarak açıkladı. Bu XR’ın tamir esnasında çok fazla zorluk çıkartmadığının da bir göstergesi.

iFixit ekibine göre, Apple XS ve XS Max modellerinde olduğu gibi XR’da da ekran ve batarya değişiminin kolay kılan bir mimari tercih etmiş. Yani kırılan bir ekranı ya da bozulan bir bataryayı değiştirmek için çok fazla mesai harcamanıza gerek kalmayacak.